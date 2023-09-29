Rewrite this title: لماذا تُبلغ Google Search Console عن أخطاء خادم 5XX

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تُبلغ Google Search Console عن أخطاء خادم 5XX

سأل أحد الناشرين جون مولر من جوجل عبر Twitter حول الإبلاغ عن Google Search Console (GSC) لخطأ 5xx على موقعهم. تستكشف هذه المقالة الأسباب المحتملة وراء قيام GSC بالإبلاغ عن تلقي أخطاء وحلول 5xx.

وقالت التغريدة:

“يظهر لي خطأ في الخادم (5xx).” مشاركاتي الجديدة ليست مفهرسة. أي اقتراح لإصلاح هذا؟

ثم نشر الناشر أ لقطة شاشة لرسالة GSC:

لقطة شاشة لرسالة Google Search Console التي تحتوي على خطأ 5xx.

جي إس سي روابط إلى صفحة المساعدة يقول هذا:

“يصف هذا القسم من التقرير ما إذا كان من الممكن فهرسة الصفحة بواسطة Google.

ومع ذلك، فإن النتيجة الإيجابية لا تضمن ظهورها في نتائج البحث.

يتطلب الظهور في نتائج البحث أيضًا أن تتوافق الصفحة وبياناتها المنظمة مع إرشادات الجودة والأمان.

لا تأخذ أداة فحص عنوان URL في الاعتبار الإجراءات اليدوية أو عمليات إزالة المحتوى أو عناوين URL المحظورة مؤقتًا.

جزء صفحة المساعدة ذات الصلة بالمستخدم أعلاه هو “”

ورد جون مولر من جوجل على تلك التغريدة من خلال الإشارة إلى أن جوجل ليست جوجل، بل الموقع الذي به مشكلة.

هذا خطأ في موقع الويب الخاص بك وتحتاج إلى إصلاحه.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 27 يوليو 2020

هذا هو ما يسبب 500 خطأ

500 رسالة استجابة هي ما يرسله الخادم عندما يكون هناك خطأ فادح يمنع عرض موقع الويب أو صفحة الويب.

ويشير أحيانًا إلى وجود خطأ في الترميز في نظام إدارة المحتوى (CMS) يتسبب في عدم عرض الصفحة أو الموقع بأكمله. يمكن أن يكون كود PHP معقدًا، وفي بعض الأحيان يكون شيء صغير مثل ترك فاصلة كافيًا لتعطيل الموقع.

ولهذا السبب، من الجيد دائمًا عند تحرير التعليمات البرمجية ترك نسخة من الملف الأصلي (المعاد تسميته) على الخادم وحفظ نسخة احتياطية من الملف الأصلي غير المحرر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل تحرير نسخة مختلفة من هذا الملف.

وبهذه الطريقة، إذا ساءت الأمور، يمكنك دائمًا تحميل النسخة الأصلية والبدء من جديد.

المصادر الأخرى لخطأ 500 هي:

ملفات htaccess التي تم تكوينها بشكل خاطئ

تحتوي ملفات تكوين CMS الأساسية على معلومات خاطئة مثل معلومات قاعدة البيانات

إصدار PHP غير متوافق مع CMS

تم تغيير التعليمات البرمجية الموجودة في قالب CMS بطريقة أدت إلى إضافة خطأ

ما ورد أعلاه هو كل الأخطاء التي ارتكبتها في وقت أو آخر وتسببت في حدوث خطأ 500. يحدث هذا لكل من يقوم بتحرير كود موقع الويب. لا أحد كامل.

ماذا لو أبلغت Google عن خطأ 500 ولكن الموقع يعمل بشكل جيد بالنسبة لك؟

هناك مواقف قد يقوم فيها Google بالإبلاغ عن خطأ 5XX وعندما تزور موقعك، يعمل الأمر بشكل جيد.

في أفضل السيناريوهات، قد يكون هذا بسبب تحديث مضيف الويب الخاص بك.

لكن… الخطأ 5xx الذي يظهر لـ Google وليس لك يمكن أن يكون غالبًا أحد أعراض مشكلة في بيئة الخادم لديك.

يمكن أن يكون هذا أحد الجوانب السلبية لبيئة الاستضافة المشتركة التي تتعطل مؤقتًا في اللحظة التي يزور فيها Google موقعك.

ما يسبب هذا النوع من الأخطاء في بعض الأحيان هو وجود عدد كبير من زوار الروبوتات، إما إلى موقعك أو إلى بيئة الخادم المشتركة بأكملها.

يحدث هذا عادةً في الليل عندما تصل كل من برامج Google وبرامج الروبوت المتسللة/برامج الكاشطة إلى الموقع في نفس الوقت، مما يتسبب في بدء خادم ضعيف الطاقة مؤقتًا في تسليم استجابات خطأ 5xx.

إذا كان روبوت القرصنة أو برنامج الكشط يهاجم خادمك بقوة، فيمكن أن يبدأ الخادم المشترك في تقديم 500 خطأ بسبب نفاد الموارد المخصصة له.

يمكن أن يؤثر هذا على مواقع الويب الكبيرة بالإضافة إلى المواقع كثيفة الموارد مثل المنتديات. لذلك يمكن أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لترقية استضافة الويب الخاصة بك.

في حالات بيئة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) أو حتى خادم مخصص، يمكن أن يكون الخطأ 500 بسبب الإعداد غير الصحيح من قبل مسؤول الخادم.

يمكن أن يتضمن الإعداد غير الصحيح مشكلات مثل عدم كفاية موارد الخادم الموجهة إلى مواقع الويب المستضافة على VPS. مثال على ذلك هو عدم كفاية تخصيص الذاكرة.

انا سألت سكوت بولك، كبير محللي البحث في شركة Bruce Clay, Inc.، حول هذا الأمر واقترح أن المشكلة المحتملة هي تأخر البيانات.

قال سكوت،

“لكن هذا يبدو أشبه بعذر.

أظن أن لديهم مشكلات في الزحف بالإضافة إلى تأخر البيانات بين الفهرس والأدوات.

على سبيل المثال، لماذا لا تظهر الصفحات مفهرسة في GSC، ولكنها تظهر في موقع: بحث؟

500 رمز استجابة الخادم

إذا أبلغت Google Search Console عن رمز استجابة خادم 5xx ولكن الموقع يعمل بشكل جيد بالنسبة لك، فقد تكون هناك مشكلات في الزحف ناجمة عن عدم استجابة الخادم، خاصة في الليل.

لاختبار الخادم الخاص بك، قد ترغب في منح موقعك فرصة للزحف باستخدام أداة مثل Screaming Frog والاستمرار في زيادة عدد وكلاء المستخدم الذين يزحفون إلى الموقع في وقت واحد.

وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام أداة مجانية مثل Xenu Link Sleuth لتشغيل الكثير من برامج الزحف على الموقع في نفس الوقت.

إذا أبلغت الأدوات عن 500 استجابة خطأ، فقد يكون ذلك علامة على أن الخادم لا يمكنه التعامل مع مستويات عالية من حركة المرور. هناك العديد من الأسباب لذلك بدءًا من الإعدادات الأقل من المثالية في نظام إدارة المحتوى (CMS)، أو تخصيص الموارد بشكل غير مناسب على مستوى الخادم، أو التحميل الزائد على الخادم أو العديد من الأسباب الأخرى، التي تتعلق عادةً بموقعك أو الخادم.