Rewrite this title: لماذا تعتبر الروابط مهمة لتحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تعتبر الروابط مهمة لتحسين محركات البحث؟

في الأيام الأولى لتحسين محركات البحث، حتى قبل ظهور Google، كان تصنيف الويب يعتمد بشكل كبير على استخدام الكلمات الرئيسية داخل محتوى الصفحة.

بدون خوارزميات محركات البحث المتطورة، كان استخدام الكلمات الرئيسية هو أسهل طريقة لترتيب الصفحات.

كان المنطق بسيطًا: كلما زاد استخدام العبارة الرئيسية على صفحة الويب، زاد احتمال أن يكون هذا هو ما تدور حوله الصفحة بالفعل.

لسوء الحظ، استفاد ممارسون تحسين محركات البحث في ذلك الوقت من هذا النظام واستخدموا الكلمات الرئيسية بشكل غير طبيعي عن طريق الإفراط في استخدام عبارة الكلمات الرئيسية المستهدفة للحصول على تصنيف أعلى.

تُعرف هذه الطريقة حاليًا باسم حشو الكلمات الرئيسية.

يؤدي هذا إلى تصنيف المواقع حسب عبارات الكلمات الرئيسية حتى عندما لا يكون لدى الموقع الكثير ليقدمه حول موضوع ما.

كانت هناك حاجة إلى طريقة جديدة للبحث عن المواقع وتقييمها بناءً على التصنيف والأشياء غير المطلوبة، ويجب أن تتجاوز تحليل المحتوى وحده.

على طول جاء جوجل: ظهور جوجل وPageRank

بدأت شركة جوجل في عام 1996 من خلال شراكة بين مؤسسيها لاري بيج وسيرجي برين.

اعتمدت خوارزمية التصنيف المبكرة لمحرك البحث على خوارزمية PageRank، التي طورها بيج وسميت باسمه أثناء دراسته لاسترجاع المعلومات في جامعة ستانفورد.

كانت الفكرة الرئيسية هي استخدام الروابط بين صفحات الويب كعامل تصنيف.

تنص صفحة “حول” المؤرشفة من Google على ما يلي:

“يعمل نظام PageRank عن طريق حساب عدد وجودة الروابط إلى الصفحة لتحديد تقدير تقريبي لمدى أهمية موقع الويب. الافتراض الأساسي هو أن المواقع الأكثر أهمية من المرجح أن تتلقى المزيد من الروابط من مواقع الويب الأخرى.

لا تتردد في قراءة كل شيء عن خوارزمية PageRank. هذه كلها معلومات عامة، و براءة اختراع PageRank يمكن مشاهدته مجانًا عبر الإنترنت.

إنها وثيقة تقنية للغاية، وقد يحتاج القراء إلى المزيد من البرمجة المتقدمة والمعرفة الرياضية لفهمها بالكامل.

بدلاً من قراءة جميع التفاصيل وراء كيفية تحليل Google للروابط وتقييمها، قد يكون من المفيد أن نفهمها لماذا حتى أن هذه الخوارزمية تنظر إلى الروابط في المقام الأول.

أنواع الروابط الداخلية والواردة والصادرة

أ وصلة أو ارتباط تشعبي هو كائن قابل للنقر عليه على صفحة ويب وينتقل من صفحة إلى أخرى. قد تظهر الروابط بشكل واضح كنص أو صور أو أزرار.

يمكننا تصنيف الروابط بناءً على وجهة الرابط، سواءً كان يقود المستخدمين إلى صفحة أخرى على نفس الموقع أو موقع ويب مختلف.

الروابط الداخلية هي روابط بين الصفحات داخل موقع الويب الخاص بك.

تحدد محركات البحث ذلك من خلال النظر إلى اسم النطاق؛ إذا كانت الروابط الموجودة في إحدى الصفحات مرتبطة بصفحات أخرى داخل نفس المجال، فإنها تعتبر روابط داخلية.

