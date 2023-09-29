Rewrite this title: لماذا تقوم Google بتصنيف الكلمات الرئيسية المفردة والجمع بشكل مختلف

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تقوم Google بتصنيف الكلمات الرئيسية المفردة والجمع بشكل مختلف

سُئل جون مولر من Google عن سبب تصنيف Google للصفحات المختلفة لإصدارات المفرد والجمع من الكلمات الرئيسية. قدم جون تفاصيل حول سبب تعامل خوارزمية Google مع الكلمات الرئيسية المتعددة بشكل مختلف عن الكلمات الرئيسية المفردة.

ذكر أحد الناشرين أن موقع العميل قام بتصنيف أقسام مختلفة من الموقع للمفرد والجمع.

هذا هو السؤال:

“لدي سؤال حول صيغة المفرد والجمع للكلمة الرئيسية.

الكلمة الرئيسية لأحد عملائنا هي سقيفة الحديقة في سيدني ومظلات الحدائق في سيدني.

الآن، بالنسبة لمظلات الحدائق في سيدني، يتم تصنيف صفحة الفئة وصفحة فئة سقيفة الحدائق في Google.

ولكن بالنسبة لسقيفة حديقة سيدني ذات الشكل المفرد، يتم تصنيف إحدى مشاركات المدونة على Google بدلاً من صفحة الفئة.

لماذا هذا مختلف؟ كلتا الكلمتين الرئيسيتين متماثلتان، فقط المفرد والجمع.”

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لماذا يقوم Google بتصنيف الصفحات المختلفة للكلمات الرئيسية المفردة والجمع

استهل جون مولر من Google إجابته بإخلاء المسؤولية بأن ما كان على وشك قوله كان بشكل عام وليس خاصًا بموقع العميل.

ثم بدأ مولر في مشاركة تفاصيل حول سبب قيام خوارزمية Google بتصنيف مواقع مختلفة لبعض الاستعلامات المفرد والجمع، على الرغم من أنه يمكن اعتبارها مترادفات.

“… قد نرى أن هذه الاستعلامات مختلفة… وعندما نراها مختلفة قليلاً، فقد نعتقد أن عرض إحدى هذه الصفحات أو تلك أكثر منطقية.

لذلك عادة مع المفرد والجمع، ندرك أنهما مترادفان، أكثر أو أقل.

لكننا ندرك أيضًا أنه ربما يكون هناك شيء فريد لأحدهم أو للآخر.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن صيغة الجمع، فربما تبحث أكثر عن قائمة أو صفحة مقارنة أو ربما صفحة فئة لأنواع مختلفة من هذه العناصر.

لذا، فهذا شيء تحاول أنظمتنا أن تأخذه في الاعتبار ويمكن أن يؤدي إلى ظهور نتائج مختلفة قليلاً لواحد أو آخر.”

وهذه نقطة مهمة يثيرها. لقد لاحظت هذا في نتائج البحث. بالنسبة لبعض الاستعلامات، يبدو أن المستخدمين يتوقعون رؤية قوائم المنتجات أو الخدمات.

عندما يبحث المستخدم بصيغة الجمع، فهذا يعني بالنسبة لبعض عمليات البحث أنه يتوقع رؤية مقارنة بين المواقع أو مقارنة بين المنتجات.

هذا هو السبب في أن عميل مُحسنات محركات البحث (SEO) الذي طرح السؤال كان يرتب بصفحة فئة لعبارة البحث بصيغة الجمع.

تلبي صفحة الفئة غرض البحث لقائمة المنتجات المتعددة المتأصلة في نسخة الجمع من عبارة الكلمة الرئيسية.

ثم تناول مولر من Google صعوبة محاولة تحديث الصفحات من أجل ترتيب الصفحة المطلوبة لإصدار مفرد أو جمع من العبارة الرئيسية.

“الأمر صعب بعض الشيء عندما تكون في هذا الموقف. أنت مثل، ولكني أريد أن يتم تصنيف صفحتي الأخرى بدلاً من هذه الصفحة. ولا ترغب في إزالة الصفحة التي تمتلك تصنيفًا حاليًا.

هذا شيء لا يمكنك فرضه حقًا، بخلاف تعديل الأشياء بمهارة، والتأكد من وجود الكلمات الصحيحة، والصياغة الصحيحة على هذه الصفحات، وربطها داخليًا بشكل صحيح.

ولكن هذا في بعض الأحيان يكون صعبًا نوعًا ما.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه عندما ترجع خطوة إلى الوراء وتجد أن هذه الكلمات أو هذه الاستعلامات تبدو متشابهة جدًا وتبدو متشابهة إلى حد كبير، فمن المحتمل أن المستخدم يتعامل معها على أنها استعلامات مختلفة ويتوقع أنواعًا مختلفة من نتائج.

لذا… قبل أن أتدخل وأقول أوه، أحتاج إلى الحصول على نفس تصنيف الصفحة لكل منهما، ربما تحقق مع بعض الأشخاص الآخرين لترى، هل من المنطقي تغيير هذا؟

أم أن هذا شيء ليس سيئًا في الواقع؟ …شيء آخر يمكنك القيام به هو الصفحة التي يتم تصنيفها حاليًا، ضع نوعًا من العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وقل مرحبًا، إذا كنت تبحث عن هذا، فراجع أيضًا هذه الصفحة الأخرى.

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في رأيي، من الأفضل السماح لصفحات نتائج محرك البحث بإخبارك بهدف البحث ثم ترتيب الصفحة الأكثر ملاءمة لهدف البحث هذا.

افترض مُحسّن محركات البحث (SEO) أن لديه مشكلة تتمثل في أن صفحة الفئة تم تصنيفها على أنها نسخة الجمع من عبارة البحث وتم تصنيف مقالة المدونة على أنها صيغة المفرد.

لكن هذه ليست مشكلة. إنه انعكاس لاختلاف هدف البحث بين المفرد والجمع.

إن محاولة “إصلاح” الصفحة غير المعطلة قد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية من خلال فقدان تصنيفات أحد إصدارات الكلمات الرئيسية، نظرًا لأنه تم تحسينها لشيء ليس مثاليًا لها حقًا.

إن العلاقة بين الإصدارات المفردة والجمع من العبارة الرئيسية بأنواع مختلفة من صفحات الويب (العامة مقابل المحددة) هي أمر يعرفه الكثيرون ولكن لم يتم مناقشته كثيرًا.

أوضح جون مولر من Google أن الإصدارات المتعددة للكلمة الرئيسية قد تشير إلى نية البحث عن منتجات متعددة أو مقارنة بين مقدمي الخدمات المختلفين.

من الجيد أن نرى مولر يؤكد ما لاحظه البعض في صناعة التسويق عبر البحث في نتائج البحث.

شاهد مولر يجيب على السؤال هنا: