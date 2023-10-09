Rewrite this title: لماذا لا ينبغي عليك الاعتماد على نظام تصنيف الصفحات (شريط الأدوات).

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا ينبغي عليك الاعتماد على نظام تصنيف الصفحات (شريط الأدوات).

إن فكرة PageRank مثيرة للجدل تمامًا وقد تم إساءة تفسيرها بشكل كبير عبر مجتمع الويب. على الرغم من أنه تم اختراعه منذ أكثر من عقد من الزمان (1999) وتم تسميته على اسم المؤسس المشارك لشركة Google لاري بيج، إلا أنه لا يزال يظهر على نطاق واسع في المنتديات والتغريدات والمدونات وجميع أنواع المحادثات عبر الإنترنت حول تحسين محركات البحث وتصميم الويب. سأحاول في هذا المنشور شرح قيمته الفعلية لأصحاب مواقع الويب، وكيف يؤثر على التصنيفات بالإضافة إلى تقديم بعض البدائل الجيدة (إن لم تكن الأفضل).

أساسيات خوارزمية تصنيف جوجل

أولاً، يجب التأكيد على أن نظام PageRank مرتبط بالصفحات، وليس بمواقع الويب. تحتوي كل صفحة في أي موقع على قيمة PageRank فريدة، وهو مقياس يستخدمه Google لتحديد الأهمية. تحتوي جميع الصفحات الموجودة على الويب على قيمة PageRank فريدة يتم تخزينها في قواعد بيانات Google في كل مرة يتم الزحف فيها إلى الصفحة.

في كل مرة نقوم فيها بالبحث، ستحدد خوارزمية Google الصفحات الأكثر صلة التي تحتوي على الكلمة (الكلمات) التي نبحث عنها. بعد ذلك، سيتم ترتيب هذه الصفحات وفقًا لقيمة PageRank الخاصة بها، لذا ستظهر صفحة PageRank الأعلى (ذات الصلة) أولاً وما إلى ذلك. يُعد نظام PageRank مؤشرًا تمامًا على أهمية الصفحة، وبالتالي يمكن زيادته فقط عن طريق زيادة نظام PageRank الخاص بها.

كيف تأتي المواقع ذات تصنيف الصفحات المنخفض إلى مستويات عالية؟

لا ينبغي الخلط بين مفهوم نظام ترتيب الصفحات المذكور آنفًا ونظام نظام ترتيب الصفحات الذي نراه في أشرطة أدوات متصفحنا؛ وهذا ما يسمى نظام ترتيب الصفحات لشريط الأدوات، وهي ليست قيمة نظام ترتيب الصفحات الفعلية التي يخزنها Google في قاعدة بياناتهم والتي سيتم استخدامها بواسطة الخوارزمية الخاصة بهم. وهناك عدة أسباب لذلك:

من خلال عدم الإعلان عن قيمة PageRank الحقيقية، يمكن لـ Google التأكد من أن مُحسنات محركات البحث لن تقوم بهندسة عكسية لخوارزمياتها بالكامل. سيكون ذلك كارثيًا بالنسبة لمحرك البحث الخاص بهم، حيث سيتم التلاعب بالنتائج بسهولة بمجرد أن يكتشف الأشخاص ما ينجح وما لا ينجح فقط من خلال تجربة الأشياء، ومراقبة رد فعل قيمة PageRank في متصفحهم. يتم تحديث نظام ترتيب الصفحات في شريط الأدوات بشكل متكرر. مرة أخرى، هذا متعمد حتى لا يكون المستخدم على علم بسهولة بتصنيف الصفحات الحالي في صفحة معينة. مرة أخرى، هذا من أجل أمان Google ضد الهندسة العكسية. نظام ترتيب الصفحات الحقيقي هو نظام لوغاريتمي، وليس خطيًا. وهذا يعني أن الصفحة التي تحتوي على أداة PageRank of 4 ليست أكثر أهمية بمرتين مقارنة بصفحة أداة PageRank of 2. وقد قدر بعض مُحسنات محركات البحث أن نظام PageRank الفعلي الذي يستخدمه Google له قاعدة لوغاريتمية تبلغ 5 أو 6. (رابط). وهذا يقودنا إلى النقطة التالية. تتوافق قيمة PageRank النموذجية لشريط الأدوات مع نطاق واسع من القيم الحقيقية. وهذا يعني أنه ليس كل PageRank لشريط الأدوات المكون من 3 مواقع لها نفس قيمة PageRank ويمكن أن تختلف هذه القيم بشكل كبير.

