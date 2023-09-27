Rewrite this title: لماذا يجب أن تقود بيانات الطرف الأول استراتيجية البحث العضوي لديك؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب أن تقود بيانات الطرف الأول استراتيجية البحث العضوي لديك؟

في حين أن المقاييس مثل حصة الصوت وتصنيفات SERP توفر بعض الأفكار القيمة، إلا أن الهدف الأساسي لتحسين محركات البحث يجب أن يكون زيادة عدد الزيارات التي تؤدي إلى التحويلات.

إذا كنت لا تفعل ذلك، فإن مقاييس تحسين محركات البحث الأخرى ببساطة لا تهم.

في 14 يوليو، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمتها تانيا نام، مستشارة الحلول في بوتيفاي.

لقد شاركت كيف يمكن لبيانات الطرف الأول أن تطلق العنان للإمكانيات الخفية لوجودك الرقمي لتحقيق إيرادات أكثر ربحية واستدامة.

فيما يلي ملخص للعرض التقديمي للندوة عبر الويب.

البحث العضوي ضروري

يعد البحث العضوي أمرًا أساسيًا لأي استراتيجية تسويق رقمي.

إنها قناة ضخمة وموثوقة، وعلى الرغم من ضخامة حجمها، إلا أنها تتوسع في عالم ما بعد فيروس كورونا.

الأرقام المذكورة أعلاه تخبرك بشيء آخر أيضًا: البحث العضوي له تأثير هائل على فعالية البحث آخر القنوات.

تفيد تحسينات البحث العضوي مجموعة متنوعة من القنوات وعناصر تجربة العملاء الأخرى. من المحتمل أنك سمعت عن Core Web Vitals وأهمية إنشاء تجربة صفحة تفيد المستخدمين الفعليين.

البحث العضوي أساسي

يعد البحث في حد ذاته مصدرًا رائعًا لنية العملاء.

لا تحتاج المواقع ذات الزيارات العالية والتي لها جماهير رقمية كبيرة إلى شراء هذه البيانات.

ومع ذلك، فهي غالبًا ما تكون موجودة في حساب Google Search Console ولا يتم الاستفادة منها على الرغم من قدرتها على إعلام كل شيء بدءًا من استراتيجية المحتوى الرقمي وحتى الرسائل متعددة القنوات – حتى خارج التسويق الرقمي.

وهذا هو الخاص بك ملك بيانات الطرف الأول وBotify هو النظام الأساسي الوحيد الذي يساعدك على فتح هذه البيانات وفهمها.

وفي حين أن بيانات النوايا هذه يمكن أن توجه استراتيجيات الوسائط المدفوعة، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أن النتائج العضوية التي تظهر بجوار النتائج المدفوعة تزيد من معدل النقر إلى الظهور للحملات المدفوعة.

وهذا نتاج الطبيعة الموثوقة للبحث العضوي الذي ذكرناه منذ دقيقة.

بالنسبة للشركات التي تقوم باستثمارات كبيرة في موقع ويب، فإن تحسينات البحث العضوي هي الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لزيادة حركة المرور وإنشاء عائد استثمار فوري.

ولا يقتصر هذا على جهود البحث الخاصة بك فحسب، بل يتعلق بالبنية الأساسية للويب نفسها.

تحسين محركات البحث الحديثة لا يقتصر فقط على روبوتات البحث. نفس التحسينات التي تم إدخالها على بنية الموقع وتماسكه والتي تعمل على تحسين تجربة البحث تزيل الارتباك والاحتكاك بالنسبة للزائرين من البشر أيضًا.

إذا كنت لا تفكر في العناصر التقنية الرئيسية لتحسين محركات البحث مثل تجربة الصفحة، أو بنية الموقع، أو كيفية عرض موقعك والزحف إليه… فأنت في عداد المفقودين جَسِيم فرص.

أصبح البحث غير قابل للتنبؤ به على نحو متزايد.

اليوم، ما يقرب من 30% من تحويلات التجارة الإلكترونية من المنتجات العضوية جاءت من كلمات رئيسية طويلة المدى – وهي مصطلحات بحث لا يمكنك التنبؤ بها.

كلما كان الأساس التقني لموقع الويب الخاص بك أقوى، زادت فرصك في التصنيف للمصطلحات التي لا يمكنك التنبؤ بها الآن. وهذا يساعد على “مواكبة المستقبل” لواحدة من أكبر قنواتك في عالم يتغير بشكل متزايد.

وهذا هو ما يجب تحقيقه من خلال البحث هذه الأيام، بالإضافة إلى القليل مما يمكن تحقيقه باستخدام النهج الصحيح.

يساء فهم البحث العضوي

على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها البحث العضوي، إلا أننا لا نزال نرى الكثير من المؤسسات تعاني من نفس المشكلات الكلاسيكية من نوع “SEO”.

