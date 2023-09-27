Rewrite this title: لماذا لا يقوم GoogleBot بالزحف إلى ما يكفي من الصفحات على بعض المواقع

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا يقوم GoogleBot بالزحف إلى ما يكفي من الصفحات على بعض المواقع

في جلسة Hangout خلال ساعات عمل Google SEO، سُئل جون مولر من Google عن سبب عدم قيام Google بالزحف إلى ما يكفي من صفحات الويب. وأوضح الشخص الذي طرح السؤال أن محرك البحث Google كان يزحف بوتيرة غير كافية لمواكبة موقع ويب ضخم للغاية. أوضح جون مولر سبب عدم قيام Google بالزحف إلى عدد كافٍ من الصفحات.

ما هي ميزانية جوجل الزحف؟

GoogleBot هو اسم زاحف Google الذي ينتقل من صفحة ويب إلى صفحة ويب لفهرستها لأغراض التصنيف.

ولكن نظرًا لأن شبكة الويب كبيرة الحجم، فإن Google لديها إستراتيجية تتمثل في فهرسة صفحات الويب ذات الجودة العالية فقط وعدم فهرسة صفحات الويب ذات الجودة المنخفضة.

وفقًا لصفحة مطور Google لمواقع الويب الضخمة (بملايين صفحات الويب):

“يطلق على مقدار الوقت والموارد التي يخصصها Google للزحف إلى موقع ما اسم ميزانية الزحف للموقع.

Note أنه ليس من الضروري فهرسة كل ما يتم الزحف إليه على موقعك؛ يجب تقييم كل صفحة وتوحيدها وتقييمها لتحديد ما إذا كان سيتم فهرستها بعد الزحف إليها.

يتم تحديد ميزانية الزحف من خلال عنصرين رئيسيين: حد سعة الزحف وطلب الزحف.

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ما الذي يقرر ميزانية زحف GoogleBot؟

كان لدى السائل موقعًا به مئات الآلاف من الصفحات. لكن محرك البحث Google كان يزحف إلى حوالي 2000 صفحة ويب يوميًا فقط، وهو معدل بطيء جدًا بالنسبة لمثل هذا الموقع الكبير.

وأعقب السائل السؤال بالسؤال التالي:

“هل لديك أي نصيحة أخرى للتعرف على ميزانية الزحف الحالية؟

فقط لأنني أشعر أننا كنا نحاول حقًا إجراء تحسينات ولكننا لم نشهد قفزة في عدد الصفحات التي يتم الزحف إليها يوميًا.”

سأل مولر من Google الشخص عن حجم الموقع.

فأجاب السائل :

“موقعنا موجود في مئات الآلاف من الصفحات.

وقد رأينا ربما حوالي 2000 صفحة يوميًا يتم الزحف إليها على الرغم من وجود تراكم يصل إلى 60000 صفحة مكتشفة ولكن لم تتم فهرستها أو الزحف إليها بعد.

أجاب جون مولر من جوجل:

“لذا، من الناحية العملية، أرى سببين رئيسيين لحدوث ذلك.

من ناحية، إذا كان الخادم بطيئًا بشكل ملحوظ، وهو… وقت الاستجابة، أعتقد أنك ترى ذلك في تقرير إحصائيات الزحف أيضًا.

هذا أحد المجالات حيث… إذا كان علي أن أعطيك رقمًا، أود أن أقول إن الهدف هو أقل من 300، 400 مللي ثانية، شيء من هذا القبيل في المتوسط.

لأن ذلك يسمح لنا بالزحف بالقدر الذي نحتاجه تقريبًا.

إنها ليست نفس نوع سرعة الصفحة.

إذن هذا… شيء واحد يجب الانتباه إليه.

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يمكن أن تؤثر جودة الموقع على ميزانية زحف GoogleBot

ذكر جون مولر من Google بعد ذلك مسألة جودة الموقع.

يمكن أن يؤدي ضعف جودة الموقع إلى عدم قيام زاحف GoogleBot بالزحف إلى موقع الويب.

وأوضح جون مولر من جوجل:

“السبب الكبير الآخر لعدم قيامنا بالزحف كثيرًا من مواقع الويب هو أننا غير مقتنعين بالجودة بشكل عام.

لذلك، هذا شيء، خاصة مع المواقع الأحدث، أرى أننا أحيانًا نواجه صعوبة في ذلك.

وأرى أيضًا أحيانًا أشخاصًا يقولون حسنًا، من الممكن تقنيًا إنشاء موقع ويب يحتوي على مليون صفحة لأن لدينا قاعدة بيانات وقمنا بوضعها على الإنترنت.

ومن خلال القيام بذلك، سنجد بشكل أساسي من يوم لآخر الكثير من هذه الصفحات ولكننا سنكون مثل، لسنا متأكدين من جودة هذه الصفحات بعد.

وسنكون أكثر حذرًا بشأن الزحف إليها وفهرستها حتى نتأكد من أن الجودة جيدة بالفعل.”

العوامل التي تؤثر على عدد الصفحات التي يزحف إليها Google

هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عدد الصفحات التي يزحف إليها Google والتي لم يتم ذكرها.

على سبيل المثال، قد لا يتمكن موقع ويب مستضاف على خادم مشترك من عرض الصفحات بالسرعة الكافية لـ Google نظرًا لاحتمال وجود مواقع أخرى على الخادم تستخدم موارد زائدة، مما يؤدي إلى إبطاء الخادم لآلاف المواقع الأخرى الموجودة على ذلك الخادم.

قد يكون السبب الآخر هو أن الخادم يتعرض للهجوم من قبل الروبوتات المارقة، مما يتسبب في إبطاء موقع الويب.

تعتبر نصيحة جون مولر بملاحظة السرعة التي يقدم بها الخادم صفحات الويب أمرًا جيدًا. تأكد من التحقق من ذلك بعد ساعات الليل لأن العديد من برامج الزحف مثل Google ستزحف في ساعات الصباح الباكر لأن هذا هو الوقت الأقل إزعاجًا للزحف ويكون هناك عدد أقل من زوار الموقع على المواقع في تلك الساعة.

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اقرأ صفحة مطور Google حول ميزانية الزحف للمواقع الكبيرة:

دليل مالك الموقع الكبير لإدارة ميزانية الزحف الخاصة بك

شاهد جون مولر من Google وهو يجيب على سؤال حول عدم قيام GoogleBot بالزحف إلى ما يكفي من صفحات الويب.

شاهده عند الدقيقة 25:46 تقريبًا: