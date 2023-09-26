Rewrite this title: لماذا (وكيف) تعد مجموعات المواضيع أقوى سلاح لتحسين محركات البحث لديك

ستساعدك المقالة التالية: لماذا (وكيف) تعد مجموعات المواضيع أقوى سلاح لتحسين محركات البحث لديك

إذا كنت تريد أن تُظهر لـ Google أن صفحات الويب الخاصة بك ذات صلة بكلمات رئيسية محددة وأكثر موثوقية من منافسيك، فإن مجموعات المواضيع هي إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك.

وذلك لأن Google لم يعد يبحث فقط عن الكلمات الرئيسية على صفحات الويب عند تحديد التصنيفات.

فهو يبحث عن المرادفات والمواضيع الفرعية وحتى الإجابات على الأسئلة الشائعة التي يطرحها المستخدمون عند البحث في مجال عملك.

ونتيجة لذلك، أصبحت مجموعات المواضيع جزءًا أكبر من استراتيجيات محتوى العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO). إنها تُظهر لـ Google أن موقع الويب الخاص بك يتمتع بخبرة صناعية ويتميز بمجموعة واسعة من المحتوى المفيد والمتعمق حول الموضوعات الرئيسية في مجال عملك.

على الرغم من أن إنشاء مجموعات المواضيع على موقع الويب الخاص بك يستغرق وقتًا، إلا أنه يمكن أن يساعدك في عرض السلطة الموضعية في أعين Google والمستخدمين، مما يزيد من إجمالي تصنيفات الكلمات الرئيسية ويجذب المزيد من الزيارات العضوية على المدى الطويل.

ما هي مجموعات الموضوع؟

مجموعة المواضيع (أو مجموعة المحتوى) هي مجموعة من أصول المحتوى الموجودة على موقع ويب والتي تتمحور جميعها حول موضوع ذي صلة.

يستكشف محتوى مجموعة المواضيع موضوعًا أوسع بمزيد من التفاصيل والفروق الدقيقة والخصوصية.

كوحدة واحدة، تعمل مجموعة المواضيع على الإجابة على جميع الأسئلة التي قد تكون لدى المستخدمين حول مجال موضوع معين في مجال الصناعة الخاصة بك.

يتم إنشاء كل مجموعة موضوعات حول جزء من المحتوى الأساسي (أو صفحة أساسية). تركز الصفحات الأساسية على مجالات موضوعية أوسع وتميل إلى استهداف الكلمات الرئيسية الصناعية العامة ذات حجم البحث الأعلى.

يستكشف محتوى المجموعة المصاحب الموضوعات الفرعية أو الأسئلة الشائعة ويستهدف عادةً الكلمات الرئيسية الأقل شيوعًا (والأقل تنافسية) والتي لها علاقة دلالية بالموضوع الأساسي.

دعونا نلقي نظرة على مثال أكثر تحديدا. لنفترض أن شركتك تقدم قوالب السيرة الذاتية وخدمات الكتابة. يمكن تحسين أحد أجزاء المحتوى الأساسي لديك للكلمة الرئيسية “خدمات كتابة السيرة الذاتية” (12000 شهريًا).

ضمن محتوى الركيزة الطويلة، سيكون لديك محتوى يستهدف ذيلًا أطول، ولكن الكلمات الرئيسية ذات الصلة مثل:

“خدمة كتابة السيرة الذاتية التنفيذية” (900 شهرياً).

“خدمة كتابة السيرة الذاتية الاحترافية” (250/الشهر).

“المساعدة في سيرتي الذاتية” (200/شهر).

من حيث الموضوع، لا تزال هذه القطع تندرج تحت المظلة الأكبر “خدمات كتابة السيرة الذاتية”، لكنها أكثر ضيقًا في التركيز.

على سبيل المثال، يركز أحدهما على نوع السيرة الذاتية (أي “CV”) والآخر على نوع مقدم الطلب (أي “المديرين التنفيذيين”).

سيتم تحديد عدد مجموعات المواضيع على موقع الويب من خلال إجمالي المنتجات أو الخدمات التي تقدمها العلامة التجارية.

