Rewrite this title: لماذا يعتبر الإصدار المبتدئ من AdWords سيئًا للأعمال؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعتبر الإصدار المبتدئ من AdWords سيئًا للأعمال؟

لأكون صادقًا، لم أستخدم إصدار المبتدئين مطلقًا. لست متأكدًا من وجوده حتى عندما بدأت في استخدام برنامج AdWords. نعم لذلك أعتقد أنني من كبار السن. أيا كان.

لكن أحدهم طلب مني إلقاء نظرة على حسابه مؤخرًا، لذا كان علي أن ألقي نظرة على إصدار المبتدئين… وكنت مذعورًا. إن إصدار المبتدئين ليس برنامج AdWords حقيقيًا، وربما لن يساعدك كثيرًا. في الواقع، قد تضيع أموالك.

ال شبكة المقارنة التي يقدمها جوجل انت تحكي جزء من القصة وليس كلها

ابدأ بسرعة ولا تعرف شيئًا عن نتائجك على الفور!

لا تشير شبكة المقارنة إلى أنه لا يمكنك القيام بتتبع التحويل باستخدامها. ما مدى أهمية ذلك؟ إنه أول وأهم وأهم شيء رأيته خطأً في حسابات AdWords حيث يسألني الأشخاص عن سبب عدم حصولهم على نتائج.

أم، لا يمكنك تتبع العملاء المتوقعين أو المبيعات؟ حسنًا، أنت تعرف أنك تحصل على نقرات. رائع. أنت تحصل على حركة المرور. هذا هو 2001 منكم. مثير.

ومن المثير للسخرية، أو للأسف، أن AdWords لا يرى أنه من المهم بما فيه الكفاية الإشارة إلى هذه الوظيفة المفقودة، مع الأخذ في الاعتبار أنها تجني الأموال من نقراتك، ويجب أن تكون يقظًا معها لضمان حصولك على نتائج الأعمال التي تريدها. هذه قصة أخرى.

ما العيب الآخر في إصدار AdWords للمبتدئين؟

ابدأ بمجموعة إعلانية واحدة فقط، وبذلك تكون قد انتهيت يا بني، كما انتهيت

لا يمكنك إنشاء مجموعات إعلانية في إصدار المبتدئين، لأنك تحصل على واحدة فقط.

ما هي المجموعة الإعلانية؟ انتقل إلى مركز AdWords التعليمي وشاهد هذا الفيديو.

المجموعة الإعلانية هي الوحدة الأساسية لبرنامج AdWords. انها مثل الحمض النووي في الحياة. إذا كان لديك سلسلة DNA واحدة فقط، فمن أنت؟ ولا حتى الأميبا. المجموعة الإعلانية تشبه الأسرة بالنسبة للمجتمع. إذا كان بإمكانك الحصول على عائلة واحدة فقط، فمن أنت؟

أنت بحاجة إلى مجموعات إعلانية متعددة إذا كنت تريد التسويق عبر الإنترنت بشكل دقيق ونجاح. هذه مشاركة مدونة كاملة في حد ذاتها. ولكن يكفي أن نقول إن المزيد من المجموعات الإعلانية والمجموعات الإعلانية الأكثر تفصيلاً تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق عائد استثمار جيد، وتكلفة نقرة منخفضة، ونقاط جودة عالية، وما إلى ذلك.

لذا، لن يساعدك الإصدار المبتدئ من AdWords على تتبع النتائج النهائية ولا يسمح لك بالتسويق بشكل دقيق. هل تحتاج إلى المزيد من الخصائص اللعينة؟ لا ينبغي لك. ولكن هنا واحد آخر.

ابدأ بسرعة وابق جاهلاً لفترة أطول! ياي!

لا يمكنك فعل ما يسميه AdWords في شبكة المقارنة “التقارير المتقدمة”. أنا فقط أسميها “التقارير”. ما يسمونه “التقارير الأساسية” أسميه “واجهة الويب الخاصة بهم”.

نعم، أفهم وجهة نظرهم – إذا كان بإمكانك رؤية مرات الظهور والنقرات وتكلفة النقرة، فإنك ترى نوعًا من تقرير النشاط. لكن التقارير المتقدمة في AdWords هي إحدى الطرق الرئيسية التي يمكنك من خلالها تحقيق ميزة على المنافسين، وتحسين حسابك، وزيادة عائد الاستثمار، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، حتى إذا كنت تستخدم الإصدار القياسي وتتبع التحويل، فلن تتمكن من رؤية عائد الاستثمار (ROAS) الخاص بك دون الانتقال إلى مركز التقارير (المتقدم).

فيما يلي نظرة عامة مختصرة على بعض الأشياء التي تفتقدها من التقارير المتقدمة إذا كنت تستخدم إصدار المبتدئين فقط:

زيادة أرباحك. عائد الاستثمار/عائد الإنفاق الإعلاني لكل إعلان أو مجموعة إعلانية أو كلمة رئيسية وما إلى ذلك. اكتشف ما الذي يحقق لك عائد استثمار وما لا يحقق لك عائد استثمار، حتى تتمكن من زيادة عائد الاستثمار الإجمالي. يمكنك الحصول على هذا في جميع التقارير المتقدمة تقريبًا.

تشخيص الصفحة المقصودة. أداء عنوان URL لمقارنة الصفحات المقصودة التي يتم تحويلها بشكل أفضل والصفحات التي بها مشكلات.

التحليل الجغرافي. من أين تأتي النقرات والتحويلات في العالم؟

تحليل التوقعات. اكتشف العبارات الدقيقة التي يبحث عنها الأشخاص عندما يرون إعلاناتك.

رؤى موضع الوسائط. تعرف على مواقع الويب التي تعمل بها إعلاناتك وتلك التي لا تعمل.

فلماذا يستخدم أي شخص الإصدار المبتدئ؟

انا افهم. تقوم Google بعمل جيد في جذب الأشخاص إلى المجموعة من خلال تجربة إصدار المبتدئين.

ولسوء الحظ، فإن هذا يجعل الشركات تنفق الأموال بلا نتيجة، أو بنتيجة لا يمكن تتبعها.

وبرنامج AdWords أكثر تعقيدًا بكثير مما يعتقده الناس، وهو أمر بالغ التعقيد بالنسبة للمبتدئين. ولكن هذا يعني أيضًا أن هناك قدرًا أكبر بكثير من القوة وعائد الاستثمار في AdWords مما يعرفه الناس.

كل هذا يترك مالك النشاط التجاري الصغير الذي جرب أو يريد تجربة AdWords في أسوأ وضع – فهو مشغول جدًا بحيث لا يستطيع التعلم، ولا يملك ما يكفي من المال لتوظيف وكالة كبيرة لإدارته.

لكن نصيحتي هي: انتقل إلى الإصدار القياسي، وتعلم كيفية استخدامه، أو قم بتعيين شخص يعرف كيفية استخدامه بالفعل. من المحتمل أنه إذا كان عرضك وقطاعك مربحًا، وقمت بتحسينه بشكل صحيح، فسوف ينتهي بك الأمر إلى جني أموال أكثر مما سيكلفك.