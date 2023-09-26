Rewrite this title: لماذا يختفي اكتشاف Google لحركة المرور

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يختفي اكتشاف Google لحركة المرور

أجاب جون مولر من Google على سؤال جلسة Hangout خلال ساعات العمل حول الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف حركة مرور Google Discover فجأة. غطت إجاباته طرقًا لتشخيص المشكلات التي تظهر على الصفحة وانتهاكات سياسة المحتوى الفريدة لـ Google Discover.

اكتشف جوجل

يعد Google Discover مصدرًا لحركة المرور إلى مواقع الويب التي تختلف عن حركة المرور ذات الصلة بالبحث من Google. بالنسبة للمستخدمين، فهو عبارة عن خلاصة مخصصة للغاية للمقالات التي تتوافق مع اهتمامات المستخدم.

إذا بحث المستخدم عن محتوى يتعلق بالخبز، فستبدأ خوارزميات Google في عرض المحتوى ذي الصلة من خلال ميزة Google Discover.

بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالمحتوى الترفيهي، يعرض Google Discover محتوى من مواقع الويب الترفيهية.

إن مفتاح فهم Google Discover هو فهم أن حركة المرور المرسلة بواسطة Discover تعتمد على مدى توافق محتوى موقع الويب مع اهتمام المستخدم بموضوع ما.

لذلك، من المهم توضيح محتوى صفحة الويب بوضوح من خلال علامة العنوان والعناوين حتى يتمكن Google من فهم موضوع الصفحة ومطابقتها مع المستخدمين المهتمين بهذا النوع المحدد من المحتوى.

السؤال:

“لقد لاحظنا مشكلة كبيرة في Google Discover على موقعنا. وفي غضون يومين، انخفضت حركة المرور بنحو 70%.

لقد انخفض إلى مستوى معين واستقر على هذا المستوى لبعض الوقت.

نحن نتساءل عما إذا كنا قد فعلنا شيئًا خاطئًا أم أنه تحديث أو شيء من هذا القبيل.

هل يمكنك توضيح ما حدث بالضبط لأنه مثل هذا الانخفاض الجذري.

يشرح جون مولر Google Discover Traffic

أوضح جون مولر في البداية أنه لا يستطيع التعليق بشكل محدد على الموقع الإلكتروني للأشخاص لأنه لا يعرفه، وبالتالي فإن إجابته ستكون أكثر عمومية.

علق مولر على حركة مرور Google Discover:

“أحصل على تقارير متناقلة من الكثير من الأشخاص مفادها أن حركة مرور Discover تكون شديدة … إما قيد التشغيل أو الإيقاف، بمعنى أن هناك مساحة صغيرة جدًا بينهما إذا قررت خوارزمياتنا أننا لن نعرض الكثير من المحتوى من موقع الويب هذا في Discover في اللحظة.

ثم تختفي كل تلك الحركة بشكل أساسي.

ومن ناحية أخرى، فهو نفس الشيء، حيث إذا عرضنا شيئًا ما من موقع الويب الخاص بك في Discover، فستجد فجأة هذا الاندفاع الكبير في حركة المرور مرة أخرى.

جون مولر يشرح Google Discover Traffic

تابع الشخص الذي يطرح السؤال بالقول إن موقع الويب قد تلقى سابقًا حركة مرور مستقرة من Discover لمدة أربعة أشهر متتالية قبل الانهيار المفاجئ فعليًا في غضون يومين.

لقد أراد معرفة ما إذا كان هناك خطأ فني يتسبب في توقف Google Discover عن إرسال حركة المرور.

لماذا يتوقف Google Discover عن إرسال حركة المرور

يشرح مولر كيفية تشخيص المشكلات الفنية ثم ينتقل إلى مناقشة سياسات محتوى Discover.

أجاب جون مولر:

“إذا كانت مشكلة فنية، فسترى ذلك في بحث الويب أيضًا وسترى ظهور مشكلات الزحف.