يمكن لأعمال السيرة الذاتية هذه إنشاء مجموعة محتوى أخرى حول الموضوع الأكبر وهو “قوالب السيرة الذاتية” (188000 شهريًا).

لماذا نتبنى استراتيجية مجموعة المحتوى؟

فلماذا يعد تجميع المواضيع استراتيجية مثالية طويلة المدى للحصول على تصنيفات البحث للكلمات الرئيسية الواسعة والشاملة؟

حسنًا، تتمتع معظم مواقع الويب التي تبدأ بمجال أقل ولا يمكنها التصنيف حسب عبارات الكلمات الرئيسية الأكثر تنافسية، حتى لو كان محتواها عالي الجودة.

لذلك يمكن أن تساعدك مجموعات المواضيع في التصنيف حسب الكلمات الرئيسية الأقل قدرة على المنافسة والبدء في جذب الزيارات على المدى القصير. بمجرد إنشاء سلطة موقعك، يمكنك الترتيب لكلمات رئيسية أكبر وأفضل.

أهداف تحسين محركات البحث (SEO) لمجموعات المواضيع هي ثلاثة أضعاف:

احصل على حركة مرور البحث للكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الطويل والمنخفض من خلال محتوى المجموعة.

رفع أداء محتوى الركيزة لكلمات رئيسية أكثر تنافسية.

قم ببناء المصداقية في مجالات موضوعية محددة حتى يرى Google موقعك كخبير في الصناعة.

كيف تساعد مجموعات المواضيع Google على فهم موقعك

لا تساعد مجموعات المواضيع Google على رؤية موقعك على أنه موثوق في مجالات موضوعية محددة فحسب، بل تساعد Google على فهم التسلسل الهرمي لموقع الويب الخاص بك وكيفية ترابط المحتوى الخاص بك.

والحقيقة هي أن معظم العلامات التجارية لديها أكثر من مجال واحد من الخبرة. يعد التفكير في تطوير موقع الويب الخاص بك حول هذه المجالات الرئيسية (بدلاً من الكلمات الرئيسية الفردية فقط) طريقة رائعة لبدء التفكير في تجميع المواضيع.

دعونا نلقي نظرة على موقع ويب لأحد منتجات برامج الموارد البشرية.

يوجد أعلاه مثال لصفحة تستهدف كلمة رئيسية ذات قيمة عالية:

على الأرجح، الهدف النهائي لهذه العلامة التجارية من خلال محتواها الأساسي هو الحصول على تصنيفات الصفحة الأولى لهذه الكلمة الرئيسية ذات القيمة العالية وحجم البحث الكبير والكلمة الرئيسية الصناعية العامة.

ونتيجة لذلك، يوفر المحتوى الأساسي الخاص بهم نظرة شاملة ومتعمقة حول منتج برنامج التوظيف الخاص بهم ويجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا لدى المستخدمين.

يستكشف محتوى المجموعة الداعمة الأفكار أو المواضيع الفرعية ذات الصلة في التوظيف بمزيد من التفاصيل والفروق الدقيقة. فيما يلي بعض محتويات المدونة التي تعمل على تعزيز مجموعة موضوعات “التوظيف”.

نظرًا لكل المحتوى الذي يتمحور حول التوظيف، تعلم Google أن هذا الموقع بالتحديد يتمتع بسلطة موضعية في هذا المجال.

ولأن المحتوى كله يرتبط بصفحة “برنامج التوظيف” الرئيسية، فإن Google تعرف أنه من بين جميع الصفحات الموجودة في هذه المجموعة، تعد الصفحة الأساسية هي الأكثر أهمية.

كيفية بناء مجموعة المواضيع

إذًا كيف يمكنك تحديد مجموعات المواضيع الخاصة بك؟

ابدأ بمحتوى الركيزة وقم بالبناء من هناك.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير وكالة لوسائل التواصل الاجتماعي. قد يكون لديك صفحة أساسية تستهدف الكلمة الرئيسية “استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي” (SV 1800، تكلفة النقرة 15 دولارًا) وتوفر نظرة عامة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.

