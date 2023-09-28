Rewrite this title: لماذا تستمر نماذج التنبؤ بتحسين محركات البحث (SEO) في فشلنا؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تستمر نماذج التنبؤ بتحسين محركات البحث (SEO) في فشلنا؟

نماذج التنبؤ والقوى التي تقف وراءها

النظر في حركة المرور العضوية

يؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على حركة المرور العضوية. ولكن النظر إلى حركة المرور العضوية المتكاملة باعتبارها خط الأساس للتنبؤ بتحسين محركات البحث قد يكون مضللاً لأنه يتضمن كلاً من حركة المرور الخاصة بالعلامة التجارية وغير التجارية.

ما هي القيود؟

سيؤدي المزج بين الاثنين إلى جعل تقديراتك الإضافية بعيدة المنال.

إذا كنت تريد قياس حركة مرور تحسين محركات البحث بدقة، فيجب عليك تصفية الكلمات الرئيسية للعلامة التجارية، حتى تتمكن من التركيز على ما يمكنك التأثير عليه فعليًا: الكلمات الرئيسية المحددة التي تريد تحسينها.

هناك الكثير من حركة المرور التي يمكنك التأثير عليها حقًا.

وأيضًا، من خلال حل هذه النقطة، يمكنك إجراء اتصال مباشر بين جهود تحسين محركات البحث (SEO) ونتائج عميلك، مع فصل الأنشطة التسويقية الأخرى في هذه العملية.

تقدير التصنيفات، وليس النقرات

في عملية البحث عن الكلمات الرئيسية، يمكنك التفكير في كلماتك الرئيسية المستهدفة وإنشاء تقدير تصنيف من الوضع الحالي للأشهر الستة إلى الـ 12 القادمة.

من المحتمل أن تقوم بتضمين أحجام البحث لتلك الكلمات الرئيسية المحددة وكذلك تحديد صعوبة الكلمات الرئيسية بناءً على المنافسة.

ربما ستقوم بتضمين مقارنة مع منافسيك المحددين، لتحديد ما يلزم للحصول على تصنيف معين في أعلى 3 أو أعلى 10.

ما هي القيود؟

التصنيفات وحدها لا ترسم معظم صورة تحسين محركات البحث في الوقت الحاضر.

تحتاج الشركات في النهاية إلى نتائج فعلية مرتبطة بأنشطتها اليومية. يمكن للشركة أن تتنبأ بسهولة أكبر بالتأثير في حجم المبيعات إذا كان لديها تقدير للجلسات/النقرات الإضافية الجديدة بدلاً من التصنيفات.

من خلال إجراء تقديرات التصنيف فقط، فإنك تجبر الشركة على إنشاء فرضيتها الخاصة حول كيفية تأثير التصنيفات على النقرات أو التحويلات (على سبيل المثال، “كم عدد السيارات التي أحتاج إلى إضافتها إلى أسطولي عندما نصل إلى الموضع 1 في البحث عن [car hire]”؟”).

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك هذه القفزة الفكرية البسيطة والمخادعة:

لنفترض أن الكلمة الرئيسية “تأجير سيارات” يبلغ متوسط ​​حجم البحث الشهري فيها 12 مليونًا. إن جلسات الاستضافة بناءً على هذه المعلومات وحدها تعني أنه بمجرد وصولها إلى TOP 3، سيتم الحصول على كل حركة المرور هذه، وبالتالي ضمان 12 مليون زيارة.

من المحتمل أنك تبتسم الآن.

تقدير الجلسات بناءً على أحجام البحث الشهرية

ماذا لو ذهبنا خطوة أخرى إلى الأمام ولم نقم بتقدير التصنيفات فحسب، بل قمنا بتقدير النتائج بناءً على التصنيفات – الجلسات والنقرات؟ وهذا يعني النظر إلى نسبة النقر إلى الظهور بناءً على الوصول إلى رتبة معينة.

مرة أخرى، في عملية البحث عن الكلمات الرئيسية، من المحتمل أن تأخذ في الاعتبار أحجام البحث وصعوبة الكلمات الرئيسية، بما في ذلك هذه المرة تقييم السلطة الموضعية – كلمات رئيسية مماثلة يتم تصنيف الصفحة لها، ورسم حالتك الحالية ومنافسيك.

وبعد ذلك، لتقدير الجلسات، ستأخذ في الاعتبار خط الأساس لنسبة النقر إلى الظهور: إذا وصلت الكلمة الرئيسية إلى الرقم 1، فهذا يعني أن نسبة النقر إلى الظهور تبلغ 30% ضعف حجم البحث في ذلك الشهر.

