Rewrite this title: لماذا تم تخفيض رتبة إريك شميدت من جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تم تخفيض رتبة إريك شميدت من جوجل؟

إريك شميدت هو أحد الرؤساء التنفيذيين المفضلين لدي، أو على الأقل الرؤساء التنفيذيين السابقين، في العالم. إنه موقف صعب الإدارة، وعادةً ما يتعين عليك بيع روحك للوصول إليه. وبدا أن شميدت ظل أخلاقياً وذكياً وصادقاً طوال هذه العملية. ومع ذلك، وفي حين تم تقديم تنحي إريك شميدت باعتباره أمراً متوقعاً، بل وإيجابياً، فقد كان هناك الكثير من الشائعات المنتشرة حول سبب اتخاذ هذا الاختيار. وبينما تلاشت هذه الأفكار بعد التغيير الإداري في أبريل/نيسان، أثارت بعض تعليقات شميدت في المقابلة الافتتاحية لـ D9 نظريات إضافية.

يعتقد كلينت بولتون في Google Watch أن شميدت تم طرده من موقعه في السلطة بسبب اختياراته مع Facebook. الجميع، بما في ذلك إريك شميدت، يعتقدون أن إريك شميدت أخطأ حقًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل معه Facebook. وعلى حد تعبير الرجل نفسه، “يجب على الرئيس التنفيذي أن يتحمل المسؤولية. انا ثمل.” من المؤكد أن تركيز Google الحالي على العناصر الاجتماعية يشير إلى أن سيطرة الصفحة على زمام الأمور تدفع الشركة إلى العودة نحو المنطقة التي فشل شميدت في احتلالها.

ولكن هناك العديد من الاحتمالات الأخرى أيضا. من الممكن أن إريك شميدت لم يعد ببساطة بحاجة إلى “إشراف الكبار”، على حد تعبيره مازحا. ومع معرفة بايج بالحبال وخبرة شميدت في الخدمة لعقد كامل من الزمن، فربما تكون مصالح الأفراد المعنيين هي التي جعلت هذا الاختيار حكيمًا. وهناك نظرية أخرى تقول إن موقف شميدت من الصين هو الذي أخرجه من مقعد السائق. في النهاية، ليس هناك إجابة مؤكدة، ولن يخبرنا أحد في جوجل. على أية حال، من الواضح أن شميدت سيظل ممثلًا قويًا للشركة وصوتًا عاليًا لبضع سنوات أخرى على الأقل.

[via Google Watch]