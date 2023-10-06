Rewrite this title: لماذا لا يجب عليك استخدام أداة “التنصل من الروابط” الجديدة من Google

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا يجب عليك استخدام أداة “التنصل من الروابط” الجديدة من Google

ليس هناك شك في أن بعض مشرفي المواقع متحمسون بشأن أداة “التنصل من الروابط” الجديدة المحتملة من Google لإزالة التقييم السلبي المرتبط بالروابط الخلفية الواردة ذات القيمة المنخفضة. ومع ذلك، قبل أن تتعمق في قوائم الروابط وتبدأ في لصقها معًا لإرسالها إلى Google للنظر فيها باستخدام الأداة، هناك بعض نقاط الضعف التي يجب أن تكون على دراية بها.

وعلى وجه التحديد، إليك ثلاثة أسباب وجيهة جدًا لتجنب استخدام أداة التنصل من الروابط على موقع الويب الخاص بك:

السبب رقم 1 – الأخطاء الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة

لإرسال روابط إلى أداة التنصل من Google، ستحتاج إلى تجميع ملف نصي يوضح الروابط المحددة أو النطاقات بأكملها التي ترغب في حظرها، بالإضافة إلى تعليقاتك حول سبب تخفيض قيمة هذه الروابط. ويجب إدراج هذه المعلومات وفق التنسيق التالي:

يجب إدراج أي روابط محددة “كما هي” (على سبيل المثال، “http://www.website.com/low-value-link.html”) يجب إقران النطاقات الجذرية أو النطاقات الفرعية بالكامل التي سيتم تخفيض قيمتها بالبادئة “domain:” (على سبيل المثال، “domain: website.com”) يجب إدخال التعليقات باتباع علامة “#” (على سبيل المثال، “# لم أتمكن من الوصول إلى مشرف الموقع لإزالة هذا الرابط”)

يجب إدراج كل معلومة من هذه المعلومات في سطر خاص بها، بغض النظر عن عدد الروابط التي اخترت إرسالها لتخفيض قيمة العملة. بمجرد اكتمال ملفك، يمكن تحميله بالكامل إلى أداة التنصل من الروابط ضمن برنامج أدوات مشرفي المواقع من Google.

يبدو بسيطا، أليس كذلك؟ حسنا، في بعض الحالات، سيكون كذلك. ومع ذلك، إذا كان موقعك كبيرًا أو إذا كان ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك معقدًا نسبيًا، فسوف ينمو حجم هذا الملف بشكل كبير – مما يزيد من احتمال أن تؤدي الأخطاء المطبعية والأخطاء الأخرى إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تفسير معلوماتك بواسطة برامج المعالجة من Google.

وكمثال على مدى الخطأ الذي يمكن أن تحدثه هذه العملية، تخيل أنك اكتشفت موقعًا غير مرغوب فيه يشير إليك بالعشرات من الروابط السيئة. تقوم بإدخال النطاق في ملف التنصل الخاص بك – بقصد حظر جميع الروابط الصادرة من الموقع – ولكن عن غير قصد تكتب عنوان موقع الويب بشكل خاطئ. وبدلاً من ذلك، تقوم عن طريق الخطأ بإدخال عنوان URL لموقع ويب يرسل لك العشرات من الروابط عالية الجودة ويمرر تصنيف الصفحات الثمين لموقعك على الويب. بمجرد تحميل ملفك ونشره عبر خوادم Google، يتم قطع هذه الروابط ذات القيمة العالية، مما يقلل من أداء البحث الطبيعي لموقعك على الويب نتيجة لانخفاض قيمة الروابط التي تتدفق إلى موقعك.

من المؤكد أن هذا قد يبدو مبالغًا فيه، ولكن فكر فقط في عدد المواقع ذات الأسماء المشابهة الموجودة هناك. إن إدخال “domain:searchenginejournal.com” بدلاً من “domain:searchenginewatch.com” ليس من الصعب تخيله – خاصة إذا قمت بذلك بعد قضاء يوم طويل في تحليل جميع الروابط الموجودة في ملف تعريف الارتباط الخلفي لموقعك على الويب!

ونعم، صحيح أن Google تقدم لمشرفي المواقع المخطئين بعض الفرص للتصحيح من خلال السماح لهم بتحميل الملفات مع أي تصحيحات ضرورية – ولكن هذا ليس موقف “أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا”. يمكن أن يستغرق إصلاح الأخطاء التي حدثت في ملف التنصل أسابيع أو أشهر حتى تنتشر عبر الويب، على افتراض أنك لاحظتها في المقام الأول. حتى هذا التعطيل الطفيف يمكن أن يؤدي إلى خسارة خطيرة في حركة مرور الويب والإيرادات، مما يجعل الابتعاد عن هذه الأداة فكرة جيدة لمعظم مشرفي المواقع عديمي الخبرة.

السبب #2 – تحديد الروابط المريضة عملية تستغرق وقتًا طويلاً

الآن، حتى إذا كنت تعتقد أنه من السخافة القول بأن احتمال حدوث أخطاء في إدخال البيانات يعني أنه لا ينبغي عليك استخدام أداة التنصل من الروابط، فضع في اعتبارك أنه يمكنك تحقيق نفس النتائج من خلال التفكير بشكل خاطئ في أن الرابط سيئ في حين أنه جيد بالفعل .

