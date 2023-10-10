Rewrite this title: لماذا يعد أن تصبح خبيرًا في مجال تخصصك أمرًا في غاية الأهمية

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعد أن تصبح خبيرًا في مجال تخصصك أمرًا في غاية الأهمية

هذا منشور ضيف بقلم Dee Barizo، أحد قراء SEJ المخلصين الذي أرسل هذا وهو وثيق الصلة جدًا بشيء أبشر به من حيث التأثير والربط، لكي تصبح خبيرًا في مجالك. يتمتع.

أعتقد أن أحد أكثر المجالات غير المستغلة في تحسين محركات البحث (SEO) هو تطوير الخبرة في مجال تخصصك. يعرف متخصصو البحث الكثير عن بناء الروابط والبحث عن الكلمات الرئيسية، ولكن كم منهم خبراء في الصناعات التي يعملون فيها؟

مسوقو البحث الذين ليس لديهم معرفة متخصصة في مجال تخصصهم يتركون الكثير من المال وحركة المرور على الطاولة. لقد أدركت هذا بعد قراءة كتاب جيف كولفين. ويرى أن الخبرة المتخصصة ضرورية لتصبح صاحب الأداء الأفضل وتصل إلى أعلى إمكاناتك.

ويستشهد بأبحاث تظهر أن أفضل الموظفين أداءً لديهم قاعدة معرفية عميقة يمكنهم الاستفادة منها. إنهم قادرون على الاستفادة منها للتفوق على أقرانهم. على سبيل المثال، يمكن لكبار الأطباء تفسير قراءة الأشعة السينية بدقة أكبر بكثير من المقيمين الجدد. وباستخدام معرفتهم وخبرتهم، يرون الإشارات الدقيقة والمهمة التي يفتقدها السكان الجدد. كما أن كبار الطيارين أفضل بكثير في التنقل عبر فوضى مراقبة الحركة الجوية من الطيارين الجدد.

يمكنك رؤية هذه الظاهرة في SEO. يمكن لمسوق البحث ذو الخبرة الاطلاع على سجلات وإحصائيات الكلمات الرئيسية ورؤية فرص نمو حركة المرور بسرعة. من ناحية أخرى، سوف يفتقدهم المبتدئ تمامًا.

ابحث عن المسوقين والخبرة المتخصصة

قد يبدو كل هذا التركيز على المعرفة والخبرة أمرًا أساسيًا وواضحًا، لكنني أرى العديد من مسوقي البحث الأكفاء يدخلون مجالات متخصصة دون معرفة كبيرة بهذه المجالات. نظرًا لافتقارهم إلى المعرفة، فإن المحتوى الذي ينتجونه ممل جدًا ويمكن قراءته تمامًا مثل معظم المحتوى التجاري الآخر على الويب.

لا يزال العديد منهم يقومون بعمل جيد لأن مهاراتهم في تحسين محركات البحث (SEO) تعوض افتقارهم إلى الخبرة المتخصصة. لكن هذه الاستراتيجية ليست جيدة على المدى الطويل.

انظر الآن، أنت لا تحتاج حقًا إلى خبرة متخصصة للمنافسة. معظم الشركات لا تعرف شيئًا عن تحسين محركات البحث (SEO). يمكنك أن تتفوق عليهم بسهولة على الرغم من أن المحتوى الخاص بك متوسط. ومع ذلك، مع تعلم المزيد من مشرفي المواقع تحسين محركات البحث (SEO) وزيادة تشبع مساحة البحث بالمسوقين الجدد، سيصبح التصنيف أكثر صعوبة. سوف تحتاج إلى معرفة الخبراء للحفاظ على حصتك في السوق وتنميتها.

ربما تفكر الآن، أثناء عملك في أحد المجالات المتخصصة، أنك ستتعلم المزيد عنه. هذا صحيح ولكن منافسيك يعانون من نفس الشيء. بالإضافة إلى ذلك، بعد أن تتعلم أساسيات الصناعة، فمن المغري الاعتماد على تلك المعرفة بدلاً من الحصول على المزيد من المعلومات.

ما ينصح به جيف كولفين هو أن تكون متعمدًا في عملية التعلم. لا ينبغي أن تكون الخبرة المتخصصة نتيجة ثانوية لعملك فحسب، بل يجب أن تكون هدفًا رئيسيًا.

قال في الصفحة 121 من كتابه:

تخيل الفرق إذا جعلت معرفة المجال هدفًا مباشرًا وليس نتيجة ثانوية للعمل. إذا حددت هدفًا بأن تصبح خبيرًا في عملك، فستبدأ على الفور في القيام بجميع أنواع الأشياء التي لا تفعلها الآن. يمكنك دراسة تاريخ العمل، وتحديد الخبراء الرائدين اليوم، وقراءة كل ما يمكن أن تجده، وإجراء مقابلات مع الأشخاص داخل مؤسستك وخارجها الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر جديدة، وتتبع الإحصائيات والاتجاهات الرئيسية. قد تختلف الخطوات الدقيقة اعتمادًا على نشاطك التجاري، ولكن سرعان ما يتضح أنه يمكنك أن تجعل نفسك أكثر معرفة بعملك بشكل مثير للإعجاب مما أنت عليه اليوم، وربما تفعل ذلك في وقت قصير. مع مرور الوقت، ستصبح ميزتك المعرفية على الآخرين كبيرة.

