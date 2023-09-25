Rewrite this title: لماذا يجب عليك استهداف الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب عليك استهداف الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري

تتجاهل العديد من الشركات عبر الإنترنت الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري لأنها تعتقد أن لا أحد يبحث عن هذا المصطلح.

في حين أنه قد يكون صحيحًا أن حجم البحث ضئيل، إلا أن الشركات عبر الإنترنت في الأسواق المشبعة يمكنها بسهولة استهداف هذه الكلمات الرئيسية والسيطرة على مساحة البحث دون منافسة كبيرة.

ما هي الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري؟

الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري عبارة عن استعلامات طويلة شديدة التركيز ولا يمكن للأدوات توفير بيانات حول سجل البحث لها، أو يكون حجم البحث فيها منخفضًا.

عادةً ما تكون هذه الاستعلامات أطول من الكلمات الرئيسية ذات أحجام البحث العالية وتكون محددة للغاية.

تحتوي الكلمة الرئيسية “بناء الروابط” على مئات الآلاف من عمليات البحث.

إذا قمت بتضييق نطاق البحث (أي أن تكون أكثر تحديدًا في استعلامك)، تصبح المنافسة أخف فأخف.

على سبيل المثال، لا يحتوي طلب البحث “إنشاء روابط لصالون تجميل” على حجم بحث صفري – ولكنه سؤال قد يطرحه أحد متخصصي تحسين محركات البحث أو التسويق الذي يحتاج إلى روابط مصممة لصالون تجميل عند البحث عن خدمات بناء الروابط، وبالتالي، يستحق التحسين من أجله .

ما الفرق بين الكلمات الرئيسية الطويلة والكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري؟

الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري هي نفسها استعلامات البحث الطويلة، والتي تحتوي عادةً على أربع كلمات على الأقل.

يمكن للمستخدمين صياغة هذه الاستعلامات بعدة طرق مختلفة. لذلك، في حين أن كل سؤال يتم طرحه على حدة لا يحتوي على حجم بحث تقريبًا، إلا أن جميعها مجتمعة لها حجم بحث كبير.

خذ المثال أعلاه. يمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء روابط لعميل صالون تجميل البحث عن نفس السؤال بصيغ مختلفة، مثل “كيفية إنشاء روابط لصالون تجميل” أو “إنشاء روابط لصالون تجميل”.

كلاهما إصداران مختلفان بشكل أساسي لنفس السؤال، وقد لا يحتوي كل منهما على حجم بحث تقريبًا صفر بمفرده. ولكن عند دمجها، قد يكون لها حجم بحث كبير.

لذلك، عند التحسين، ينبغي للمرء أن يفعل ذلك مع وضع هدف البحث الخاص بالمستخدم في الاعتبار.

إذا قمت بتحسين شكل واحد من السؤال (والإجابة) المقصود لهذا المستخدم، فمن المحتمل أن تظهر صفحة الويب الخاصة بك في SERP (صفحات نتائج محرك البحث) للآخرين.

وذلك لأن خوارزميات التعلم الآلي من Google يمكنها فهم أن هذه الاستعلامات المختلفة من المحتمل أن يكون لها نفس الغرض، بمساعدة BERT أو MUM. وهذا هو السبب في أنه يعمل!

لا تستهدف الشركات ذات الأسماء الكبيرة هذه الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض.

مساحة الكلمات الرئيسية هذه هي المساحة التي يمكن للشركات الصغيرة السيطرة عليها بمنافسة ضئيلة أو معدومة.

هل يمكنك الوثوق بمخططي أدوات الكلمات الرئيسية؟

وبطبيعة الحال، يمكنك – إلى حد ما.

قد تلاحظ أن هذه الأدوات يمكن أن تختلف بشكل كبير فيما يتعلق بحجم البحث.

وذلك لأن أدوات الكلمات الرئيسية تقوم “بأفضل تخمين” لحجم البحث اعتمادًا على المعلومات التي تصل إليها.

لذلك، على سبيل المثال، في حين أن إحدى الأدوات قد تعرض أن الكلمة الرئيسية تحتوي على حجم بحث يبلغ 2900، قد تعرض أداة أخرى الكلمة الرئيسية في حجم بحث يبلغ 9900.

بالإضافة إلى ذلك، لا تلتقط أدوات الكلمات الرئيسية الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض بشكل جيد.

قد يكون ذلك بسبب حاجة الأدوات إلى قدر معين من البيانات قبل أن تتمكن الكلمة الرئيسية من التسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بها.

يتم تجاهل هذه الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض لأنه يُنظر إليها على أنها تحتوي على حجم بحث ضئيل أو معدوم.

فماذا يمكننا أن نفعل؟

بدلاً من أخذ مخططي الكلمات الرئيسية على محمل الجد، يمكننا استخدامها كدليل.

استخدم هذه الأدوات لاكتشاف كلمات رئيسية جديدة، ولكن لا تنس إجراء المزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت هذه الكلمات الرئيسية ستساعدك في الوصول إلى أهداف تحسين محركات البحث الخاصة بك.

فوائد استهداف الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري

منافسة أقل

كما ذكرنا من قبل، يتجاهل العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الكلمات الرئيسية ذات الحجم الصفري لأنهم يعتقدون أن لا أحد يبحث عنها.

لذا، لديك الآن ميزة على منافسيك لأنهم لا يستهدفون هذه الكلمات الرئيسية.

إن المنافسة الأقل على الكلمات الرئيسية تعني أن هناك فرصة أفضل للتصنيف لهذا المصطلح بمحتوى فريد ومدروس ومحسّن.

استهدف الجمهور المناسب

عادةً ما تكون الكلمات الرئيسية ذات الحجم الصفري شديدة التركيز، مما يعني أنها وثيقة الصلة بجمهورك.

لسوء الحظ، لا يتم الرد على هذه الاستفسارات غالبًا بمحتوى فريد ومدروس.

لذلك، يمكن أن يكون موقعك هو أول من يستجيب لهذه الاستفسارات ويصنفها؛ ومن الناحية المثالية، يمكنك أن تصبح سلطة في هذا الموضوع.

على الرغم من عدم وجود بيانات حول عدد الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الكلمات الرئيسية، يمكنك الحصول على فكرة جيدة عما يبحثون عنه استنادًا إلى الصفحات المقصودة المفهرسة بواسطة Google والاستعلام نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُظهر المزيد من أبحاث المنافسين المعلومات التي قد تكون مفقودة من المحتوى المكتوب بالفعل ولكنها قد تكون ذات صلة بمعرفة الباحث.

على الرغم من أنك قد لا تحصل على آلاف العملاء الجدد، فقد تحصل على عدد قليل من العملاء المؤهلين تأهيلاً عاليًا والمستعدين للتحويل.

توليد حركة المرور

إذا كان عملك يحتل مرتبة جيدة بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير، فقد ترغب في تحويل استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك لاستهداف الكلمات الرئيسية ذات الحجم الصفري.

فكر في جميع العملاء الذين لم تصل إليهم بعد! 15٪ من الاستعلامات في Google لم يتم طرحها مطلقًا.

وهذا يعني أنك قد تخسر ما يصل إلى 15% من حركة المرور المحتملة الخاصة بك!

بالإضافة إلى ذلك، لنفترض أنك تستهدف كلمة رئيسية ذات حجم بحث صفر أو الحد الأدنى. في هذه الحالة، من المحتمل أن يأتي المستخدمون الذين ينقرون للوصول إلى صفحتك من استعلامات طويلة لا تستهدفها الأنشطة التجارية الأخرى.

يتيح لك ذلك كسب المزيد من النقرات العضوية والعملاء المتوقعين من خلال الاستعلامات الطويلة عما كان ممكنًا إذا كنت تستهدف كميات أكبر من عمليات البحث.

كيفية العثور على أفضل الكلمات الرئيسية لحجم البحث الصفري

بحث الكلمات الرئيسية لكبار المسئولين الاقتصاديين

الخطوة الأولى للعثور على الكلمات الرئيسية المناسبة هي معرفة ما يبحث عنه الأشخاص.

لذلك، يجب عليك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لتحديد الكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص عند البحث عن موقع الويب الخاص بك أو منتجاتك أو خدماتك.

ابحث عن كلمات رئيسية دقيقة وطويلة الذيل. هذه الكلمات الرئيسية أقل قدرة على المنافسة ولها حجم بحث أقل ولكن يمكن السيطرة عليها بسهولة باستخدام المحتوى المناسب.

فيما يلي بعض الطرق للعثور على هذه الكلمات الرئيسية الطويلة:

استخدم قسم “يسأل الأشخاص أيضًا” في برنامج SERP، والذي يعرض الاستفسارات ذات الصلة.

يمكن أن تساعدك هذه الأداة في تبادل الأفكار حول المواضيع الأخرى التي قد تكون ذات صلة باستعلامك الرئيسي.

وهي متاحة في نتائج بحث الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، لذا يمكنك العثور على بعض الكلمات الرئيسية الجيدة الطويلة هناك.

يعد الإكمال التلقائي من Google طريقة ممتازة أخرى للعثور على المزيد من الكلمات الرئيسية. يمكنك تثبيت مجانا سيرفر الكلمات الرئيسية الوظيفة الإضافية للمتصفح، والتي تعرض الكلمات الرئيسية المقترحة وأحجام البحث الخاصة بها.

تظهر اقتراحات الإكمال التلقائي بعد كتابة بضعة أحرف في شريط البحث، بناءً على ما يبحث عنه الآخرون.

فهم الصلة

عندما تبحث عن شيء ما، فإنك تبحث عن الملاءمة. لذلك، تريد أن ترى ما هو الأكثر صلة بطلب البحث الخاص بك.

ولكن عندما تستهدف كلمات رئيسية ذات حجم بحث صفري، فلن يكون لديك أي بيانات.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت ذات صلة؟

هذا هو المكان الذي تأتي فيه تجربتك الخاصة.

سيساعدك فهم العبارة المستهدفة في معرفة استخدامها وما يبحث عنه الأشخاص – مما قد يساعدك في تحديد ما إذا كانت ذات صلة بنشاطك التجاري.

ابحث عن كلماتك الرئيسية في مناقشات المنتدى ووسائل التواصل الاجتماعي وSERPs.

إذا سأل شخص ما بالفعل عن موضوعك، فمن المحتمل أنه مهتم به.

يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل سمروش أو موز للاطلاع على ما يبحث عنه الأشخاص في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي (فقط تذكر إزالة الأسماء التجارية).

كلمات ذات صلة

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن المصطلحات ذات الصلة، كان ذلك أفضل.

وهذا يعني أن الكلمة الرئيسية وأشكالها المفضلة مفضلة.

يمكنك العثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة من خلال الاطلاع على محتوى مواقع الويب الأخرى أو البحث في Google عن كلمتك الرئيسية الأساسية.

إذا أجريت بحثًا على Google وشاهدت توصيات حول مواضيع مشابهة، فهذه أماكن رائعة لبدء البحث عن كلمات رئيسية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح Google غالبًا عمليات بحث ذات صلة عندما تكتب استعلامًا في شريط البحث الخاص به، لذا حاول كتابة كلمتك الرئيسية في Google وشاهد الاقتراحات التي تظهر.

استراتيجيات لجذب الزيارات باستخدام كلمات رئيسية ذات حجم بحث صفري

تهدف لمجموعة واسعة من المصطلحات

اهدف إلى استخدام مصطلحات مختلفة لالتقاط نية جميع الزوار الذين يصلون إلى موقعك.

هل تتذكر مثال استعلام صالون التجميل السابق؟ وبالمثل، إذا بحث شخص ما عن “خدمات بناء الروابط”، فمن المحتمل أنه يتطلع إلى شراء خدمة معينة، وليس فقط خدمات تحسين محركات البحث العامة.

من خلال إضافة كلمات رئيسية ذات صلة إلى استراتيجيتك، فإنك تستهدف بشكل فعال المزيد من الزيارات بنفس النية.

على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف “خدمات بناء الروابط”، فهناك احتمال كبير أن يبحث بعض الأشخاص أيضًا عن أشياء مثل “لماذا بناء الروابط” أو “فوائد بناء الروابط” أو “استراتيجيات بناء الروابط”.

قد يكون لهذه المصطلحات حجم بحث أقل، لكنها لا تزال ذات قيمة عند إضافتها إلى استراتيجيتك.

الاستفادة من شراء الكلمات الرئيسية

شراء الكلمات الرئيسية هي كلمات مثل “الأفضل” أو “الأعلى” أو “مقابل”.

تستهدف هذه الكلمات الرئيسية القراء الذين قد يكونون مستعدين للشراء. غالبًا ما تكون هذه الكلمات الرئيسية أقل حجمًا لأنها محددة جدًا.

تعد معرفة الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها الأشخاص أمرًا ضروريًا إذا كنت تبيع منتجًا أو خدمة. يمكنك استخدام هذه المعلومات لمساعدتك على زيادة تحويلات مبيعاتك.

يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من الكلمات الرئيسية في استهداف الأشخاص الذين يبحثون عن منتجك أو خدمتك.

إذا تمكنت من استهداف هذه العبارات، فيمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين الذين لم يبدأوا بعد في البحث، ولكنهم سيبحثون قريبًا عن معلومات حول منتجك أو خدمتك.

من السهل معرفة ما يبحث عنه الأشخاص من خلال الاطلاع على نتائج البحث على Google أو Bing (أو أي محرك بحث تستخدمه).

تعرض نتائج البحث هذه عمليات البحث الأكثر شيوعًا المتعلقة بصناعتك أو منتجاتك أو خدماتك التي تقدمها.

اختر الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي تؤتي ثمارها

كلماتك الرئيسية هي أساس استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

يجب عليك اختيار الكلمات الرئيسية ذات الصلة لمساعدتك في تحقيق أهداف عملك.

تريد استهداف العبارات التي يبحث عنها العملاء المحتملون بشكل شائع والمتعلقة بمكانتك. ثم فكر في المشكلات التي يحلها منتجك/خدمتك وابحث عن تلك الأنواع من المصطلحات.

قد يبدو هذا منطقيًا، ولكن من الجدير بالذكر أنه من السهل الانشغال بالرغبة في التصنيف لأكبر عدد ممكن من الكلمات الرئيسية.

استخدم كلمات رئيسية منخفضة الحجم لبناء الوعي في مجال جديد

عند البدء بقطاع فريد من نوعه، فمن المغري استهداف الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير للحصول على المزيد من الزيارات.

ولكن إذا لم تكن لديك أي سلطة في هذا المجال ولم يكن المحتوى الخاص بك على أعلى مستوى، فلن تتمكن أبدًا من تحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء يدفعون.

بدلاً من ذلك، استهدف كلمات رئيسية ذات حجم بحث صفري خاصة بالصناعة.

بهذه الطريقة، يمكنك بناء الوعي بعلامتك التجارية والبدء في كسب ثقة العملاء الذين يبحثون عن شيء جديد.

بمجرد إنشاء محتوى كافٍ حول كلمتك الرئيسية المستهدفة، ستبدأ في التصنيف على الصفحة 1 من نتائج Google – وتظل هناك طالما أن المحتوى ملائم وحديث.

ونتيجة لذلك، سيكون لديك المزيد من المصداقية في نظر العملاء المحتملين الذين يبحثون عن شيء جديد في مجالهم، ولكنهم غير متأكدين من المكان الذي يبحثون فيه.

يمكن أن تؤثر الكلمات الرئيسية ذات الحجم الصفري بشكل كبير على موقعك من حيث عدد الزيارات العضوية والتصنيفات.

من خلال فهم كيفية استخدام هذه الكلمات الرئيسية لصالحك، يمكنها المساعدة في استهداف جمهور جديد لم تكن على علم به من قبل.

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