للبدء في تخطيط مجموعتك، ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية عن الكلمات الرئيسية.

استكشاف الإكمال التلقائي

الطريقة الأساسية للحصول على أفكار لمجموعة المواضيع الخاصة بك هي الانتقال إلى شريط بحث Google ومعرفة ما يبحث عنه الأشخاص أيضًا فيما يتعلق بمحتوى الركيزة الخاصة بك.

أو استخدم أداة الكلمات الرئيسية المفضلة لديك

تسهل معظم أدوات الكلمات الرئيسية العثور على الكلمات الرئيسية أو الأسئلة أو الإكمال التلقائي ذات الصلة واكتشاف الكلمات الرئيسية المستهدفة المحتملة لمحتوى مجموعتك.

يمكن أن تساعدك أدوات الكلمات الرئيسية في أن تكون أكثر إستراتيجية بشأن نوع المحتوى الذي يستحق إضافته بالفعل إلى مجموعتك.

لأنه على الرغم من أن أهداف محتوى المجموعة الخاصة بك من المحتمل أن يكون لها حجم بحث أقل، إلا أنها يجب أن تظل ذات معنى بما يكفي لجذب بعض الزيارات إلى موقعك.

يجب أن يكون لديهم أيضًا نية بحث قوية وبعض إمكانية التحويل.

من هذين المثالين الصغيرين، يمكننا تحديد بعض الكلمات الرئيسية المستهدفة لمساعدتنا في بناء مجموعتنا:

“استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة” (50 شهريًا).

“أمثلة على استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي” (50/شهر).

“استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك” (20/شهر).

“استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي b2b” (20 شهرًا).

لذلك، في هذا السيناريو، قد يبدو تخطيط مجموعة المواضيع الخاصة بك كما يلي:

صفحة العمود: كيفية تطوير استراتيجية ناجحة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SV 1.8 ألف، 81 د.ك)

-> دليل لاستراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة (SV 50، 63 د.ك)

– > 15 نموذجًا لاستراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021 (SV 50، 55 د.ك)

-> نصائح حول استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي B2B (SV 20، 28 د.ك)

وينبغي أن تسترشد مجموعة المواضيع بمحتوى الركيزة. تعد أحجام البحث الأصغر، والمنافسة الأقل، ولكن نية البحث ذات الصلة، أهدافًا مثالية للكلمات الرئيسية لمحتوى المجموعة.

عندما تحصل على تصنيفات الكلمات الرئيسية لهذه الكلمات الرئيسية الأقل تنافسية مع محتوى مجموعتك، ستبدأ Google في رؤية علامتك التجارية باعتبارها سلطة في مجال الموضوع الأكبر لاستراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بمرور الوقت، ستبدأ Google بعد ذلك في الترويج للصفحات الأساسية التي تستهدف الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا وتنافسية في مجال عملك.

دور الروابط الداخلية في مجموعات المواضيع

لذا، بعد إنشاء محتوى الركيزة ومحتوى المجموعة، ما الذي يجمع مجموعة المواضيع معًا؟

الجواب: الروابط الداخلية.

تساعد بنية الارتباط الداخلي الخاصة بك Google على فهم عدة أشياء:

ملاءمة.

علاقة.

أهمية.

أثناء قيامك بربط المحتوى الخاص بك، تذكر أن محتوى الركيزة يجب أن يظل في أعلى التسلسل الهرمي للربط.

وهذا يؤكد لـ Google أنه من بين كل المحتوى الموجود في هذه المجموعة، تعد الصفحة الأساسية هي الأكثر أهمية. ولذلك، يتعين على Google الترويج لهذه الصفحة كثيرًا.

على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات، فمن المهم التأكد من أن محتوى مجموعتك لا يرتبط مرة أخرى بالصفحات الأساسية لمجموعات المواضيع الأخرى.

تساعد هذه الممارسة Google على فهم بنية موقعك ونشر نظام تصنيف الصفحات بشكل أكثر فعالية عبر مجموعة المواضيع.