1. تفاعلي للغاية، عام جدًا

أفضل الممارسات مهمة، لكنها ليست استراتيجية. الترتيب الجيد يشبه الحصول على معدل فتح جيد على بريدك الإلكتروني. إنه أمر جيد، لكنه لا يخبرك ما إذا كانت استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك تعمل أم لا.

2. الإمكانات المخفية المفقودة

عندما تلاحق الآخرين (حصة الصوت، التصنيف رقم 1)، فإنك تفوت ما يمكن أن تحققه بنفسك، سواء كان ذلك حركة المرور أو التحويلات أو الإيرادات.

3. تحسين الأمور الخاطئة

ربما لا يكون العائق الأكبر بينك وبين أداء البحث الأفضل منافسًا، بل هو فشل موقعك في أن يكون قابلاً للاكتشاف على الإطلاق. لكن العديد من استراتيجيات البحث لا تقيس ذلك.

4. غير قادر على إظهار عائد الاستثمار الحقيقي

إذا لم تكن تركز على تحسين البحث لتحقيق نتائج الأعمال، فكيف يمكنك تبرير القيام بهذا العمل؟ وهذا يمثل تحديًا لكثير من المنظمات وفرق البحث.

فكيف يمكن لبيانات الطرف الأول أن تساعد؟

تعد بيانات الطرف الأول أمرًا بالغ الأهمية لفهم أداء تحسين محركات البحث.

تمكنك منصات التحليلات المختلفة من جمع بيانات الطرف الأول عن طريق تثبيت وحدات بكسل التتبع على صفحاتك.

هناك أيضًا أدوات أخرى يمكنك الاستفادة منها لتتبع مناطق أخرى مثل بيانات الزحف وملف السجل.

ومع ذلك، غالبًا ما تكون بيانات الطرف الأول:

انقطع الاتصال: يستخدم معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) 2-4 أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة، وفي كثير من الأحيان، لا توجد طريقة سهلة لدمج جميع البيانات في عرض واحد.

يستخدم معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) 2-4 أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة، وفي كثير من الأحيان، لا توجد طريقة سهلة لدمج جميع البيانات في عرض واحد. غير مكتمل: وحتى مع وفرة الأدوات المتاحة الآن، ما زلنا نبحث في مجموعات بيانات جزئية.

وحتى مع وفرة الأدوات المتاحة الآن، ما زلنا نبحث في مجموعات بيانات جزئية. غير مرئى: قد لا تواجه المواقع الصغيرة مشكلات في ميزانية الزحف، ولكن لا يزال بإمكانها الاستفادة من فهم سلوك محركات البحث.

بيانات ملف السجل: لماذا يجب أن تهتم

هل تريد معرفة كيفية تفاعل محركات البحث والزوار مع موقع الويب الخاص بك؟

ثم ستحتاج إلى البدء في النظر إلى ملفات السجل الخاصة بك.

ملفات السجل هي ملفات نصية كبيرة تلتقط جميع أنشطة موقع الويب (بما في ذلك أنشطة روبوتات محرك البحث والزوار).

بالنسبة للمواقع الأصغر حجمًا، فهي موجودة على خادم الويب. بينما تحتوي المواقع الأكبر حجمًا على شبكات CDN.

تحليل ملف السجل: المشكلات والفرص

لكن العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ما زالوا يواجهون صعوبات في تحليل ملفات السجل لأنهم:

صعب الوصول إليه.

من الصعب تحليل الحجم ومعلومات التعريف الشخصية (PII).

من الصعب التحليل والتنقيب عن الأفكار.

على الرغم من هذه المشكلات، تعد ملفات السجل بمثابة منجم ذهب لبيانات الطرف الأول.

يمكن أن تظهر لك السجلات:

نسبة الزحف

عمق الزحف

تردد الزحف

رموز الحالة

نتائج التغيرات والهجرات

كيف يعمل البحث

الفكرة الأساسية هي أن البحث، مثل الكثير من الأشياء الأخرى، هو في الأساس مسار تحويل.

أي شيء تريد العثور عليه من خلال البحث العضوي يجب أن يمر بمجموعة من الخطوات المختلفة قبل أن يتم العثور عليه.

وكما هو الحال في أي مسار تحويل آخر، إذا فشلت العملية في خطوة مبكرة، فيجب اتباع الخطوات اللاحقة لا يهم لتلك الصفحة أو عنوان URL.

يمكنك أن تفعل كل شيء آخر بشكل صحيح، ولن يهم. يجب عليك أن تصل إلى النهاية حتى يتم اكتشافك وإحداث تأثير على العمل.

وهنا الخطوات.

زحف: أولاً، يجب الزحف إلى المحتوى، وهو ما يعني أن محركات البحث يجب أن تكون قادرة على العثور عليه والوصول إليه.

