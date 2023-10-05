Rewrite this title: لماذا تفشل شركتك التقنية في تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تفشل شركتك التقنية في تحسين محركات البحث؟

تقدم شركات التكنولوجيا ذات الأسماء الكبيرة برامجها عالميًا، في عشرات الأسواق المختلفة. وبطبيعة الحال، يعني هذا أن عملية المبيعات عبر الإنترنت تشمل الكثير من اللغات المختلفة، ويجب تلبية كل منها من خلال نسخة محلية ومحددة من موقع الويب. عادةً ما يتم وضع هذا في شكل دليل فرعي (المزيد حول ذلك لاحقًا).

لضمان ظهور الدليل الفرعي لكل سوق مختلف بشكل بارز على محركات البحث للكلمات الرئيسية المستهدفة، تميل شركات التكنولوجيا إلى استئجار وكالة بحث في كل بلد على حدة ترغب في البيع فيه.

على سبيل المثال، سيتم التعاقد مع وكالة فرنسية لتحسين العمليات الفرنسية لشركة تكنولوجيا، ووكالة ألمانية لألمانيا، ووكالة إيطالية لإيطاليا، وما إلى ذلك. بالنسبة لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يعني هذا وجود ما يصل إلى 10 وكالات بحث مختلفة في السجلات، وهذا عادة ما يسبب مشاكل.

لا توجد استراتيجية مركزية

مثلما يفسد عدد كبير جدًا من الطهاة المرق، فإن الكثير من وكالات البحث تفسد الإستراتيجية. كما ذكرت سابقًا، تختار معظم شركات التكنولوجيا دليلًا فرعيًا بدلاً من نطاق المستوى الأعلى المسجل محليًا. لذلك، www.techcomapny.com/fr لفرنسا بدلاً من www.techcompany.fr. هذه الممارسة في حد ذاتها ليست مشكلة. ومع ذلك، إذا كانت شركة التكنولوجيا تبيع في العديد من الأسواق الخارجية المختلفة من نطاق مركزي واحد به العديد من الأدلة الفرعية التي تستخدم وكالة بحث مختلفة لتحسين كل من هذه الأسواق – فهذا يستطيع تكون مشكلة.

أولاً، من الصعب إدارتها. سيكون رئيس التسويق العالمي ومقره الولايات المتحدة مسؤولاً عن إدارة أنشطة العديد من الوكالات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل من الصعب للغاية الحفاظ على استراتيجية مركزية. هناك أيضًا خطر عدم استخدام المحتوى بشكل صحيح. لذلك، على سبيل المثال، قد تكتب الوكالة الألمانية جزءًا رائعًا من المحتوى الذي يحظى بجذب كبير ويجذب الروابط بكثرة. إذا كانت هناك وكالة واحدة فقط، فسيتم ترجمتها ونشرها في كل دولة أخرى مستهدفة. لا يميل هذا إلى أن يكون هو الحال عندما تكون هناك وكالات متعددة. في النهاية، هذا يعني أن شركتك تدفع مقابل العمل المكرر.

عدم وجود استراتيجية مركزية يمكن أن يكون ضارًا ليس فقط لموقعك، بل لشركتك بأكملها. إن وجود وكالة في كل بلد على حدة تعمل جميعها على تحسين نفس النطاق يعني أن الأمر يتطلب وكالة واحدة فقط لشراء روابط غير مرغوب فيها أو الانغماس في ممارسات Black Hat لفرض عقوبة على موقع الويب الخاص بك بالكامل من Google. كلما كانت استراتيجيتك أكثر مركزية، زادت قدرتك على التحكم.

إسناد القيمة

وكما يمكن لوكالة خارجية تعمل على تحسين المجال المركزي في بلد ما أن تلغي العمل الجيد الذي تقوم به وكالات الشركة في بلدان أخرى من خلال العمل السيئ، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة لتلك الوكالات ذات الأداء المنخفض. على سبيل المثال، يمكن أن تقوم وكالتك الفرنسية بعمل رائع في تحسين موقعك على الويب بينما لا تقوم الوكالة الإيطالية بثقلها.

