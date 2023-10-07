Rewrite this title: لماذا لا يوجد شيء مثل تحسين محركات البحث الرخيصة أو بناء الروابط

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا يوجد شيء مثل تحسين محركات البحث الرخيصة أو بناء الروابط

بحث التسويق يهم.

باعتباري مالكًا لوكالة استشارات تحسين محركات البحث المحلية (SEO)، يبدو لي أنني أسمع كل يوم تقريبًا العملاء المحتملين يقولون أشياء مثل، “حسنًا، يمكنني إجراء تحسين محركات البحث مقابل 50 دولارًا شهريًا” أو أي نطاق سعري آخر. لقد تم إعطاؤها من قبل المعلم السابق. بعد أن كنت في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لفترة طويلة إلى حد ما، التقيت بأكثر من حفنة من المسوقين الذين يستعينون بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط، ويعتقد معظمهم أنهم يحصلون على مثل هذه الصفقة الرائعة، ولكن من مظهر الأشياء، يبدو الأمر كذلك. يبدو لي أن لا أحد منهم يجني أي أموال من خلال جهوده عبر الإنترنت. عند النظر إليها من بعيد، لا يوجد حقًا شيء مثل تحسين محركات البحث الرخيصة أو بناء الروابط الرخيصة.

ربما يكون هذا أمرًا جيدًا لأولئك منكم (منغلقي العقول) الذين “” يحصلون على صفقة جيدة، ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد شيء اسمه خطة رخيصة لتحسين محركات البحث. هناك من هم في غاية اليأس، وكذلك، بمعدل منخفض، ولكن إذا كنت تمارس الأعمال التجارية لأي فترة من الوقت، نأمل أن تتعلم ذلك، وأن تحصل على ما تدفع مقابله.

هل تخرج إلى القمة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لشركة SEO رخيصة؟, من لا يحصل النتائج التي تحتاجها أو النتائج التي وعدت بها؟ وبعد ذلك، يؤدي هذا إلى اضطرارك إلى الرجوع إلى الوراء وتوظيف شركة مختلفة وأكثر واقعية لتحسين محركات البحث, الآن بعد أن لم يكن لديك أي ميزانية متبقية؟ بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يفكروا في الأمر حقًا، اسمحوا لي فقط أن أشير إليكم أنه على المدى الطويل، سيكلفكم ذلك “أكثر بكثير”، إذا بدأت بارتكاب هذه الأخطاء البسيطة، في البداية.

صحيح أن مالك موقع الويب الذكي (ذو الخبرة) فقط هو الذي سينجح في “”، لكن كونك ذكيًا لا علاقة له بكونك متشددًا. في الواقع، باعتباري أحد كبار المسئولين الاقتصاديين، لست متأكدًا تمامًا من أنني أرغب في أن يقوم شخص ما بتنفيذ ما أقوم به البحث عن الكلمه الرئيسيه للأهداف التي حددتها لنفسي وموقعي الإلكتروني، باستخدام أداة ترجمة جوجل. الآن، دعونا لا نفترض أن جميع عمليات تحسين محركات البحث المستقلة ذات مستوى منخفض ورخيصة. كثير Freelance SEO ومحترفي بناء الروابط يفعلون ما يفعلونه، بشكل جيد للغاية.

عندما يتعلق الأمر باختيار شركة كبار المسئولين الاقتصاديين أو أ منشئ الروابط, هذا مناسب لك ولخطة عملك، فلا تدع ميزانيتك تتخذ كل تلك القرارات نيابةً عنك. من الواضح أن السعر يشكل مصدر قلق لكثير من الناس، وأنا على دراية بذلك، لكن لا يمكنك أن تتركه يقرر مستقبلك بمفردك. إذا كانت ميزانيتك جامدة للغاية، فأنا أنصحك بشدة بالتأجيل توظيف كبار المسئولين الاقتصاديين أو منشئ الارتباط حتى تتمكن من توظيف شخص محترف يتمتع ببعض الخبرة على الأقل.

وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الطرق التي يمكنك العمل بها، لتسويق عملك ونفسك. قد لا تكون خبيرًا، ولكني أعدك بأن الأمر سيكون يستحق العناء عندما تنظر إلى الأشياء بعد عام من الآن. …

لماذا عانى الكثير من البطريق والباندا

السبب الرئيسي الذي عانت منه العديد من الشركات والمواقع الإلكترونية جوجل البطريق و الباندا التحديثات ترجع فقط إلى محاولات تحسين محركات البحث عديمة الخبرة (و Black Hat SEOs). “تجربة” على المواقع. أولئك منكم الذين سمحوا بحدوث هذه الممارسة هم السبب الرئيسي لظهور الباندا والبطريق، وقد طال انتظاره.

من تجربة حديثة قمنا بها، بدا لي أن ما يقرب من 99٪ من جميع مُحسنات محركات البحث للمبتدئين تجربة Black Hat SEO عند نقطة أو أخرى لأنه ينتج نتائج سريعة. يجب أن يكون لدى المبتدئين مكانًا للتجربة (سواء كان على موقعك أو على موقع شخص آخر)، وصحيح أيضًا أن العديد من مُحسنات محركات البحث الخارجية لا تمتلك مواقع ويب خاصة بها، وإذا كان لديهم ذلك، فمن المحتمل ألا يكون ترتيبهم مرتفعًا جدًا في SERPs.