كل هذا يفسر سبب ظهور المواقع ذات نظام تصنيف الصفحات الأقل لشريط الأدوات في مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث (SERP) من Google. إذن، ماذا يعني كل ذلك عمليا؟

تم إزالة الغموض عن نظام ترتيب الصفحات

من خلال تجربتي، هناك ثلاثة مفاهيم خاطئة رئيسية حول نظام ترتيب الصفحات لشريط الأدوات والتي تؤثر على عمل وتوقعات العديد من مالكي مواقع الويب وغيرهم من محترفي الويب:

1. نظام ترتيب الصفحات في شريط الأدوات ليس عاملاً في التصنيف

لا يبدو أن الكثير من الناس يدركون ذلك. ومن الشائع جدًا أنهم إما سيشعرون بالذعر إذا انخفضت قيمة نظام ترتيب الصفحات التي تظهر في متصفحهم أو سيكونون سعداء للغاية إذا أظهرت قيمة عالية. إنه ليس شيئًا

2. لا يضمن تصنيف الصفحات المرتفع الحصول على تصنيفات عالية

العديد من مالكي مواقع الويب لا يدركون تمامًا النقاط المذكورة أعلاه، كما أنهم مهووسون تمامًا بتصنيف الصفحات في شريط الأدوات الخاص بموقعهم، وخاصة تلك الموجودة في صفحتهم الرئيسية. يبدو أنهم يفتقدون نقطة مفادها أن نظام ترتيب الصفحات ليس مقياسًا للملاءمة وأنه طالما أن صفحاتهم ليست ذات صلة فلن تظهر في SERPs. سيكون الأمر أكثر منطقية إذا تمكنوا من رؤية قيمة محتوى موقعهم ومحاولة زيادته. ستظهر الصفحات ذات الصلة فقط في SERPs، لذا فإن الموقع الذي يحتوي على قيمة PageRank عالية لشريط الأدوات لا يضمن زيادة الرؤية أو حركة المرور.

3. لا يؤدي الارتباط إلى فقدان نظام ترتيب الصفحات

العامل الثاني الذي يتجاهله العديد من محترفي الويب هو كيفية تجميع الصفحات وتوزيع نظام ترتيب الصفحات. الروابط الصادرة لا تعطي تصنيف الصفحات الخاص بها، حيث لا ينبغي الخلط بينها وبين النزيف! إن الارتباط بصفحات أخرى (داخلية أو خارجية) يعني ببساطة أن الصفحة تقوم بتمرير تصنيف الصفحات (أهميتها) إلى صفحات أخرى.

الحاجة إلى بدائل PageRank

هناك بالتأكيد طرق أخرى لتقييم أهمية صفحة معينة على الرغم من أنه لا يبدو أن الكثير من محترفي الويب يدركون ذلك. ونظرًا لأنه يتم تحديث نظام ترتيب الصفحات في شريط الأدوات بشكل متقطع، فلا بد من وجود طريقة لمعرفة أهمية صفحة معينة في أي وقت. إن نظام PageRank لشريط الأدوات الذي يبلغ 4 يعني ببساطة أن الصفحة الحالية كانت تحتوي على قيمة PageRank تلك عند آخر تحديث لها. ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة متى حدث ذلك لأنه قد يستغرق أي شيء من بضعة أيام إلى بضعة أشهر. وبالمثل، لا تعني الصفحة التي تحتوي على نظام تصنيف الصفحات لشريط الأدوات 1 أنها لا تحتوي على أي قيمة كبيرة حيث قد تكون هذه الصفحة ذات تصنيف صفحات 3 أو 4 منذ آخر تحديث لنظام ترتيب الصفحات.

هل هناك أي بدائل لتصنيف الصفحات؟

مزيج مما يلي قد حقق العجائب بالنسبة لي ولغيري من مُحسنات محركات البحث ويوصى به بشدة: