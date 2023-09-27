Rewrite this title: لماذا يجب أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) أحد الاعتبارات بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التمويل المبكر

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) أحد الاعتبارات بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التمويل المبكر

في الأيام الأولى للشركة الناشئة، مع إثبات قوي للمفهوم وربما مع الاستثمار الأولي أو على أعتاب تمويل السلسلة أ، من المحتمل أن ترتدي عددًا كبيرًا من القبعات.

أنت تحاول إدارة عدد كبير من وظائف العمل لدفع فكرتك إلى الأمام وتنمية إمبراطوريتك.

تتطلب إحدى هذه القبعات جذب المزيد من الاستثمار، سواء من الداعمين الحاليين أو الجدد.

لقد رأيت بعض العروض الاستثمارية، والعديد منها يتبع نفس التنسيق – مخطط نمو عصا الهوكي، ونقاط الخروج والاستثمار القابلة للتطبيق، والكثير من النمو المتوقع وعائد الاستثمار.

على الرغم من أن خطة العمل واستراتيجية التسويق هذه كانت رائعة في الجولات السابقة، فمن المهم أن تتطلع أيضًا إلى المستقبل. على وجه التحديد، عندما يمكنك البدء ليس فقط في إعداد التقارير ولكن أيضًا إظهار النمو في:

إيرادات الأعمال/المنتجات.

إحصائيات المستخدم (Churn، CAC، LTV، DAU، MAU، وما إلى ذلك).

نجاح المنتج/الخدمة (Gartner، Forrester، G2، وما إلى ذلك).

بالنسبة للجزء الأكبر، يمكن اعتبار تحسين محركات البحث بمثابة قناة ثانوية أو ثالثة للتعامل معها حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء حضور مستدام ومسار تحويل.

توفر القنوات الأخرى، مثل PPC، طريقًا مباشرًا أكثر للوصول إلى العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs).

ومع ذلك، فإن التفكير في تحسين محركات البحث (SEO) واستراتيجية البحث العضوية الخاصة بك في هذه المرحلة المبكرة يمكن أن يساعدك ليس فقط في بناء مسار اكتساب طويل المدى ولكن أيضًا المساعدة في زيادة ظهور العلامة التجارية في الأسواق القائمة.

أثناء العمل مع الشركات الناشئة حتى الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بها، تعلمت بعض الأشياء المهمة التي يتعين على الشركات الناشئة في مرحلة التمويل المبكر القيام بها أثناء وجودها في مراحل النمو المبكرة هذه لمنحها التنوع اللازم لتنفيذ التغيير.

أهمية تحسين محركات البحث (SEO) في استراتيجية الذهاب إلى السوق

بالإضافة إلى خطط عملك واستراتيجياتك التسويقية، يرغب الكثير من المستثمرين (في جميع المراحل) في رؤية إستراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM) الخاصة بك.

عادةً ما تكون إستراتيجية GTM عبارة عن مجموعة من عروض القيمة المستمدة من فهم عروض المنتج/الخدمة التي تقدمها، والوسائط التي يتم التواصل من خلالها، ومن هي قاعدة العملاء.

قد يتم تضمين ذلك في استراتيجيتك التسويقية، لكن المستثمرين يرغبون في رؤية خطة خاصة بالمنتج لإنشاء تواجد في السوق، والوعي بالمنتج، وتوصيل عرض القيمة الخاص بك.

عند تطوير استراتيجية التسويق لأي قناة، سنقوم ببناء الشخصيات والبدء في بناء رحلات المستخدم. يحتوي هذا على تقاطع قوي مع البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليل النوايا.

بدلاً من تكرار نفس الأنشطة مرارًا وتكرارًا، فإن دمج فريق تحسين محركات البحث (أو البائع) في وقت مبكر من عملية استراتيجية GTM سوف:

ساعد في إنشاء إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) طويلة الأمد وفعالة.

أظهر للمستثمرين أن استراتيجيتك لا تتعلق بعائد الاستثمار قصير الأجل على التمويل المستلم.

أظهر أنك تخطط لإنشاء فرصة سوق مستدامة من خلال تحسين وإنشاء رحلات المستخدم بناءً على عروض القيمة الخاصة بك.

بمرور الوقت، يمكن تطوير هذا النوع من إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) وتحسينه بشكل أكبر من خلال إنشاء حلقات تعليقات مع فرق المبيعات ودعم العملاء لفهم أفضل للمواضع التي قد تكون بها فجوات في رسائل المنتج/الخدمة مقابل توقعات العملاء.

ومن خلال تقليل نقطة الاحتكاك هذه، يمكنك تقليل تراجع العملاء وتحسين القيمة الدائمة للعميل.

تأطير رسائل المنتج والحلول

يعد فهم كيفية صياغة المنتجات والحلول والميزات أمرًا أساسيًا لاستراتيجية الذهاب إلى السوق هذه.

تخطئ الكثير من شركات SaaS في الخلط بين قائمة ميزات المنتج كحلول عندما تكون بالنسبة للعميل المحتمل مجرد قائمة من النقاط.

إذا كان منتجك يحتوي على عدد من الميزات التي تتقاطع مع منتجات أخرى متعددة الميزات ومتخصصة، فمن غير المرجح أن يرغب و/أو يحتاج الكثير من جمهورك إلى جميع وظائف المنتج.

ستؤثر استراتيجية المراسلة هذه أيضًا على بنية موقعك.

قد يكون من المغري إنشاء صفحة ويب واحدة تؤطر المنتج كمنتج، وصفحة ثانية تؤطر المنتج كحل، ثم عدة صفحات أخرى تؤطر الجوانب الفردية منه.

ومع ذلك، يمكن دمج هذه الصفحات مع الرسائل والمحتوى المناسبين.

بهذه الطريقة، أنت لا تقدم للعميل المحتمل عدة صفحات تشرح نفس المنتج/الخدمة بطرق مختلفة. قد يكون ذلك منطقيًا من منظور استهداف الكلمات الرئيسية الخطية، لكن الصفحات المتعددة تكون مربكة كرسالة منتج.

يعد توضيح كيفية القيام بذلك بمرور الوقت مع توسع مجموعة منتجاتك أمرًا مهمًا للمستثمرين – خاصة عندما تشترك العلامة التجارية والمنتج في نفس الاسم.

تحويل المحتوى المعلوماتي ذو حركة المرور العالية إلى حركة مرور تقود MQL

عندما تنظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) كوظيفة منعزلة، فإننا نضيع الفرص – خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى.

في عزلة، قد نتعامل مع المحتوى على أنه تجاري أو إعلامي. قد نكون غافلين عن أحداث العالم الحقيقي والعوامل التي يفترض أنها غير ذات صلة.

في الأشهر الأخيرة، فرضت جائحة كوفيد-19 قدرًا كبيرًا من التغيير على الأفراد والشركات على حدٍ سواء. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات جديدة وتحول سريع في الأعمال.

هذا هو المكان الذي يمكن فيه وضع المحتوى المعلوماتي كمحرك MQL دون أن يكون تجاريًا بشكل مفرط أو تغيير غرض المحتوى.

أسانا مثال عظيم على ذلك في الممارسة العملية. مع وجود المزيد من الفرق التي تعمل عن بعد، فقد قاموا بنقل رسائل منتجاتهم من كونها نظام إدارة مشروع إلى حل لتمكين العمل الجماعي عن بعد.

للقيام بذلك، توقفوا تقريبًا عن الحديث عن Asana كعلامة تجارية ومنتج. وبدلاً من ذلك، وضعت Asana نفسها كصوت موثوق به في العمل عن بعد، وإدارة الفريق عن بعد، وتحديد الأهداف.

هذه كلها تحديات ومهارات جديدة يتردد صداها لدى المستخدمين الذين رأوا أن أعمالهم ووظائفهم انقلبت رأسًا على عقب خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

على الرغم من أن هذا المحتوى ليس تجاريًا بشكل مباشر، إلا أنه يبني الثقة. فهو يضع النظام الأساسي في الخلفية في الندوات عبر الإنترنت وفي الأدلة دون أن يصبح بمثابة اتصال مبيعات.

ومن خلال التواصل مع اهتماماتهم المشتركة ومعالجة نقاط الضعف لدى قاعدة العملاء المستهدفة وإنشاء موارد بسيطة مرتبطة بالبريد الإلكتروني مثل الندوات عبر الإنترنت والأدلة، تكون قد قمت بإنشاء قائمة من العملاء المحتملين المتحمسين.

ومن خلال فهم المحتوى الذي قاموا بالتسجيل فيه، يفهم فريق المبيعات الخاص بك بعد ذلك ميزات المنتج التي يجب التحدث عنها بدلاً من التجاهل.

إن تحسين محركات البحث (SEO) ليس تكتيكًا محجوزًا أو قناة مخصصة للشركات القائمة. في الواقع، يعد هذا عنصرًا حاسمًا في استراتيجية التسويق لأي شركة ناشئة في مرحلة مبكرة.

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