Rewrite this title: لماذا يستبدل جوجل عناوين الصفحات؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يستبدل جوجل عناوين الصفحات؟

جوجل تكشف معلومات جديدة حول تحديث عنوان الصفحة وتوضح سبب استبدال بعض العناوين دون غيرها.

تم إطلاق تحديث عنوان الصفحة الشهر الماضي، والذي يستبدل أقل من 20٪ من العناوين في SERPs بنص تعتبره Google أكثر صلة بالاستعلام.

منذ الطرح الأولي، قامت Google بتحسين نظامها لإنشاء عناوين الصفحات ولديها الآن إرشادات إضافية للجميع.

معلومات جديدة حول تحديث عنوان صفحة Google

العناوين الأصلية تستخدم في كثير من الأحيان

سيتم استخدام العناوين الأصلية لصفحات الويب بشكل متكرر أكثر بعد التحسينات التي تم إجراؤها على تحديث عنوان الصفحة.

يتم الآن استخدام عناصر العنوان الأصلية بنسبة 87% تقريبًا من الوقت، بدلاً من حوالي 80% عند طرح التحديث لأول مرة.

لماذا لا يستخدم Google دائمًا العناوين الأصلية؟

ستستبدل Google عنوان الصفحة في SERPs في الحالات التي لا تصف فيها الصفحة بقدر الإمكان.

لقد استمر هذا الأمر منذ عام 2012، ويأخذ التحديث الأخير من Google الأمور خطوة إلى الأمام.

فيما يلي بعض الأمثلة على ما تم تصميم تحديث عنوان صفحة Google لاكتشافه وضبطه:

عناوين نصف فارغة

تم تصميم نظام Google الجديد لاكتشاف العناوين نصف الفارغة، مثل العنوان الذي يعرض اسم الموقع فقط، وتعديله عن طريق إضافة معلومات موجودة في مكان آخر بالصفحة.

عناوين عفا عليها الزمن

يمكن أن يصبح عنوان الصفحة قديمًا عند استخدام نفس الصفحة عامًا بعد عام للحصول على معلومات متكررة، لكن العنوان يظل كما هو.

يمكن أن يكون هذا النوع من التعديل بسيطًا مثل تحديث السنة في العنوان والحفاظ على الباقي كما هو.

عناوين غير دقيقة

في بعض الأحيان، لا تعكس العناوين بدقة موضوع الصفحة. يقدم Google مثالاً للصفحات ذات المحتوى الديناميكي مع عنصر العنوان مثل: الحيوانات المحنطة العملاقة، الدببة، الدببة القطبية – اسم الموقع.

هذا مثال على عنوان ثابت لصفحة ذات محتوى يتغير ديناميكيًا. قد تظهر بعض هذه المنتجات على الصفحة والبعض الآخر قد لا يظهر.

ويجوز لشركة Google تعديل هذا العنوان ليعكس بشكل أكثر دقة ما هو موجود في الصفحة.

العناوين النموذجية الصغيرة

تشير العناوين النموذجية الدقيقة إلى عناصر العنوان النموذجي ضمن مجموعة فرعية من الصفحات داخل الموقع. يقوم نظام Google بالكشف عن هذه العناوين وتعديلها.

“فكر في إنشاء منتدى للمناقشة عبر الإنترنت حول البرامج التلفزيونية. قد يحتوي على مناطق لعروض مختلفة، ثم لكل عرض، قد يحتوي على مناطق لسلاسل المحادثات الخاصة بالمواسم الفردية.

تظهر عناصر العنوان النموذجية الدقيقة على صفحات الموسم. العناوين تحذف أرقام الموسم، لذلك ليس من الواضح أي صفحة مخصصة لأي موسم.

هذا مثال على عنوان نموذجي صغير:

لقطة شاشة من موقع Developers.google.com، سبتمبر 2021.

إرشادات من جوجل

تظل إرشادات Google لأصحاب المواقع فيما يتعلق بالتحسينات على تحديث عنوان الصفحة كما هي عند إطلاق التحديث لأول مرة.

تستخدم Google العناوين الأصلية في معظم الأوقات، لذا ركز أكثر على كتابة عناوين رائعة وبدرجة أقل على العناوين التي تستبدلها Google.

وأخيرًا تضيف جوجل:

“أبعد من ذلك، فكر في الأمثلة الواردة في هذا المنشور لفهم ما إذا كان لديك أنماط مماثلة قد تجعل أنظمتنا تنظر إلى ما هو أبعد من عناصر العنوان الخاصة بك.

تم تصميم التغييرات التي أجريناها إلى حد كبير للمساعدة في التعويض عن المشكلات التي قد لا يدرك منشئو المحتوى أن عناوينهم تواجهها. قد يساعد إجراء التغييرات في ضمان استخدام عنصر العنوان الخاص بك مرة أخرى. هذا حقًا هو ما نفضله أيضًا.

قد تستمر Google في تحسين نظام عنوان الصفحة الخاص بها بشكل أكبر بعد هذا التحديث الأخير.

مصدر: مركز بحث جوجل

صورة مميزة: دينيس دياتيل / شترستوك