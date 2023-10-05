Rewrite this title: لماذا يجب علينا أن نفعل كل ما يقوله جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب علينا أن نفعل كل ما يقوله جوجل؟

لقد قلت ذلك من قبل، أنا أحب جوجل. أنا أعيش وأتنفس جوجل. ولكن في أحد الأيام، أثناء تناول العشاء، كنت أنا وزوجي نتحدث عن سبب اضطرارنا إلى إجراء بعض التغييرات بناءً على أفضل ممارسات Google، وسألتني ابنتي المراهقة فجأة “لماذا يتعين عليك تنفيذ كل ما تقوله Google”؟

ماذا؟ لماذا يجب؟ لأنهم يقولون ذلك؟ لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟ لأنهم GODgle؟ لم يكن لدي إجابة. كان علي أن أتوقف وأفكر. هل أنا عبد لوحش عملاق غير ملموس يخضع للتغيير المستمر؟ عندما يعلنون عن تغيير كبير، ندخل في سلسلة من الإجراءات لتقييم الضرر المحتمل وإعادة تقييم وجودنا بالكامل عبر الإنترنت. لماذا يعد جوجل مهمًا جدًا بالنسبة لنا؟ إذا أردنا الانفصال، فهل يمكننا ذلك؟

انها لا تذهب إلى أي مكان

يعد استخدام محرك البحث هو النشاط الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها بيو إنترنت ويذهب معظم مستخدمي الإنترنت إلى Google أولاً. في الواقع، 83% من مستخدمي الإنترنت يختارون Google كمحرك البحث المفضل لديهم. ال بي بي سي يخبرنا أن Google يتعامل مع أكثر من 100 مليار عملية بحث شهريًا ويقوم بفرز 60 تريليون عنوان ويب للعثور على إجاباتك في أقل من نصف ثانية.

نظرًا لأن Google تتحكم في خوارزميات البحث الخاصة بها، ولأن معظم الأشخاص يفضلون بحث Google على أي شيء آخر، أعتقد أننا سنكون دائمًا تحت رحمة @MattCutts وزملائه في فريق جودة البحث في Google. ربما لن يحكموا إلى الأبد، لكنهم الآن ملك التل.

جوجل هي أكبر وأسوأ شركة إعلانية

يربط معظمنا Google ببحث Google، وGoogle Chrome، وربما حتى تلك السيارات ذاتية القيادة في كاليفورنيا. لكن هل تعلم أن جوجل تحقق 96% من إيراداتها من الإعلانات؟ الملفات العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) خلال عرض موقع الويب في السنة المالية 2006، حققوا أكثر من 10 دولارات مليار من الإعلان وحده. كل ما فعلته جوجل حقق أقل من 150 مليون دولار مجتمعة. بالمناسبة، للتوضيح، نحن نربط هذا بـ Google Analytics وAdwords وAdSense، وليس بالمشاريع المفضلة التي يتخلصون منها حتمًا (إليك، Google Latitude).

لقد تم تثبيت Google Analytics على أكثر من نصف أفضل مواقع الويب على الإنترنت، وهذا يوضح لي أننا بحاجة إلى الانتباه والانتباه، ليس لأننا نفعل كل ما يقولونه (وفقًا لابنتي)، ولكن لأن العديد من الأشخاص الناجحين قد حددوا هذا كأداة مفيدة حقا. ولأنني لا أعتقد أنه يمكنك الإعلان عن موقع ويب أو علامة تجارية أو منتج حسنًا دون استخدام جوجل. اسمحوا لي أن أضع الأمر بهذه الطريقة، إنه مثل محاولة شراء البقالة دون شراء منتج بروكتر آند جامبل.

جوجل تهتم بك

أعلم أنك لا تصدقني ولا ألوم شكوكك في ضوء تحقيقات مكافحة الاحتكار التي تجريها Google، ولكن كل صاحب عمل يعلن عبر الإنترنت يستفيد من ضمان الجودة من Google. لديهم فرق مخصصة لتحسين جودة البحث وتحديد البريد العشوائي وهذا أمر رائع!

لذا، إليك يا Google، ونشكرك على خفض تصنيف الصفحات لمزارع المحتوى المعروفة. نشكرك على إزاحة المحتوى منخفض القيمة جانبًا لإتاحة المجال للمدونين مثلنا الذين يهتمون حقًا. أشكركم على إنشاء الصناعات المنزلية التي يمكنني أن أكسب منها والتي تمنحني الوسائل اللازمة لشراء الملابس والألعاب التي يريدونها لأطفالي. ولهذا السبب أفعل كل ما يقوله Google.

هل أنت؟