أظن شوجرراي يعد هذا مثالًا رائعًا لمسوق البحث الذي يفهم هذا المفهوم. إليكم ما قالته في مقابلة العام الماضي على كتاب SEO فيما يتعلق بصناعة الاتصالات حيث تركت بصمتها كمسوق ناجح:

كنت أعرف الكثير عن الاتصالات عندما بدأت، لقد تعلمت، تعلمت، تعلمت هذا المجال.

كما قدمت هذه النصيحة:

أقول دائمًا أنك لست بحاجة إلى أن تحب الموضوع، بل عليك أن تتعلم كيف تحب الموضوع. للحصول على أفضل موقع، عليك أن تكون على استعداد إما للانغماس في نفسك أو الدفع مقابل غمر شخص آخر في موضوع ما.

فوائد الخبرة المتخصصة

الخبرة المتخصصة هي البوابة للعديد من الفوائد. سأسلط الضوء على اثنين منهم وكيفية ارتباطهما بـ SEO.

التوقع

تخيل لو كان بإمكانك التنبؤ بالاتجاهات الرئيسية التالية في مجال عملك. ألن يكون ذلك مفيدًا ويمنحك ميزة تنافسية كبيرة؟

يتمتع كبار الخبراء بأطر عقلية قوية تسمح لهم برؤية المستقبل قبل حدوثه.

بفضل المعرفة المتخصصة، يمكنك إنشاء محتوى حول الاتجاهات القادمة. عندما تتحقق توقعاتك، سوف تجذب الروابط وتكتسب السلطة والثقة.

ابتكار

يوضح جيف أن القادة المبتكرين من العديد من المجالات المختلفة كان لديهم جميعًا قدر كبير من المعرفة حول الصناعات الخاصة بهم قبل أن يتوصلوا إلى إنجازاتهم الإبداعية. كانت هناك دائمًا فترة إعداد طويلة للتعلم قبل أي ابتكار كبير.

لقد كان الابتكار دائمًا وسيلة رائعة لبناء الروابط. كل من يأتي بشيء جديد يضيف قيمة، يحصل على مكافأة بعدد الزيارات والاستشهادات.

محتوى فريد

لقد تحدث مسوقو البحث دائمًا عن المحتوى الفريد كاستراتيجية أساسية. إذا كنت تريد الحصول على محتوى فريد حقًا، وليس مجرد محتوى بأسلوب ويكيبيديا مُعاد صياغته، فأنت بحاجة إلى التعمق في مجال تخصصك.

الخبير بحكم تعريفه يعرف أشياء كثيرة لا يعرفها الشخص العادي. يساعدك إنشاء المحتوى بناءً على خبرتك على التميز بين الآخرين وبناء سمعتك.

سرعة

الوقت قيم. مع وجود ثروة من المعرفة تحت تصرفك، يمكنك إنشاء محتوى أكثر كفاءة وتحسين موقعك بشكل أسرع.

تميز

يمكن للخبراء تمييز الجودة من الرداءة.

يمكنك الاستفادة من هذا التمييز بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك توظيف موظفين آخرين من ذوي الأداء العالي وتجنب ذوي الأداء المتوسط. يمكنك توجيه القراء إلى أفضل المعلومات وتحذيرهم من المحتوى المضلل. عند طلب النصيحة من الآخرين، يمكنك التمييز بين الأفكار الجيدة والأفكار السيئة.

خطة عمل

بمجرد أن يكون لديك فهم قوي لأساسيات تحسين محركات البحث (SEO)، ابدأ في تطوير المعرفة حول مجال تخصصك. اقرأ كتب. شاهد فيديوهات. أضف أفضل المدونات إلى قارئ RSS الخاص بك. امتلك نفس الحماس لاكتساب المعرفة في مجال تخصصك كما كان لديك أثناء تعلم تحسين محركات البحث.

ستحصل على عائد استثمار أعلى بكثير إذا قمت بدمج معرفة تحسين محركات البحث (SEO) مع الخبرة المتخصصة. براعة تحسين محركات البحث + الخبرة في هذا المجال = مزيج لا يهزم.

المعرفة الصناعية التي تتعلمها هي استثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل. ولكن حتى على المدى القصير، سوف تحصل على فوائد مثل أفكار المحتوى الجديدة.

قد تبدو العملية وكأنها بحث متخصص. ولكن على عكس النصيحة الشائعة المتمثلة في إجراء البحث مرة واحدة في البداية، سوف تتعلم بشكل منتظم لتصبح خبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، لا تبقى الصناعات راكدة. يتغيرون مع الزمن. من خلال جدول التعلم المنتظم، ستكون على اطلاع بأحدث التغييرات والمشكلات الجديدة التي تطرأ.

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