أنا لا أعني أن كل مُحسنات محركات البحث الحقيقية في العالم يجب أن تحتل المرتبة الأولى تحسين محركات البحث المحلية, أو أي مصطلح عام في هذا الشأن، ولكن ما أعنيه هو أن طيور البطريق والباندا لم تكن لتوجد لولا وجود الكثير منها أسرار وحيل تحسين محركات البحث والخبراء “المتمنيون”.. SEO هي استراتيجية طويلة المدى. لا يهمني كيف تفضل أن تنظر إليه.

حسنًا، من أجل التمييز بين خبراء تحسين محركات البحث (SEO) وهواة تحسين محركات البحث (SEO)، لا تحتاج فقط إلى الاهتمام بسعر الخدمات المقدمة لك، ولكن تحتاج أيضًا إلى القيام بالمهمة والقيام ببعض المهام. “بحث بسيط.” إن معرفة الأسئلة التي يجب طرحها أمر أساسي لفهم ما إذا كنت تتعامل مع مشكلة ما خبير تحسين محركات البحث أو أ هواة القبعة السوداء. لن يعترف معظم مُحسني محركات البحث في Black Hat علنًا بأنهم من ذوي القبعة السوداء (أي كسالى ومفلسون ومحتالون). يعد الوصول إلى جوهر الأشياء أمرًا مهمًا للغاية إذا كنت تشعر أنه يتعين عليك فقط البحث عن مُحسنات محركات البحث (SEO) خارج الصندوق.

كيفية فصل محترف تحسين محركات البحث (SEO) عن مزيف تحسين محركات البحث (SEO).

انتبه جيدًا للأسعار التي يقدمونها.

قم بتأكيد موقع الويب الخاص بهم عن طريق التحقق من عنوان URL واستخدام نموذج اتصال للتأكد من ملكيتهم له، ثم تحقق من تصنيف موقع الويب الخاص بهم.

إقرأ ال “عن” صفحة على موقعهم على الانترنت لمعرفة المزيد عنهم.

صفحة على موقعهم على الانترنت لمعرفة المزيد عنهم. تحقق من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وابحث عنها كاملاً .

. قم بإجراء محادثة شاملة معهم باستخدام Skype و اسأل الكثير من أسئلة .

. اسأل إذا كانوا كذلك معتمد من جوجل Adword .

. تعرف على بعض الهدايا الميتة التي ستحتاج إلى ملاحظتها

هذه بعض الأشياء الأساسية جدًا التي يجب عليك القيام بها عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى أو عند الاستعانة بمصادر خارجية عبر Odesk أو Elance. اقترح انك ننسى الاستعانة بمصادر خارجية أهم استراتيجية تسويقية ستنفذها على الإطلاق، والجأ إلى وكالة استشارات تحسين محركات البحث (SEO) ذات السمعة الطيبة، والتي تظهر على الصفحة الأولى من نتائج Google. بهذه الطريقة لا داعي للقلق بشأن ما إذا كان سيتم اعتبارك أحمق أم لا. خذ الوقت الكافي للتعرف على هؤلاء الأشخاص، وإذا بدت المهمة وكأنها تمثل عائقًا كبيرًا، فأبلغ Google عنهم – وواصل تحقيق أهدافك. الفطرة السليمة يمكن أن تذهب أ طريق طويل جدا عندما تحاول توظيف شخص ما عبر الإنترنت.

“أهرامات مصر لم يتم إنشاؤها بين عشية وضحاها”

ونحن كمسوقين – يجب أن نسير بحذر!

تحسين محركات البحث (SEO) هو “الاستثمار الأكثر حكمة” لأي صاحب عمل

وبصرف النظر عن تنفيذ وسائل التواصل الاجتماعي، يعد البحث وتحسين محركات البحث من أكثر الاستثمارات المفيدة التي يمكن أن تقوم بها الشركة للحصول على أكبر عائد على الاستثمار والاستفادة من عروضها الترويجية عبر الإنترنت وموقعها الإلكتروني. إذا كنت تمتلك موقعًا على الويب، لكنك لم تقم بتنفيذ تحسين محركات البحث بشكل صحيح، فليس هناك سبب حقيقي يجعلك تمتلك الموقع، لأنه لن يراه أحد. يشبه موقع الويب الخاص بك تلك القلادة الذهبية الموجودة في قاع مكب النفايات. من المؤكد أنها قد تكون جميلة وقيمة للغاية، ولكن من يهتم بها.

النقطة المهمة هي أن تحسين محركات البحث (SEO) سيكون استثمارك الأكثر نجاحًا، عندما يتعلق الأمر بإسقاط أول سنت أحمر صغير في موقعك. مع SEO، لديك الفرصة لجذب عدد كبير من الزيارات العضوية (المجانية) إلى موقعك بأعداد كبيرة، اعتمادًا على استراتيجية SEO الخاصة بك وتنفيذها.

“استنتاجي”

لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها كم هو رائع أن يكون لديك مئات الآلاف أو حتى الملايين من الأشخاص الذين يتصفحون صفحات الويب موقع الويب الخاص بكفكر في مدى أهمية أن تفهم – لا يوجد شيء اسمه SEO رخيص.

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