إذا تم إنشاء موقع الويب الخاص بك ليحتوي على أكثر من نطاق لسبب ما، فسوف تنظر محركات البحث إلى هذا كرابط خارجي.

روابط متداخلة هي روابط تأتي من مواقع ويب أخرى أو من اسم نطاق مختلف.

الروابط الصادرة هي تلك الروابط الموجودة على موقع الويب الخاص بك والتي ترتبط بمواقع الويب ذات اسم نطاق مختلف.

التركيز على الروابط الداخلية: روابط طبيعية من صفحات عالية الجودة للحصول على فوائد أكبر لتحسين محركات البحث

من بين الأنواع الثلاثة من الروابط، الروابط الواردة هي التي تتمتع بأكبر فائدة لتحسين محركات البحث، ولكنها أيضًا الأصعب في الحصول عليها.

الصفحات عالية الجودة تشبه الأصدقاء الذين تذهب إليهم للحصول على المشورة: إنهم جديرون بالثقة والمصداقية ولديهم نوع من السلطة فيما يتعلق بالموضوع

عندما ترتبط أي صفحة ويب بصفحة ويب أخرى، فإن منشئ المحتوى الذي استخدم الرابط قد فعل ذلك لسبب ما.

غالبًا ما يعجبون بالصفحة التي يرتبطون بها لأنها تحتوي على معلومات تدعم المعلومات الموجودة في الصفحة الأولى أو تعتمد عليها.

ومن ناحية أخرى، يقوم بعض المؤلفين بالربط بالصفحات لسبب معاكس؛ ربما يكونون مرتبطين بصفحة يريدون انتقادها أو لا يتفقون معها.

ومع ذلك، فإن هذين الرابطين جيدان للصفحة التي يتم الارتباط بها. وسواء كان المحتوى محبوبًا أم مكروهًا، فقد أثار رد فعل قويًا، مما يدل على جودة المحتوى.

إذا كان محتوى الصفحة يجعل شخصًا ما يتحدث، فهذا يشير إلى السلطة و/أو المصداقية و/أو الجدارة بالثقة.

وبالتالي، فإن الروابط الموجودة على الصفحات تشبه أصوات الثقة والمصداقية والسلطة.

كلما زاد عدد الروابط التي تحصل عليها الصفحة، زاد عدد الأصوات التي تحصل عليها، مما قد يؤدي إلى تحسين ترتيبها.

ومع ذلك، فإن كمية الروابط التي تحصل عليها الصفحة ليست هي كل ما يهم.

تقوم Google أيضًا بتقييم جودة الروابط.

لا أحد يحب الأصدقاء المزيفين

في بعض الأحيان يمكنك التعرف على الأشخاص المزيفين على الفور. وفي أحيان أخرى، ليس الأمر بهذه السهولة.

وينطبق الشيء نفسه عندما ينظر Google إلى صفحات الويب. يمكن بسهولة تزوير الروابط التي تبدو وكأنها تصويتات بالثقة باستخدام أشياء مثل:

المنتديات على الانترنت.

تعليقات المدونة.

دفاتر الزوار.

ويكي.

ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي.

أدلة المادة.

مواقع الأسئلة والأجوبة.

التفضيل الاجتماعي.

وتسمى هذه الروابط الاصطناعية.

في بعض الأحيان، يحدد Google أن الروابط مزيفة على الفور، ولكن ليس دائمًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت من Google لتحديد الروابط الزائفة.

هذه الروابط المصطنعة لها عواقب سلبية على الصفحات.

يمكن أن يتضرر ترتيب هذه الصفحات ذات الروابط الاصطناعية بسبب عوامل التصنيف المختلفة التي تراقب جودة الرابط، بالإضافة إلى تحديثات الخوارزمية، أو حتى الإجراءات اليدوية من Google.

من أجل الحصول على روابط جيدة وطبيعية، يحتاج الموقع إلى محتوى عالي الجودة وجدير بالثقة والمصداقية والموثوق.