أنت تدفع مقابل وكالتين ولكن لا يمكنك الحصول إلا على مستوى جيد من الخدمة من إحداهما – ومع ذلك، مع عمل العديد من الوكالات على تحسين نطاق واحد عالي المستوى (.com)، سيكون من المستحيل تقريبًا إسناد القيمة الصحيحة لكل منهما وكالة. يمكن إخفاء أوجه القصور في إحدى الوكالات لأن النطاق العام لا يزال يستفيد من سلطة البحث الجيدة.

ومرة أخرى، يمكن لاستراتيجية مركزية تنسقها وكالة واحدة أن تحد من هذه المشكلة. إذا زاد عدد العملاء المحتملين لموقع الويب الخاص بك من البحث، فإنك تعرف من هو المسؤول – الوكالة الوحيدة – وبالمثل إذا انخفض عدد العملاء المتوقعين لديك، فأنت تعرف على من يجب إلقاء اللوم عليه، والأهم من ذلك إلى أين تذهب ومن تتحدث إليه من أجل تصحيح المشكلة. وكالة واحدة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مشكلة واحدة. يمكن للوكالات المتعددة خلق مشاكل متعددة.

الأكبر لا يعني الأفضل

شركات التكنولوجيا التي لا تقوم بتعيين وكالة مختلفة في كل بلد عادة ما تلجأ إلى وكالة واحدة كبيرة للعمل في جميع الأسواق. يعد هذا مثاليًا، بشرط أن تتمتع الوكالة المذكورة بقدرات داخلية متعددة اللغات. إن التعامل مع وكالة ذات اسم كبير قامت على الأرجح بعمل ممتاز في التسويق عبر البحث المحلي سوف يراك في المسار السريع للفشل إذا كانوا يخططون لالاستعانة بمصادر خارجية لحملاتك الدولية إلى شركة ترجمة.

إن مشكلة استخدام شركات الترجمة للتسويق عبر البحث واضحة: فالمترجمون ليسوا مسوقين للبحث. فقط لأنك تتحدث اللغة لا يعني أنك تعرف كيفية تحسين محركات البحث. من المحتمل أن والدتك أو والدك يتحدثان الإنجليزية، ولكن هل تثق في قيامهما بكتابة إعلان الدفع لكل نقرة لك؟

إن توظيف وكالة واحدة لأنك تريد استراتيجية مركزية – أي كل العمل الذي يتم إنجازه في مكان واحد بواسطة شركة واحدة – لا معنى له إذا قاموا بعد ذلك بالاستعانة بمصادر خارجية لجميع أعمال الترجمة. مرة أخرى، لديك مشاكل متعددة بدلاً من مشكلة واحدة فقط. إذا حدث خطأ ما في أحد الأسواق، فكيف تعرف أن المشكلة ليست في شركة الترجمة، وليس في الوكالة؟

كيفية النجاح

إذًا، كيف يمكنك التأكد من تجنب هذه المخاطر وإنجاح التسويق عبر محركات البحث العالمية؟ الإجابة البسيطة هي أن يكون لديك استراتيجية مركزية حقيقية، دون الاستعانة بمصادر خارجية للتسويق الفردي. هذا يعني أنك بحاجة إلى العثور على وكالة لا يمكنها فقط تحسين موقع الويب الخاص بك بنجاح للعديد من الأسواق ومحركات البحث، ولكن أيضًا وكالة يمكنك الوثوق بها للقيام بالعمل بنفسها.

تأكد من أن الوكالة لديها بالفعل موظفين داخليين يدعون أنهم موجودون فيها من خلال طلب الاطلاع على الملفات الشخصية على LinkedIn ومقابلة الفريق الذي يعمل على حملاتك. من الواضح أن الخيار الأخير قد لا يكون قابلاً للتطبيق من الناحية اللوجستية إذا اخترت وكالة غير مقرها في نفس البلد، ولكن يمكنك دائمًا جدولة موعد Skype حصة.

لتحقيق النجاح، أبقِ الأمر بسيطًا وحافظ عليه مركزيًا.