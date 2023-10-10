Rewrite this title: لماذا يجب أن تكون العلاقات العامة التقليدية جزءًا من إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب أن تكون العلاقات العامة التقليدية جزءًا من إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

يمكنك الحصول على الروابط من خلال إنتاج محتوى رائع يضع الأشخاص إشارة مرجعية عليه أو يذكرونه على مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنك تحصل فقط على تلك الروابط من متابعيك وعدد قليل من الآخرين الذين يصادفون المحتوى الخاص بك. في بعض الأحيان تحتاج إلى الضغط من أجل التواصل مع العلاقات العامة للحصول على الروابط لأن الجلوس مع استراتيجية جذب فقط لبناء الروابط هو أمر سخيف.

يمكن للروابط من وسائل الإعلام الكبيرة والمنشورات الكبيرة عبر الإنترنت والمدونين المؤثرين أن تمنح ترتيب بحثك دفعة قوية. بالإضافة إلى حقيقة أن الروابط التي تتلقاها من الوسائط الكبيرة تأتي من نطاق صفحات مرتفع، فإنها تسبب أيضًا تأثيرًا كبيرًا مثل كرة الثلج مع الارتباط.

لنفترض أنه تم ذكرك أو ظهورك في صحيفة نيويورك تايمز. نظرًا لأنهم وسيلة إعلامية كبيرة تتمتع بقاعدة قراء عالية، من المحتمل أن تتلقى المقالة نفسها عددًا كبيرًا من الروابط الخارجيةمما يمنحك المزيد من تأثير تحسين محركات البحث (SEO) نظرًا لأنك مرتبط داخل المقالة. إذا كنت محظوظًا، فقد تحصل على روابط مباشرة من مواقع ويب أخرى حيث أنها ستجدك في صحيفة نيويورك تايمز وستعتبرك مصدرًا موثوقًا للموضوع الذي تم ذكرك عنه.

أيضًا، بما أنك مرتبط بصحيفة نيويورك تايمز، سوف تتلقى طنًا من حركة الإحالة من الإشارة والكثير من الزيارات المباشرة إذا نُشرت المقالة مطبوعة أيضًا. تعد حركة المرور عاملاً مهمًا في تحسين محركات البحث أيضًا لأن ظهورك الأعلى يخبر محركات البحث بأنك “نتيجة بحث أكثر صلة” في الوقت الحالي لأن المزيد من الأشخاص يسمعونك أو يقرؤونك أو يبحثون عنك.

مزيد من الأفكار حول مدى فائدة تأثير كرة الثلج وحركة المرور الإجمالية في مشاركتي الأخيرة، مع مراعاة الوقت في تحسين محركات البحث.

تعمل العلاقات العامة التقليدية على زيادة محفظة الروابط الخارجية الخاصة بك لأنه يمكنك الحصول على عدد كبير من الروابط من المجالات التي ربما لم تعثر على المحتوى الخاص بك مطلقًا. ما مدى احتمالية عثور محرر فوربس على موقع الويب الخاص بك أو مدونتك ويريد الارتباط بك دون أن تتواصل معهم أولاً؟ ولكن إذا كان بإمكانك الارتباط به، فيجب أن تكون مصدرًا موثوقًا جدًا نظرًا لأن مثل هذا المنشور الكبير يذكرك، وسيتم التقاط ذلك بواسطة محركات البحث.

قم بتشغيل حملة علاقات عامة وشاهد كيف يمكن أن تساعدك روابط الطاقة هذه!

إذا كنت تبحث عن نصيحة بشأن العلاقات العامة، فإليك بعض النصائح المتعلقة بالعلاقات الإعلامية في منشور كتبته لموقع ReadWriteWeb.