يتيح ذلك للصفحات الحصول على روابط طبيعية عالية الجودة من مواقع الويب الأخرى، مما يساعد في ترتيبها.

لا تزال الروابط الواردة مهمة حتى بعد تحديث Google Penguin

على مدار العقد الماضي، نفذت Google سلسلة من تحديثات الخوارزميات المهمة. أحد هذه التحديثات المهمة كان Penguin.

أصبح تحديث Penguin من Google الآن جزءًا أساسيًا من الخوارزمية الأساسية.

يسمح تحديث Penguin لـ Google بتقييم جودة الروابط بشكل أكثر فعالية.

مباشرة بعد هذا التحديث، كان لدى بعض المتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) في البداية انطباع بأن الروابط لم تعد ذات أهمية؛ ولكن هذا ليس هو الحال.

تعتبر الروابط مهمة في الترتيب ولا تزال تشير إلى نفس القيم كما كانت من قبل.

تعمل الروابط بمثابة انعكاس لجودة محتوى الصفحة طالما أنها روابط طبيعية.

سهّل تحديث Penguin على Google تحديد الروابط الاصطناعية.

لقد كانت الروابط دائمًا عوامل تصنيف مهمة؛ إلا أن طرق الحصول على الروابط تطورت خاصة بعد وصول تحديث Penguin.

بعد تحديث Penguin، هناك الآن تركيز أقوى على الروابط الطبيعية، مما جعل العديد من مُحسنات محركات البحث في الصناعة تركز أكثر على تسويق المحتوى.

إنشاء محتوى جدير بالارتباط والترويج للمحتوى للعالم لكسب المستخدمين الذين يرغبون بشكل طبيعي في مشاركة المحتوى الذي يتم الترويج له والارتباط به.

لا يفكر الجميع مثل مُحسنات محركات البحث؛ لا تبالغ في ربط النص

أحد الجوانب المهمة للروابط الواردة التي تهتم بها محركات البحث هو النص الأساسي للارتباط.

النص الأساسي هو النص القابل للنقر عليه للارتباط أو النص البديل لصورة في روابط الصور.

يساعد نص الرابط في إعطاء محركات البحث فكرة عن موضوع الصفحة الوجهة.

تاريخياً، تم إساءة استخدام هذا الأمر وصنعه تفجير الارتباط ممكن، وهو ببساطة استخدام العبارة المحددة التي تريد تصنيفها في جميع النصوص الأساسية للروابط الواردة من آلاف صفحات الويب، بغض النظر عن جودة الصفحة أو ملاءمتها.

عالجت العديد من تحديثات Google السابقة هذه المشكلة، بما في ذلك تحديث Penguin، حيث يمكن أن يبدو المبالغة في نص الرابط الذي يركز على الكلمات الرئيسية غير طبيعي وقد يؤثر سلبًا على الترتيب.

منذ تحديث Penguin، كان هناك تركيز قوي على وجود نص ربط طبيعي في الروابط الواردة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها والتي قد تعرض جهود بناء الروابط للخطر:

بطبيعة الحال، عندما يضيف الأشخاص رابطًا على صفحة تنتقل إلى موقع الويب الخاص بك، غالبًا ما يكون النص الأساسي هو اسم علامتك التجارية أو اسم شركتك. وبالتالي، إذا كان النص الأساسي الذي يركز على الكلمات الرئيسية الخاص بك أكبر من حيث الكمية من النص الأساسي الذي يحمل علامتك التجارية، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات. من الأفضل أن يكون لديك المزيد من النصوص الأساسية ذات العلامات التجارية.

لا يفكر الجميع بنفس الطريقة، ومن غير المرجح أن يستخدم الكثير من الأشخاص نفس النص الأساسي تمامًا. إذا واصلت تحسين نفس النص الرابط عند محاولة الحصول على روابط من مواقع أخرى وبدأ في أن يصبح النص الأساسي للأغلبية وليس اسم علامتك التجارية، فهذا أمر غير طبيعي إلى حد كبير. من المهم رؤية بعض التنوع في نص الربط، حتى بما في ذلك نص الربط العام مثل انقر هنا, زيارة هنا, موقع إلكتروني، إلخ.

التركيز على الارتباط الداخلي: توزيع نظام ترتيب الصفحات بشكل جيد عبر موقعك

تعد الروابط الواردة هي الأكثر فائدة نظرًا لأنه يتم تمرير نظام ترتيب الصفحات من مواقع أخرى إلى موقعك.

كلما زاد عدد الروابط الواردة التي تحصل عليها، زاد تصنيف الصفحات الذي تتلقاه.

ومع انتقال سلسلة الروابط من صفحة إلى أخرى، يصبح تدفق نظام ترتيب الصفحات أضعف فأضعف.

في أي موقع ويب تقريبًا، تكون الصفحة التي تحتوي على أكبر عدد من الروابط الواردة هي الصفحة الرئيسية للموقع. ولذلك، إذا كانت إحدى الصفحات داخل موقعك بعيدة جدًا عن الصفحة الرئيسية، فسوف ينخفض ​​تصنيف الصفحات بشكل ملحوظ قبل الوصول إلى الصفحة.

يؤدي هذا إلى تصنيف الصفحات المرتبطة بعيدًا عن الصفحة الرئيسية بشكل سيئ. نظرًا لأن الروابط الداخلية لن تحصل على جميع الصفحات، فيجب أن تخدم الروابط الداخلية غرضين:

ساعد المستخدمين على الانتقال إلى الصفحات المختلفة لموقعك.

ساعد محركات البحث في الزحف إلى موقعك بالكامل مع عدد أقل من التنقلات قدر الإمكان من صفحة إلى أخرى.

فيما يلي المناطق المشتركة التي ستجد فيها روابط داخلية:

التنقل العادي في الموقع: الروابط التي توجد عادةً في قائمة الشريط العلوي، وقائمة الشريط الجانبي، وفي التذييل الموجود في جميع الصفحات. يعتمد هذا عادةً على بنية موقعك وكيفية تصنيف المواضيع وتصنيفها إلى فئات فرعية لإنشاء مواضيع ومواضيع فرعية من صفحات عامة إلى صفحات محددة.

الصفحات ذات الصلة: قسم من الصفحة يشير إلى الصفحات الأخرى المرتبطة بموضوع الصفحة. يعد هذا مفيدًا للمستخدمين لأنه يساعد في اقتراح الصفحات التي ربما كان المستخدم يبحث عنها.

خرائط مواقع المستخدم: خريطة الموقع هي صفحة واحدة ترتبط بجميع الصفحات الأخرى بالموقع. استنادًا إلى دراسات قابلية الاستخدام، هناك ثلاثة أنواع من الأشخاص الذين يتنقلون في الموقع: أولئك الذين يستخدمون التنقل العادي في الموقع، وأولئك الذين يستخدمون مربع البحث على الفور، وأولئك الذين ينتقلون مباشرة إلى خريطة الموقع. بالنسبة للمواقع الكبيرة جدًا، يمكن أن تكون خرائط الموقع مرهقة، وفي مثل هذه الحالات، قد تحتوي خريطة الموقع فقط على مناطق الفئات الرئيسية وليس بالضرورة كل صفحة من صفحات الموقع.

الروابط داخل المحتوى: ضمن محتوى الصفحة، يمكن إضافة روابط للكلمات الموجودة في الفقرة. لا يتم استغلال هذا بشكل كافٍ من قبل العديد من مواقع الويب، ولكن في حالات أخرى، يمكن أيضًا الإفراط في تحسينه، مما قد يكون له آثار سلبية على تحسين محركات البحث. ما عليك سوى الارتباط بشكل طبيعي، ووضع المستخدم في الاعتبار عند إنشاء روابط كهذه.

على الرغم من أننا نؤكد على استخدام الروابط الداخلية في توزيع نظام ترتيب الصفحات، تأكد دائمًا من أن المستخدمين لديهم الأولوية القصوى.

قم دائمًا بتصميم المواقع والتفكير في الروابط الداخلية للمستخدمين أولاً، ثم محركات البحث ثانيًا، وتعرف على أفضل الممارسات المتعلقة بالتنقل الداخلي للموقع.

التركيز على الارتباط الخارجي: فقط اظهر بشكل طبيعي

على مر السنين، طور محترفو تحسين محركات البحث (SEO) كيفية استخدامهم للروابط الصادرة.

يعتقد البعض أن الروابط الخارجية تزيل نظام ترتيب الصفحات، مما يقلل من قدرتها على التصنيف.

لعدة سنوات، ربما كان هذا صحيحًا.

ومن هنا جاءت مصطلحات مثل “اكتناز نظام ترتيب الصفحات” و”توجيه نظام ترتيب الصفحات”.

وكان أي رابط خارجي بمثابة تسرب. ولكن إذا كان الرابط الصادر ضروريًا للمستخدمين، فيمكنك إضافة سمة الرابط nofollow.

كان nofollow بمثابة إخبار محركات البحث، “لا تتبع هذا الرابط وقم بإعطاء نظام تصنيف الصفحات الخاص بي إلى تلك الصفحة.”

ومع ذلك، فقد أساء العديد من ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) استخدام هذا الأمر حتى توصلت Google إلى تحديث في عام 2009 بشأن تبخر نظام ترتيب الصفحات (PageRank).

باختصار، لم يعد اكتناز PageRank يعمل كما كان من قبل. وقد انبثقت عن ذلك العديد من النظريات وأفضل الممارسات، مثل:

لا تملك الكثير من الروابط الصادرة: من الناحية النظرية، لا يزال السبب وراء تسرب نظام PageRank قائمًا حتى يومنا هذا. ومع ذلك، بين الحين والآخر، قد تجد مواقع تحتوي على الكثير من الروابط الصادرة، ومع ذلك لا تزال الصفحة تحتل مرتبة عالية. وبالتالي فإن القاعدة هنا هي فقط القيام بما يبدو منطقيًا.

من الناحية النظرية، لا يزال السبب وراء تسرب نظام PageRank قائمًا حتى يومنا هذا. ومع ذلك، بين الحين والآخر، قد تجد مواقع تحتوي على الكثير من الروابط الصادرة، ومع ذلك لا تزال الصفحة تحتل مرتبة عالية. وبالتالي فإن القاعدة هنا هي فقط القيام بما يبدو منطقيًا. لا تتبع دائمًا جميع الروابط الصادرة: إضافة أ rel=nofollow السمة إلى الروابط الموجودة على العلامة تخبر محركات البحث بعدم اعتماد هذا الرابط لأغراض التصنيف. من المنطقي إضافة nofollow دائمًا لتجنب تسرب نظام تصنيف الصفحات إلى مواقع أخرى. ومع ذلك، فإن المبالغة في ذلك أو الإفراط في تحسينه لا يبدو أمرًا طبيعيًا، ويبدو أن القصد هو اكتناز نظام تصنيف الصفحات (PageRank).

إضافة أ السمة إلى الروابط الموجودة على العلامة تخبر محركات البحث بعدم اعتماد هذا الرابط لأغراض التصنيف. من المنطقي إضافة nofollow دائمًا لتجنب تسرب نظام تصنيف الصفحات إلى مواقع أخرى. ومع ذلك، فإن المبالغة في ذلك أو الإفراط في تحسينه لا يبدو أمرًا طبيعيًا، ويبدو أن القصد هو اكتناز نظام تصنيف الصفحات (PageRank). تميل المواقع ذات الجودة الجيدة إلى الارتباط بالمواقع ذات الجودة الجيدة: إن إعطاء الروابط لا يقل أهمية عن الحصول على الروابط. تحافظ المواقع عالية الجودة على مستوى الجودة الذي جعلها ما هي عليه، وبالتالي إذا كانت هذه المواقع سترتبط بمواقع أخرى، فإنها ستختار وجهة ذات جودة جيدة أيضًا. نظرًا لأن هذا سلوك شائع في المواقع عالية الجودة، فمن الأفضل أن تكرر هذا السلوك للمساعدة في إظهار إشارات لمحركات البحث بأنك موقع جيد أيضًا.

