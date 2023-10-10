Rewrite this title: لماذا لا يستطيع المعلنون الصغار استخدام Adwords بعد الآن!

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا يستطيع المعلنون الصغار استخدام Adwords بعد الآن!

هل تتذكر عام 2001، خلال الأيام الخوالي (للإنترنت) عندما كان بإمكانك بالفعل استخدام Google Adwords كوسيلة لزيادة عدد الزيارات عالية الجودة إلى موقع الويب الخاص بك، باستثمار منخفض للغاية للمعلن؟ مرة أخرى، عندما كانت تكلفة الكلمات الرئيسية المتخصصة تتراوح ما بين 0.05 إلى 0.20 لكل نقرة، وإذا كنت تريد حقًا فتح جيوبك والمزايدة بشروط أوسع، فستدفع ما بين 0.25 إلى 0.75 لكل نقرة.

في هذه الأيام، ستكون محظوظًا للغاية إذا وجدت مكانًا يمكنك من خلاله الدفع بأقل من 1.00 دولار للنقرة. ما أقوله هو أن الأيام التي كان بإمكان المعلنين الصغار فيها الحصول على رؤية (على الأقل في النتائج المدفوعة) على Google قد ولت. ليس لدى المعلنين الصغار ميزانية “لاختبار” الكلمات الرئيسية، والصفحات المقصودة، والعروض، وما إلى ذلك… بالنسبة للشركات المحلية الصغيرة، فإن 250 دولارًا شهريًا يعد مبلغًا كبيرًا من المال!

المشكلة هي أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح المشهد التنافسي أكثر تشبعا. هناك حروب مزايدة بين المعلنين لدفع إعلاناتهم نحو الأعلى. أعلم، أعلم… تلعب نقاط جودة الإعلان عاملاً في المبلغ الذي تدفعه مقابل كل نقرة، ولكنني سأخبرك بشيء، إذا كان لديك موارد مالية كبيرة وترغب في دفع الكثير مقابل كل نقرة…سوف تضعك Google في القمة . لذا، عندما يحين وقت العمل، فإن العلامات التجارية الكبرى والشركات الكبيرة ذات الميزانيات الأكبر، هي الإعلانات التي ستظل معروضة.

الحل

إذن، ما الذي يمكن للشركات الصغيرة والمحلية أن تفعله؟ والجزء الجيد هو أن هناك العديد من الطرق الجديدة والمبتكرة التي يمكنك من خلالها جذب الزيارات إلى موقعك. فقط لمواصلة التركيز على البحث المدفوع، يمكنك تجربة منصات إعلانية أحدث مثل Facebook إعلانات وMyAds (شبكة إعلانات ماي سبيس). Facebook لقد حظيت الإعلانات على وجه الخصوص باهتمام كبير مؤخرًا نظرًا لأن تكلفة النقرة معقولة، ولديك الكثير من خيارات الاستهداف الرائعة، و…أوه نعم…Facebook يحصل على طن من حركة المرور!

إلى صاحب المشروع الصغير: لا تدع Adwords يضع في فمك ذوقًا سيئًا بشأن البحث المدفوع. لا يزال البحث المدفوع يمثل أسلوبًا تسويقيًا قيمًا؛ كل ما عليك فعله هو العثور على منافذ أخرى لا يزال بإمكانها جذب حركة مرور عالية الجودة بتكاليف أقل. أوصي بشدة بإبقاء عقلك منفتحًا على تقنيات البحث المدفوعة الأخرى. ربما يمكنك جذب نفس القدر من الزيارات التي يجلبها لك Adwords Facebook وإعلانات ماي سبيس بنصف التكلفة.

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