أولاً، يجب الزحف إلى المحتوى، وهو ما يعني أن محركات البحث يجب أن تكون قادرة على العثور عليه والوصول إليه. يجعل: بعد ذلك، يتم تقديم هذا المحتوى. وهذا يعني أن جميع الموارد وكود جافا سكريبت وكل شيء آخر يجب تحويله إلى نصوص وصور قديمة عادية يمكن لمحرك البحث قراءتها. يجب أن يحدث هذا بسرعة نسبية وإلا ستستسلم محركات البحث.

بعد ذلك، يتم تقديم هذا المحتوى. وهذا يعني أن جميع الموارد وكود جافا سكريبت وكل شيء آخر يجب تحويله إلى نصوص وصور قديمة عادية يمكن لمحرك البحث قراءتها. يجب أن يحدث هذا بسرعة نسبية وإلا ستستسلم محركات البحث. فِهرِس: بمجرد عرض المحتوى، يمكن لمحرك البحث قراءته وإضافته إلى فهرسه. إذا تمت فهرسته، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يتمكن الأشخاص من العثور عليه، لذا فهذه خطوة مهمة.

بمجرد عرض المحتوى، يمكن لمحرك البحث قراءته وإضافته إلى فهرسه. إذا تمت فهرسته، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يتمكن الأشخاص من العثور عليه، لذا فهذه خطوة مهمة. رتبة: عندما تفكر في تحسين محركات البحث، ربما تفكر في مرحلة التصنيف – وهي تتعلق بالمكان والوقت الذي تقرر فيه محركات البحث عرض المحتوى الخاص بك للباحثين.

عندما تفكر في تحسين محركات البحث، ربما تفكر في مرحلة التصنيف – وهي تتعلق بالمكان والوقت الذي تقرر فيه محركات البحث عرض المحتوى الخاص بك للباحثين. يتحول: كمرحلة أخيرة، يعني التحويل في الواقع أنه بمجرد اقتراح المحتوى الخاص بك على الأشخاص، فإنهم انتقلوا إليه فعليًا، ويفضل تنفيذ نوع من الإجراء الذي يفيد عملك. هذا هو في النهاية الهدف من الاستثمار في البحث العضوي، بعد كل شيء.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها البحث وتحدث نفس العملية مع مليارات ومليارات عناوين URL كل يوم.

يتعين على الجميع التغلب على نفس العقبات حتى يتم اكتشافهم بشكل عضوي.

ولكن هنا الجزء المجنون. ما يصل إلى 50% من المحتوى الموجود على موقع مؤسسة كبيرة – على سبيل المثال، علامة تجارية كبيرة للتجارة الإلكترونية – لا يمر بالمراحل الثلاث الأولى.

لا يهم الترتيب والتحويل لأن عناوين URL هذه لا تتم فهرستها بواسطة محركات البحث.

ومما يزيد الأمر سوءًا، أن هذا غالبًا ما يكون من بين المحتوى الأعلى تحويلًا والأكثر صلة بالأعمال التجارية، مثل صفحات المنتجات الطويلة.

وهذا يقودنا إلى ملف تعريف العميل المثالي لمنهجية المسار الكامل لـ Botify.

تحسين البحث العضوي باستخدام بيانات الطرف الأول

مفاتيح هذا الأداء مقفلة داخل بياناتك الخاصة.

لتنفيذ نهج تسويق الأداء هذا، تحتاج إلى الحصول على نظرة ثاقبة لمسار البحث العضوي الكامل. وهذا يعني أنك بحاجة إلى فهم الكثير من البيانات، وبشكل أكثر تحديدًا، الكثير من بيانات الطرف الأول.

يتم تشغيل منصة Botify بواسطة نموذج بيانات موحد يسحب بالضبط هذا النوع من بيانات الطرف الأول الأساسية من مجموعة متنوعة من المصادر.

هذا تمييز بالغ الأهمية. غالبًا ما يسأل العملاء والمحللون ما إذا كان لديهم بعض ميزات تحسين محركات البحث النموذجية “اكتب عنوان URL واحصل على تدقيق”، ولا يفعلون ذلك، على وجه التحديد لأن هذا النوع من التحليل عام جدًا ومحدود جدًا.

تتخصص Botify في استخلاص المعلومات من بيانات الطرف الأول لأن هذا هو المكان الذي تكمن فيه القيمة الكاملة لعملائها.

تتضمن مصادر البيانات هذه زاحف موقع Botify الرائد في الصناعة، وسجلات خادم عملائها، وبيانات البحث من حسابات Google Search Console الخاصة بهم، وبيانات الأعمال/التحويل الخاصة بهم.

يعمل Botify مع كل هذا، وليس فقط لأنه من الجيد أن يكون موجودًا في مكان واحد. إنهم في الواقع يقومون بفهرسة هذه البيانات للحصول على رؤى ذات جودة أعلى، وكذلك الإبلاغ عن الأشياء التي لا يمكنك رؤيتها حرفيًا من مصدر بيانات واحد فقط.

[Slides] لماذا يجب أن تقود بيانات الطرف الأول إستراتيجية البحث العضوي لديك؟

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