في كل هذه النقاط الثلاث، قد تبدو القواعد متضاربة.

لا توجد روابط صادرة تحافظ على نظام ترتيب الصفحات، ولكن لا توجد روابط على الإطلاق تبدو مريبة.

من المفترض أن تساعد إضافة nofollow في الحفاظ على نظام تصنيف الصفحات. ومع ذلك، إذا كانت الروابط كلها تحمل علامة nofollow، فإنها تبدو غير طبيعية.

لقد علمتنا الحكمة التقليدية أن الروابط الصادرة تسرّب نظام ترتيب الصفحات (PageRank)، ولا يزال هذا صحيحًا حتى اليوم، ولكن يوصى بالارتباط بمواقع ذات نوعية جيدة.

لا يبدو أن الإرشادات هنا ثابتة ومرنة إلى حد ما، ولكن القاعدة الأساسية الصالحة والتي تنطبق على جميع القواعد المذكورة أعلاه هي أن تبدو طبيعية.

قم بالارتباط بمواقع أخرى إذا كان هذا هو الشيء الطبيعي الذي يجب القيام به.

ملخص

لقد كانت الروابط جزءًا مهمًا من تحسين محركات البحث. ما زالوا كذلك. ويبدو أنها ستظل مهمة في السنوات القادمة.

ومع ذلك، مثل العديد من الأشياء الأخرى في تحسين محركات البحث، فإن كيفية إجراء التحسين في الماضي تختلف كثيرًا مقارنة بالطريقة التي يتم بها اليوم.

نقوم بتصنيف الروابط إلى روابط واردة، وروابط صادرة، وروابط داخلية.

روابط متداخلة توفر التأثير الأكبر نظرًا لأنها تشبه تصويتات الثقة والمصداقية والسلطة التي تساعد في التصنيف، ولكن من المهم أن تكون هذه الروابط الواردة روابط طبيعية وتأتي من مواقع عالية الجودة وذات صلة.

توفر التأثير الأكبر نظرًا لأنها تشبه تصويتات الثقة والمصداقية والسلطة التي تساعد في التصنيف، ولكن من المهم أن تكون هذه الروابط الواردة روابط طبيعية وتأتي من مواقع عالية الجودة وذات صلة. الروابط الداخلية المساعدة في توزيع نظام ترتيب الصفحات من الروابط الواردة إلى الصفحات الأخرى بالموقع للمساعدة في تحسين الترتيب في العديد من الصفحات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن الروابط الداخلية لا تتعلق فقط بمحركات البحث. دائما خدمة المستخدمين أولا.

المساعدة في توزيع نظام ترتيب الصفحات من الروابط الواردة إلى الصفحات الأخرى بالموقع للمساعدة في تحسين الترتيب في العديد من الصفحات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن الروابط الداخلية لا تتعلق فقط بمحركات البحث. دائما خدمة المستخدمين أولا. الروابط الصادرة ينبغي أن تستخدم فقط بطريقة تبدو طبيعية للمستخدم. سيساعد الارتباط بالمواقع عالية الجودة في إظهار هذه العلامات ويساعد أيضًا في ربط موقعك بالمواقع عالية الجودة.

إذا كان هناك موضوع واحد عبر كل هذه الأنواع من الروابط، فهو الارتباط بشكل طبيعي.

إذا بدت سيئة للبشر، فمن المرجح أنها تبدو سيئة لمحركات البحث.