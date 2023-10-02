Rewrite this title: لماذا يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الاهتمام بالعلامة التجارية؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الاهتمام بالعلامة التجارية؟

في بعض فئات تحسين محركات البحث، هناك فكرة مفادها أنه طالما أن الشركة يتم تصنيفها حسب كلمات رئيسية معينة، فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن علامتها التجارية.

في بعض الحالات، قد يكون هذا صحيحا.

هناك عدد لا يحصى من القطاعات حيث مجرد الترتيب فوق منافسك يمكن أن يساوي آلاف الدولارات من زيادة العملاء المحتملين أو المبيعات.

ومع ذلك، في تجربتي، التصنيفات هي القصة بأكملها.

إذا حصلت على مرتبة أقل من منافسي – لكن الباحث تعرف على اسم علامتي التجارية وكان لديه ارتباط محايد أو إيجابي بعلامتي التجارية – فسوف أفوز بالنقرة في جميع الحالات تقريبًا.

إذا كان لدي عنصر باهظ الثمن أو خدمة تتطلب قدرًا كبيرًا من الاهتمام (النظر إليكم، أيها المسوقون في مجال B2B)، فإن المراجعات تلعب دورًا مهمًا في ما إذا كنت سأحصل على النقرة (وفي النهاية البيع).

تقوم الشركات ذات العلامات التجارية الجيدة بالتحويل بشكل أفضل في SERPs

على مر السنين، عملت مع الآلاف من الشركات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء. أستطيع أن أخبرك بشكل لا لبس فيه أن الشركات التي تتمتع بحضور علامة تجارية راسخة تحصل على المزيد من الزيارات العضوية. في كل مرة.

لقد عملت مع العديد من شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) على مر السنين. قامت اثنتين من شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي عملت معها بالإعلان بشكل مكثف عبر الراديو، لكن عندما أتوا إلينا، كانت رؤيتهم الرقمية ضعيفة.

وبمجرد أن أصلحنا مشكلاتهم، ارتفعت حركة المرور (والمبيعات) إلى أعلى المستويات على قنواتهم الرقمية.

كانت حركة المرور العضوية هي الرابح الأكبر لهاتين الشركتين.

لقد عملت أيضًا مع شركتين أخريين في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وضعتا كل بيضهما في السلة الرقمية. وكانت ميزانياتهم الرقمية أكبر في الواقع من ميزانيات نظيراتهم في الإعلانات الإذاعية.

وكانت النتائج معبرة. شهدت شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي أعلنت عن طريق الراديو المزيد من الحركة الرقمية مقابل أموال أقل من تلك التي لم يتم عرضها على الراديو.

كانت حركة المرور العضوية إلى شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ذات العلامات التجارية أعلى بكثير من شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التي لا تحمل علامة تجارية. كان هذا على الرغم من حقيقة أن شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي لا تحمل علامة تجارية كانت تتمتع بمركز عضوي (ومدفوع) أفضل.

ما هي العلامة التجارية؟

لديّ درجة الماجستير في الإعلان وأواجه صعوبة في فهم التعريف العام للعلامة التجارية.

يغيب عن العديد من المسوقين الصورة الكبيرة عندما يتعلق الأمر بالعلامة التجارية – معتقدين أن أجزاء من عملية العلامة التجارية هي العلامة التجارية نفسها.

على سبيل المثال، تعد معايير العلامة التجارية وإرشاداتها ضرورية لإنشاء مظهر مرئي متماسك وموحد. ولكن هذا مجرد جزء واحد من العلامة التجارية.

يعد زيادة الوعي بشركتك أمرًا رائعًا وبالتأكيد جزء مهم من عملية العلامة التجارية. لكنها ليست علامة تجارية.

التأكد من أنك تعرف أن جمهورك المستهدف هو جزء من العلامة التجارية، وليس العلامة التجارية.

يعد الحصول على تقييمات وشهادات الجودة جزءًا من العلامة التجارية، ولكنه ليس علامة تجارية.

خدمة العملاء مهمة لبناء الثقة وإبراز علامتك التجارية. لكنها ليست علامة تجارية.

إذن ما هي العلامة التجارية؟

هنا تعريفي: العلامة التجارية هي فن إنشاء صورة الشركة التي تخلق تفضيلات المستهلك لمنتجك أو خدمتك.

لم يتم طرد أي شخص على الإطلاق لتوظيف شركة IBM

سواء كانت شركة كبيرة تعمل بنظام B2C أو شركة صغيرة تعمل بنظام B2B – فمن الصعب إنكار فوائد التعرف على الاسم. عند مواجهة العديد من الخيارات للعلامات التجارية، سيختار معظم المستهلكين علامة تجارية سمعوا عنها بدلاً من علامة تجارية لا يعرفونها.

وأنا أشير إلى هذا بظاهرة “التوظيف في شركة IBM”.

هناك قول مأثور في التسويق B2B مفاده أنه “لم يتم طرد أي شخص على الإطلاق بسبب تعيينه لشركة IBM”.

قبل عدة عقود مضت، عندما كانت ثورة الكمبيوتر في أوج سخونتها، لم يكن هذا مجرد قول مأثور – بل كان حقيقة.

كان هناك العديد من الشركات التي كانت لديها منتجات أرخص وأداء أفضل من منتجات IBM. ولكن إذا قمت بتعيين إحدى هذه الشركات لتلبية احتياجاتك الفنية، وحدث خطأ ما، فقد تجد نفسك كمشتري في مأزق.

ومع ذلك، إذا كنت آمنًا وقمت بتعيين IBM، حتى لو حدث خطأ ما، فلن يُنظر إليه على أنه خطأك؟ لماذا؟ لأن الجميع كانوا يعرفون من هي شركة IBM وافترضوا أن حلولهم كانت قوية.

المشهد اليوم مختلف في معظم القطاعات. يبحث معظمهم عن عوامل أخرى غير مجرد التعرف على الاسم للمساعدة في اتخاذ قرارات الشراء. لكن التعرف على الاسم لا يزال يلعب دورًا كبيرًا في عملية اتخاذ القرار للمشتري في رحلته.

يختلف تأثير التعرف على الاسم من شريحة إلى أخرى، ولكنه يلعب دورًا في كل قرار شراء تقريبًا.

هل ترغب في اغتنام فرصة التوصل إلى حل غير مثبت وغير معروف، أو اختيار حل تعتبره أكثر موثوقية؟

معظمنا سيختار الأخير.

ويعتمد تصور الموثوقية بشكل كبير على التعرف على الاسم. في الواقع، في كثير من الحالات، يعتمد ذلك فقط على التعرف على الاسم.

لماذا يجب أن يهتم محترفو تحسين محركات البحث (SEO) بالعلامة التجارية؟

في مثالي السابق، تحدثت عن كيف أدى التسويق عبر القنوات وإنشاء التعرف على الأسماء إلى نتائج عضوية أفضل.

في هذا المثال، كان الراديو هو الوسيلة التي أنجزت المهمة. وعلى الرغم من أن الراديو يعمل بشكل جيد، إلا أنه ليس مناسبًا للجميع. وهي مكلفة.

باعتبارنا متخصصين في تحسين محركات البحث، نحتاج إلى فهم أن التعرف على الأسماء والعلامة التجارية المتسقة يساعدنا على تقديم نتائج أفضل.

عندما يأتي إلي عميل مع القليل من التعرف على الاسم أو عدم التعرف عليه على الإطلاق، أشعر بالإثارة. وصلنا إلى تشكيل صورة من لوح فارغ. وفي كثير من الأحيان، عندما يكون لدى العملاء ميزانيات محدودة، يعد تحسين محركات البحث أحد أفضل الطرق لإنشاء التعرف على العلامة التجارية – خاصة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يبحث عنها المستهلكون.

كيف نخلق الوعي بالعلامة التجارية كمحترفين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)؟

نحن بحاجة للإجابة على الأسئلة التي لدى المستهلك.

إذا لم تكن تعمل على تحسين الاستجابة لأسئلة المستهلكين، فأنت في عداد المفقودين.

إذا بدت علامتك التجارية وكأنها تجيب على جميع أسئلة المستهلك، فإنك تبدأ في بناء الثقة بالعلامة التجارية.

إذا كان العميل المحتمل يبحث عن حل يمكن حله من خلال منتج أو خدمة شركتك واستمر في رؤية اسمك، فعندما يحين وقت اتخاذ القرار، يمكن أن يكون التعرف على الاسم كافيًا لإنشاء قائمة رقم 5 في SERPs أداء بالإضافة إلى القائمة رقم 1.

قد لا تحصل على الحجم الذي رآه عملائي في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من ذكر أسمائهم في الراديو 30 مرة في اليوم. ولكن إذا نظرت إلى التكاليف المرتبطة بـ SEO مقابل شراء راديو ممتد، فإن عائد الاستثمار على SEO يفوز في كل مرة.

خاتمة

لذلك أحث جميع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على الجلوس على طاولة العلامات التجارية. تأكد من دعم جهود العلامة التجارية وفهم أهدافها.

في النهاية، يمكن للعلامة التجارية الموثوقة أن تجعل تواجدك في محرك البحث يبدو وكأنه منشط.

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