للحصول على عرض أكثر تعمقًا لأحجام البحث، ستضيف توزيعًا شهريًا وتأخذ في الاعتبار مدى تأثير الموسمية على كلماتك الرئيسية – مما يحدد مدى موسمية الكلمة الرئيسية ومتى يجب عليك استهداف التصنيفات.

يمكنك أيضًا استخدام بيانات البحث السنوية لفهم الفرق في أحجام البحث بشكل أفضل خلال آخر 24 شهرًا، وتعديل تطور كلماتك الرئيسية.

ما هي القيود؟

يجب عليك تطبيق قاعدة عامة على نسب النقر إلى الظهور التي في الوقت الحاضر، مع كل ميزات البحث، يمكن أن تؤثر بشكل خطير على النتيجة.

“الروابط الزرقاء العشرة” أصبحت شيئًا من الماضي.

على سبيل المثال، البحث عن “مقهى باريس” سيتضمن ما لا يقل عن 2-3 إعلانات وحزمة Google المحلية. أيضًا، اعتمادًا على الجهاز، هناك المزيد من التباين المتضمن.

تقدير النقرات والجلسات بناءً على نسبة النقر إلى الظهور والأجهزة المخصصة

دعنا نتعمق أكثر في تعقيد نموذج التنبؤ المحتمل ونقول أنك ستشمل تقسيم سطح المكتب / الهاتف المحمول أثناء تقدير النقرات والجلسات. الآن، ستتمكن من معالجة الاختلافات في نسب النقر إلى الظهور بناءً على الجهاز.

يمكنك أيضًا تضمين تحليل للأداء على مدار الوقت (12 شهرًا، على سبيل المثال)، والذي يمكنك حسابه على أنه خطي أو أسي، استنادًا إلى الهدف الذي حددته لحملتك. ومن خلال أحجام البحث والموسمية والاتجاهات السنوية التي تناولناها، يمكنك حساب تقدير لحركة المرور بالقصور الذاتي – إجمالي عدد الزيارات المضمنة في الإطار الزمني المحدد، بشرط عدم وجود تغييرات في رؤية موقع الويب.

تجعلك طريقة التفكير هذه أقرب إلى الواقع المعقد للقوى التي تؤثر على أداء تحسين محركات البحث (SEO)، ومع ذلك لا يزال هناك شيء يجب معالجته:

ما هي القيود؟

حتى لو أضفت الآن المزيد من التعقيد إلى التوقعات، فإنها ستظل تفتقر إلى عامل مهم – ما هو عدد النقرات التي تذهب إلى موقع الويب بدلاً من خصائص Google الخاصة؟

نعود إلى التحليل الصعب لنسب النقر إلى الظهور وتنوعها الذي يتأثر بالجهاز ونتائج SERP.

تقدير نتائج الأعمال مع الأخذ في الاعتبار نسبة النقر إلى الظهور المخصصة

مع أخذ كل ما سبق في الاعتبار، دعونا نتعامل مع مشكلة نسبة النقر إلى الظهور التي تشمل كلاً من الجهاز ونتائج SERP.

يمكنك التفكير في طريقة لتقدير مدى تأثير نسبة النقر إلى الظهور على الأجهزة المحمولة مقابل أجهزة الكمبيوتر المكتبية على نتائجك، بالإضافة إلى كيفية اختلاف ميزات SERP لكل جهاز وكلمة رئيسية.

على سبيل المثال، حساب منحنى نسبة النقر إلى الظهور (CTR) لمواضع الصفحة 1 – وهو متوسط ​​لكل مجموعة فردية من ميزات وأجهزة SERP – للحصول على رؤية أكثر تعقيدًا لما يمكن أن تجلبه الحملة.

بما في ذلك منحنيات نسبة النقر إلى الظهور من كلماتك الرئيسية المستهدفة ونسب النقر إلى الظهور التاريخية لهذه المجموعات (SERPs والأجهزة)، ستتمكن من تقدير النقرات والجلسات الفعلية بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، لتقدير نتائج الأعمال ورسم الصورة الأكبر لعملائك، يمكنك ربط الجلسات بمعدلات التحويل.

دعونا نتذكر أن مالك شركة تأجير السيارات كان يتساءل عن عدد السيارات التي يجب إضافتها إلى عرضه – فإن تقدير التحويلات الإضافية بناءً على حركة المرور الإضافية التي ستجلبها التصنيفات المرغوبة، بمجرد الوصول إليها، يمكن أن يوضح خطوات العمل التالية.