من أجل استخدام أداة التنصل من الروابط، يجب عليك أولاً تحديد الروابط المريضة التي يجب تخفيض قيمتها داخل ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك. مثل الكثير من الأشياء عبر الإنترنت، القول أسهل من الفعل…

أولاً، يجب عليك الدفع مقابل استخدام برنامج مثل Majestic SEO أو Ahrefs (نظرًا لأن القائمة المجانية الموجودة في أدوات مشرفي المواقع من Google لن تمنحك إمكانية الوصول إلى جميع الروابط الموجودة في ملفك الشخصي). بعد ذلك، يتعين عليك مراجعة قائمة الروابط الخلفية الخاصة بك باستخدام مشط دقيق للكشف عن أي روابط قد تبدو مشبوهة ولو عن بعد.

ولكن لا تعتقد أنه يمكنك فقط تفريغ هذه الروابط في ملف التنصل، وتحميله على Google ثم إنهاء الأمر. نظرًا للمخاطر المرتبطة بإدخال روابط جيدة في ملفك عن طريق الصدفة، فمن المهم أن تقوم بإجراء مزيد من التحقيق لفرز الروابط الجيدة من السيئة بشكل نهائي.

قبل تحميل قائمة الروابط التي يحتمل أن تكون ضارة إلى Google، ستحتاج إلى النقر فوق كل موقع ويب مُحيل لتحديد ما إذا كان الرابط الخلفي يقوم بتمرير نظام تصنيف الصفحات (PageRank) إلى موقعك من صفحة غير مشروعة أم لا. قد تجد أن العديد من الروابط التي تبدو مشبوهة هي في الواقع غير ضارة – أو على أقل تقدير، تم إلغاء تنشيطها أو إلحاقها برمز “عدم المتابعة” المناسب الذي سيمنعها من الإضرار بموقعك.

بالطبع، هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك إرسال قائمة التنصل لمجرد أنها تستغرق وقتًا طويلاً. إذا كانت لديك روابط منخفضة القيمة تشير إلى موقعك، فمن المهم أن تفعل شيئًا حيالها – سواء كنت قد تلقيت بالفعل إشعارًا بالارتباطات غير الطبيعية أم لا أو تعرضت لعقوبة متعلقة بـ Penguin.

ومع ذلك، ما زلت أزعم أن معظم مشرفي المواقع سيحصلون في النهاية على نتائج أفضل من خلال تركيز جهودهم عليها بناء روابط أفضل من أجل التعويض عن أي روابط خلفية منخفضة الجودة يتم اكتشافها. طالما أن الروابط غير المرغوب فيها المُحسَّنة بشكل مفرط لا تشكل الجزء الأكبر من ملف تعريف الارتباط الخلفي لموقع الويب، فمن غير المرجح أن تؤدي هذه العناصر السيئة القليلة إلى انخفاض أداء البحث الطبيعي – خاصة إذا تم حسابها مع زيادة متناسبة في الروابط الأحدث والأعلى روابط الجودة.

السبب رقم 3 – قد لا يكون للتنصل من الروابط أي تأثير على أداء موقعك

وأخيرًا، انتبه إلى أن Google لا تدعي أنها ستأخذ اقتراحات التنصل من مشرفي المواقع في ظاهرها وستخفض قيمة أي روابط مدرجة على الفور. وفقا للشركة الإعلان الأولي:

rel = “الكنسي”،

في الأساس، يمكنك بذل كل الجهود لتشخيص الروابط السيئة والتأكد من أن ملف التنصل الخاص بك دقيق بنسبة 100٪، فقط حتى لا تحدث التغييرات المطلوبة أي فرق في تصنيفات SERP لموقعك على الويب. حاليًا، لا توجد حالات موثقة لأداة التنصل من الروابط التي أدت إلى استرداد Penguin أو تحسين محركات البحث السلبي، لذا اعتبر الضجيج المحيط بهذه الأداة بمثابة تذكرة ذهاب فقط لتحسين أداء البحث الطبيعي مع قليل من الشك.

بشكل عام، أنصح معظم مشرفي المواقع بعدم القلق بشأن أداة التنصل من الروابط على الإطلاق، باستثناء بعض الحالات المحددة جيدًا:

لقد فقد موقعك تصنيفه نتيجة لتحديث خوارزمية Penguin، ولم تتمكن بعد من استعادة تصنيفاتك على الرغم من العمل مع مالكي المواقع الخارجيين لإزالة الروابط الخلفية ذات القيمة المنخفضة.

طلبات إعادة النظر الخاصة بك هي التالية تنظيف ما بعد البطريق تم رفضها.

لقد تلقيت تحذيرًا من الروابط غير الطبيعية من Google ولم تتمكن من تنظيف الروابط التي تم تحديدها بنفسك.

يمكنك أن تثبت بشكل قاطع أن موقعك كان ضحية لهجوم سلبي لتحسين محركات البحث (وفي الواقع، لا يحدث هذا كثيرًا كما يعتقد مشرفو المواقع).

أنت خبير في تحسين محركات البحث (SEO) وقد أمضيت وقتًا كافيًا في البحث في ملفات تعريف الروابط الخلفية لتتمكن من تشخيص الروابط الخلفية ذات القيمة المنخفضة بسرعة وفعالية.

إذا لم تندرج ضمن إحدى هذه المجموعات، فستكون دائمًا أفضل حالًا من خلال استثمار جهودك في إنشاء روابط خلفية ذات جودة أفضل أو العمل مع شركاء الارتباط السابقين لتعديل روابطك الحالية بدلاً من القلق بشأن استخدام أداة التنصل من الروابط ل طلب تخفيض قيمة الروابط الخلفية التي تبدو منخفضة القيمة.

هل تخطط لاستخدام أداة التنصل من الروابط لتحسين جودة الملف الشخصي لرابط موقع الويب الخاص بك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنا أرغب في سماع المزيد حول كيفية تعاملك مع العملية وما إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن استخدام الأداة في قسم التعليقات أدناه!

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