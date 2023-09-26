Rewrite this title: لماذا تختلف Search Console وAnalytics في تقارير الاكتشاف؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تختلف Search Console وAnalytics في تقارير الاكتشاف؟

أجاب جون مولر من Google على سؤال في جلسة Hangout لساعات العمل حول التناقض بين Google Search Console (GSC) وGoogle Analytics عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير عن حركة مرور Google Discover. أوضح مولر سبب حدوث ذلك والسبب وراء اختلاف تقارير Analytics Discover.

التناقضات بين Search Console والتحليلات

الاختلافات بين Search Console وAnalytics هي أمر يحير مسوقي البحث. يبدو أن التقارير يجب أن تكون مماثلة ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

خاصة بالنسبة لـ Discover، هناك فرق.

وهذا هو السؤال المطروح:

“سؤالي يتعلق بقياس أداء Google Discover.

لدي عميل يعمل موقعه منذ سبع أو ثماني سنوات ولديه محتوى رائع.

ما أراه هو ليوم معين ولصفحة معينة، إذا كانت Search Console تعرض 100 نقرة على سبيل المثال، وإذا قمت بفحص تلك الصفحة المعينة وتاريخ معين في التحليلات، …فإن ذلك يظهر … تناقضًا في الجلسات والنقرات.

هناك يتم عرض حوالي 20 جلسة … في التحليلات.

لذلك هناك الكثير من التناقض.

ما هي الطريقة الجيدة لقياس أداء Google Discover؟

Search Console يتتبع الاكتشاف بدقة

رد جون مولر على السؤال بالقول إن Search Console أكثر دقة من Analytics لتتبع حركة مرور Google Discover.

أجاب جون مولر:

“أعتقد أن الطريقة الوحيدة لقياس ذلك هي في وحدة التحكم في البحث. نظرًا لأنه في Analytics على وجه الخصوص، يتم دمج الزيارات الواردة من Discover دائمًا تقريبًا في بحث Google ومن ثم لا يمكنك فصل ذلك.

لذلك، لا ترى الصورة الأكبر إلا في Search Console.

لماذا لا يتتبع التحليلات الاكتشاف بدقة

تابع الشخص الذي يطرح السؤال السؤال عن سبب قيام Analytics بتتبع ميزة Discover بطريقة لا تفصلها عن بحث Google.

محتوى Google Discover ليس نتيجة بحث. انها تظهر فقط.

ولكن يمكن إثبات أنها نتيجة غير مباشرة تكشف عن اهتمام المستخدمين بموضوعات معينة.

يتم بعد ذلك عرض بعض الموضوعات محل الاهتمام التي يتم الكشف عنها من خلال سجل البحث في Google Discover.

لذا نظرًا لأن بحث Google يلعب دورًا في المحتوى الذي يظهر في Google Discover، فقد يكون هذا سببًا كافيًا لدمج حركة Discover في حركة مرور بحث Google وعدم التمييز بينهما.

هذا وحقيقة أنه يمكن تتبعه في Search Console.

لم يخوض مولر في التفاصيل، فقد يكون هذا شيئًا قد يكون لدى فريق Discover المزيد ليقوله عنه.

رد مولر:

“على وجه الخصوص، اكتشف، نحن نرى كجزء من بحث Google لذا لا نفصله.

…على الأقل اتخذ فريق Discover قرارًا جيدًا بشكل أساسي، حيث يعد Discover جزءًا من البحث، لذلك لن نقوم بفصله.

Google Search Console لاكتشاف التحليلات

أقرت Google بوجود اختلاف في كيفية تتبع Search Console وAnalytics لحركة Discover.

من الجيد معرفة أن التحليلات غير دقيقة، والآن بعد أن تم حل اللغز، لم يعد هناك سبب آخر يدعو إلى الحيرة بشأن الفرق.

الاقتباس

التناقضات بين التحليلات وGSC في اكتشاف حركة المرور

شاهد جون مولر يجيب على السؤال عند علامة الدقيقة 50:04