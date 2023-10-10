Rewrite this title: لماذا يتوقع المحللون أن يكون عام 2011 صعبًا بالنسبة لمايكروسوفت؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يتوقع المحللون أن يكون عام 2011 صعبًا بالنسبة لمايكروسوفت؟

لقد شهدت مايكروسوفت صعودا وهبوطا على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي الآن في وضع محفوف بالمخاطر؛ وبينما من المؤكد أن شراكتها مع ياهو ستؤدي إلى زيادة حصتها في عالم محركات البحث، فإن الإخفاقات العديدة في إنتاج أجهزة رائجة البيع جعلت أكثر من مستثمر متشككاً. وقد يكون أدائها الباهت اتجاها مستمرا، حيث تتوقع مجموعة استثمارية عالمية كبرى أن يكون عام 2011 مليئا بالتحديات بالنسبة للشركة.

كما أفادت فلاش التكنولوجيا، قامت شركة الاستثمار العالمية جولدمان ساكس بالتخلي عن موقفها تجاه مايكروسوفت من “الشراء” إلى “المحايد”، مستشهدة بالفشل في اقتحام سوق الأجهزة اللوحية بشكل كامل باعتباره السبب الرئيسي.

ووفقا لسارة فريار، المحللة في بنك جولدمان ساكس، فإن محاولات مايكروسوفت حتى الآن في كل من أسواق الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لم تكن كافية. تجدر الإشارة إلى أنه ببساطة لا يوجد Windows الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق اليوم، وحتى تلك المقرر إصدارها في المستقبل (مثل تلك التي من المتوقع أن يتم عرضها في معرض CES 2011) ليس من المتوقع أن تأخذ حصة كبيرة من السوق، الذي يهيمن عليه حاليًا Appleآيباد.

هذه ليست مجرد مسألة عدم التوسع في السوق الشعبية. وهذا ما يسميه الراهب “التهديد الأحدث المتمثل في تفكيك أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الأجهزة اللوحية”. نظرًا لأن العديد من الأشخاص يتحولون من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى بدائل الأجهزة اللوحية، فإن Microsoft تفقد فرص المنتج على عدة مستويات.

يلاحظ الراهب أيضًا مشكلات تتعلق بـ Windows التواجد في سوق الهاتف المحمول، بما في ذلك الأداء الباهت لـ Windows الهاتف 7. “Windows “لم يغير Phone 7 وجهة نظرنا بعد بأن حصة Microsoft في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة ستبقى عند مستوى مكون من رقم واحد فقط”.

قدم بنك جولدمان ساكس تنبؤات سنوية لشركة مايكروسوفت تظهر نموًا متوقعًا بنسبة سبعة بالمائة، بانخفاض عن اثني عشر بالمائة عن التوقعات السابقة. في حين أن هذه الأرقام ليست مأساوية، إلا أنها تمثل انخفاضًا كبيرًا يترك مايكروسوفت خارج دائرة الأسهم ذات التصنيف العالي للاستثمار فيها.