ليس لدي رؤية كاملة لما يحدث بالضبط في Discover ولكن عادةً ما تكون المشكلات التي أرى الأشخاص يتحدثون عنها هي من ناحية مشكلات الجودة حيث ربما لا تكون جودة موقع الويب جيدة جدًا وفيما يتعلق بالسياسات الفردية التي نتعامل معها لديك لاكتشاف.

لذلك، على وجه الخصوص، بالنسبة لـ Discover، لدينا بعض السياسات التي تختلف عن بحث الويب والتوصيات التي تختلف قليلاً فيما يتعلق بمحتوى البالغين، ومحتوى النقرات الجذابة، وأشياء من هذا القبيل.

تم ذكر كل ذلك في صفحة مركز المساعدة الخاصة بـ Discover.

وأحيانًا أشك في… آه… كما أتخيل أن الكثير من مواقع الويب تحتوي على مزيج قليل من كل هذه الأشياء وأظن أحيانًا أن خوارزمياتنا تجد القليل جدًا جدًا ثم تقول، أوه كما فعلنا لتوخي الحذر الآن مع هذا الموقع.

لذلك… دون معرفة موقع الويب الخاص بك ودون معرفة تفاصيل ما يلتقطه Discover بالضبط هناك، فهذا نوع من الاتجاه الذي سأتجه إليه هناك.

بعد ذلك، نصح جون مولر الشخص الذي يطرح السؤال بالبحث عن المقالات التي كتبها مُحسنات محركات البحث حول أنواع المحتوى الذي يحقق أداءً جيدًا مع Discover للحصول على المزيد من الأفكار.

واصل مولر إجابته:

“من وجهة نظرنا، Discover هو شيء نحاول فيه عرض تدفق من المعلومات للأشخاص ولهذا السبب لا نميل إلى الحصول على الكثير من المعلومات التفصيلية حول ما تحتاج بالضبط إلى تقديمه هناك لتحقيق أداء جيد حقًا.

لذلك في بعض الأحيان يكون من المنطقي أن ننظر إلى ما اكتشفه الآخرون.

عدة أسباب لفقد اكتشاف حركة المرور

اقترح جون مولر من Google سببين محتملين لفقدان حركة مرور Google Discover.

مشكلة جودة الموقع جوجل اكتشف انتهاكات سياسة المحتوى

مشاكل جودة الموقع

يمكن أن تكون مشكلات جودة موقع الويب عددًا كبيرًا من الأشياء، ولكنها قد تكون، على غرار ما اقترحه مولر، أنه إذا لم يكن هناك تغيير في تصنيفات البحث العادية، فقد لا تكون مشكلة جودة الموقع هي السبب.

سياسة محتوى اكتشاف Google

يجب أن يتعرف الناشرون على اكتشاف انتهاكات سياسة المحتوى لتجنب التأثير سلبًا على حركة مرور Google Discover، حيث يوجد عدد من المواضيع المحظورة.

بالإضافة إلى العنف أو المحتوى الصريح أو الذي يحض على الكراهية، هناك فئات أخرى من انتهاكات المحتوى التي يجب الانتباه إليها.

لا يمكن أن تتجاوز الإعلانات المحتوى

يجب أن يتم ذكر العلاقات التابعة بوضوح

العناوين المضللة التي تعد بشيء واحد ولا تقدم المحتوى نفسه

الشفافية في العلاقات مع أسماء المؤلفين والنشر والناشر ومعلومات الاتصال وتواريخ النشر

من انتهاكات المحتوى المهمة الأخرى التي يجب الانتباه إليها حظر عناوين النقرات المضللة والمحتوى المصمم للغضب والضغط على الأزرار العاطفية وما تصفه Google بـ “” من بين أشياء أخرى.

يبعد

إن الوجبات الرئيسية حول محتوى Google Discover هي أنه لا يمكن الاعتماد عليه بالضرورة إلى الدرجة النسبية التي يتم بها تصنيف المحتوى في البحث.

تعتمد حركة مرور Google Discover على اهتمامات المستخدم. على سبيل المثال، إذا كان اهتمام المستخدم بالمحتوى الخاص بك موسميًا، مثل السفر، فقد تبدأ حركة المرور هذه في الانخفاض في الخريف بعد انتهاء موسم العطلات.

اقتباسات

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