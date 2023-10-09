Rewrite this title: لماذا غاب العديد من تجار التجزئة الكبار عن مبيعات العطلات؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا غاب العديد من تجار التجزئة الكبار عن مبيعات العطلات؟

تبدأ المبيعات عبر الإنترنت في الارتفاع يوم الجمعة الأسود، وهو اليوم التالي لعيد الشكر. يحدث هذا عادةً عندما تبدأ المبيعات عبر الإنترنت في الزيادة ويدفع تجار التجزئة عبر الإنترنت عروضهم الترويجية للعطلات.

يستخدم العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت الدفع بالنقرة (PPC) كوسيلة لتوليد المبيعات. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإن البحث المدفوع لا يمكنه زيادة مبيعات العطلات فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة مبيعات العام المقبل. إن القدرة على زيادة قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني تعني عملاء جدد لتسويقهم في المستقبل.

لقد دفعني التواجد في عمليات البحث المدفوعة لسنوات عديدة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للإعلانات والصفحات المقصودة. أنا أستمتع برؤية الإعلانات الرائعة بجوار الصفحات المقصودة ذات الصلة، وهو أمر ممتع. ومع ذلك، عندما أواجه بائعي التجزئة الذين يخطئون الهدف تمامًا، فمن المحبط أن أرى إنفاقًا إعلانيًا مهدرًا على الإعلانات الضعيفة والصفحات المقصودة الأسوأ.

في العام الماضي، صادفت بعض الإعلانات لموقع Dockers.com. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة ليس فقط في إعلاناتهم ولكن أيضًا في المكان الذي أرسلوا المستخدمين إليه. كان موقع Dockers.com يقوم بإلقاء المستخدمين على الصفحة الرئيسية لموقعهم. خطأ أحد الهواة يمكن أن يكلف بائع التجزئة عبر الإنترنت الكثير من المال. لماذا هذا خطأ كبير؟

ستكون نقاط الجودة سيئة وبالتالي ستكلف المزيد من الأموال لجذب الأشخاص إلى الصفحة. عندما يأتي المستخدم من إعلان عن “أحزمة رجالية” ولا يتم نقله إلى صفحة تحتوي على أحزمة رجالية، فسوف يغادر وينقر على إعلان آخر. يرغب معظم الأشخاص في رؤية الأحزمة وعدم التنقل عبر الموقع للعثور عليها.

لماذا يعاني كبار تجار التجزئة من سوء إدارة الدفع لكل نقرة (PPC)؟ هناك سببين رئيسيين لهذا…

لقد قاموا بتعيين مبتدئ أو حاولوا إجراء بحث مدفوع داخليًا لأنهم يشعرون أنه من السهل القيام بذلك ولا يتطلب الكثير من المعرفة لبدء حملة بحث. لقد قاموا بتعيين شركة أو فرد ليس لديه خبرة حقيقية في الدفع لكل نقرة (PPC) وقد فرضوا عليهم رسومًا زائدة مقابل سوء الإدارة.

لا تطرح العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة أسئلة كافية من شخص/شركة البحث المدفوعة. تخفي العديد من الشركات ما هي تكلفة النقرة (CPC) وتكلفة الاكتساب (CPA)، وبالتالي لن تعرف أبدًا ما إذا كانت تكلفة النقرة (PPC) الخاصة بك فعالة من حيث التكلفة.

في الإصلاح الشامل الذي أجريته مؤخرًا على خدمة الدفع لكل نقرة (PPC)، قمت به لأحد متاجر التجزئة الكبرى عبر الإنترنت…. لقد ضاعفت مبيعاتهم أربع مرات مقارنة بالعام السابق، مع الاستمرار في تحقيق التكلفة المستهدفة للاكتساب! لا تحتاج الشركات دائمًا إلى الذهاب إلى الشركات الكبيرة التي تفرض رسومًا على أساس الإنفاق ورسوم الإدارة. يمكن أن يكون سعر الفرد المناسب ميسور التكلفة ويمكنه نقل تسويقك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.