مرة أخرى، سيتم تحديد عدد مجموعات المواضيع التي تنشرها على موقع الويب الخاص بك في النهاية حسب نطاق خدماتك ومنتجاتك.

عندما تقوم ببناء مجموعات المواضيع الخاصة بك، سيبدو موقع الويب الخاص بك في النهاية مثل هذا.

الصورة مجاملة من Linkgraph.io

بغض النظر عن مجال عملك، فمن المحتمل أن يكون هناك مئات إلى آلاف الطرق التي يبحث بها المستخدمون عن منتجات وخدمات مثل منتجاتك وخدماتك في Google.

لذلك، حتى لو كانت منتجاتك أو خدماتك محدودة للغاية، فمن المرجح أن تتمكن من إنشاء مجموعات مواضيع متعددة على موقع الويب الخاص بك.

مجموعات المواضيع وتفكيك الكلمات الرئيسية

عند القيام بذلك بشكل صحيح، من المفترض أن يؤدي تجميع المواضيع إلى زيادة العدد الإجمالي للكلمات الرئيسية التي تجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

ولكن عندما لا يتم تحسين محتوى المجموعة بشكل صحيح أو يكون متشابهًا جدًا في الموضوع، فقد يؤدي ذلك إلى تفكيك الكلمات الرئيسية.

وهذا يعني أن Google لا تفهم أي محتوى في المجموعات هو الأكثر صلة أو أهمية.

من الممكن أن تبدأ صفحات الركائز الخاصة بك في ترتيب الكلمات الرئيسية التي استهدفتها في محتوى مجموعتك والعكس صحيح.

لذا، إذا لاحظت هذه النتيجة على موقع الويب الخاص بك، فاتبع الخطوات التالية لمحاولة حلها:

تحقق من نتائج محتوى الصفحات في أداة المحتوى. من الممكن أن تكون صفحتك الأساسية مُحسّنة بدرجة أكبر لأهداف الكلمات الرئيسية الطويلة مما أدركت

من الممكن أن تكون صفحتك الأساسية مُحسّنة بدرجة أكبر لأهداف الكلمات الرئيسية الطويلة مما أدركت قم بمراجعة العناوين/h1s الخاصة بك. تأكد من كتابة كليهما بطريقة تجعل هدف الكلمة الرئيسية والموضوع واضحين لـ Google

تأكد من كتابة كليهما بطريقة تجعل هدف الكلمة الرئيسية والموضوع واضحين لـ Google تحقق من الروابط الداخلية الخاصة بك: ربما تقوم بإرسال قدر كبير جدًا من نظام ترتيب الصفحات إلى محتوى المجموعة بدلاً من الصفحات الأساسية الخاصة بك. يجب ربط الصفحات الأساسية في أماكن مثل قائمة التنقل أو تذييل موقعك.

ربما تقوم بإرسال قدر كبير جدًا من نظام ترتيب الصفحات إلى محتوى المجموعة بدلاً من الصفحات الأساسية الخاصة بك. يجب ربط الصفحات الأساسية في أماكن مثل قائمة التنقل أو تذييل موقعك. بناء روابط إلى صفحة العمود: تعد الروابط الخلفية أيضًا إشارة تصنيف رئيسية لـ Google، لذا يجب أن تركز إستراتيجيتك خارج الموقع على بناء روابط إلى صفحاتك الأساسية

فهم الصورة الكبيرة لمجموعات المواضيع

يعد إطار مجموعة المواضيع بمثابة استراتيجية محتوى طموحة.

من الناحية المثالية، يجب أن يستمر ذلك طوال فترة وجود موقع الويب الخاص بك وحتى الانتهاء من الإجابة على كل سؤال قد يطرحه المستخدمون حول منتجاتك أو خدماتك أو صناعتك.

إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فستعمل مجموعات المواضيع الخاصة بك معًا لتكون أقوى سلاح لتحسين محركات البحث لديك.

على المدى الطويل، لن ترى Google فقط أجزاء معينة من المحتوى ذات صلة بالكلمات الرئيسية في الصناعة، ولكنها ستنظر إلى موقع الويب الخاص بك بالكامل باعتباره سلطة رائدة في الصناعة.

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