ربما تكون لديك بيانات تحويل تاريخية لمصطلح “تأجير سيارات”، لذا ستعرف معنى التحويلات الإضافية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تقدير معدلات التحويل للكلمات الرئيسية الجديدة من خلال مراعاة القناة – على سبيل المثال، استقراء متوسط ​​معدل التحويل لـ “المركبات” أو “السيارات”.

وأيضًا، كخطوة أخيرة، قد تفكر في تخصيص أدائك بمرور الوقت. وهذا يتطلب المزيد من التحليل والخبرة، لكنه لا يزال هشا. يعد تقدير الشهر الذي ستصل فيه إلى تصنيف معين بالضبط بناءً على جهود تطوير المحتوى تحديًا في حد ذاته.

ما هي القيود؟

في هذا النموذج، يتم تقدير معدلات التحويل للكلمات الرئيسية الجديدة التي ليس لها سجل، استنادًا إلى متوسط ​​معدل التحويل للقناة ككل – وهذا يمنحك فكرة عما يمكن توقعه، ولكنه لا يزال مجرد فرضية.

هناك أيضًا قيود متأصلة في ميزات SERP وتغييراتها المستمرة. لا يمكنك التنبؤ بما سيكون عليه التالي، ولكن منحنى نسبة النقر إلى الظهور (CTR) يسمح لك بالاستعداد عند تقديم توقعات تحسين محركات البحث (SEO).

وكنقطة أخيرة، لا يمكنك تقدير التغيرات الكبيرة في السوق الناتجة عن القوى العالمية، مثل الوباء أو الانهيار الاقتصادي. ولهذا السبب، تعد التوقعات في نهاية المطاف مؤشرًا على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الأعمال، مع مراعاة جميع المخاطر التي يمكن التنبؤ بها والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها.

خاتمة

هناك مقولة شائعة مفادها أن “جميع النماذج خاطئة، ولكن بعضها مفيد”.

تمامًا مثل النتائج التي توصل إليها دانينغ وكروجر بأن حدود معرفتنا تؤثر على أدائنا المتصور وعملية صنع القرار لدينا، فإن جميع النماذج تعاني من قيود معينة.

من خلال تضمين بعض القوى الرئيسية التي تؤثر على حركة المرور والجلسات والنقرات، ستصبح أكثر وعيًا بالارتباطات الضمنية وستكون قادرًا على تقديم حالة عمل ذات صلة وشرح لعملائك كيف قد تبدو نتائجهم مع ذلك حملة تحسين محركات البحث.

لا يتعلق الأمر بالسحر، بل فقط كن دقيقًا في توقعاتك وإظهار كيف يمكن أن يؤثر الوصول إلى هدف محدد لتحسين محركات البحث على أعمالهم.

سيؤدي التعمق والتشكيك في كل طبقة في النموذج الخاص بك إلى تقصير المسافة بين المتصور والحقيقي.

هذا هو السبب وراء SEOmonitor وحدة التنبؤ، الذي يتضمن:

تقسيم حركة المرور العضوية للعلامة التجارية وغير التجارية.

البحث الموسمية.

تعتمد نسبة النقر إلى الظهور (CTR) على الجهاز ونتائج نتائج البحث (SERPs)، مع حساب متوسط ​​منحنى نسبة النقر إلى الظهور (CTR) لكل كلمة رئيسية. لقد قام فريقنا في SEOmonitor بذلك بحث واسعة النطاق في هذه المشكلة من أجل تحديد كيفية تأثر نسب النقر إلى الظهور للمواضع العشرة الأولى بمزيج ميزات SERP على كل جهاز.

اتجاه البحث على أساس سنوي لكلماتك الرئيسية المستهدفة.

يتم حساب حركة المرور بالقصور الذاتي على أساس الموسمية، بشرط ألا تتغير رؤية موقع الويب في الإطار الزمني الخاص بك.

الأداء في الوقت المناسب سواء كان خطيًا أو أسيًا أو مخصصًا.

يتم إنشاء حركة مرور إضافية بمجرد تحقيق الترتيب المطلوب، مع مراعاة الأداء المحدد في الوقت المناسب.

تأثير الكلمات الرئيسية الطويلة.

يعد توقع تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام المزيد من نقاط البيانات مجرد جزء من مجموعة أدواتنا لمساعدة وكالات تحسين محركات البحث (SEO). اكتساب المزيد من العملاء. تشمل حلولنا أ جوجل الشرائح الإضافية لإنشاء عروض تقديمية للمبيعات ومساعد ذكي يسمح لك بتسجيل الوصول مع العملاء المتوقعين غير المستجيبين.

انضم إلينا في رحلتنا لتحقيق المزيد من الشفافية في الصناعة.