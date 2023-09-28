Rewrite this title: لماذا يعد البحث – وتحسين محركات البحث – أمرًا مهمًا

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعد البحث – وتحسين محركات البحث – أمرًا مهمًا

في عام 2009، ألقى بيل جيتس خطابًا في حفل عشاء خاص حيث قال عبارته الشهيرة: “مستقبل البحث هو الأفعال”.

لم يكن جيتس يتحدث عن الكلمات التي يكتبها الأشخاص في مربعات البحث. كان يتحدث بدلا من ذلك لماذا بحث الناس.

قبل أن نتمكن من فهم سبب أهمية البحث، نحتاج إلى الرجوع خطوة إلى الوراء وفهم سبب قيام الأشخاص بالبحث.

لماذا يبحث الناس

في الأيام الأولى، كان الأشخاص يبحثون للعثور على قائمة بالمستندات التي تحتوي على الكلمات التي كتبوها. لكن الوضع لم يعد كذلك.

يبحث الباحثون اليوم عن حل المشكلات، وإنجاز المهام، و”القيام” بشيء ما.

ربما يبحثون لحجز رحلة طيران، أو شراء شيء ما، أو التعرف على أحدث كلمات تايلور سويفت، أو تصفح صور القطط – ولكن هذه كلها إجراءات. أو، كما أشار إليهم غيتس، الأفعال.

عندما يبدأ المستخدم عملية بحث، فهو في الحقيقة يبدأ رحلة. يحب المسوقون التحدث عن شيء يسمى “رحلة المستهلك”.

إنها مجرد طريقة رائعة للإشارة إلى مسار المستخدم من بداية مهمته وحتى اكتمالها – وتبدأ معظم هذه الرحلات بالبحث.

لعبت رحلة المستهلك تدريجيًا دورًا أكبر في البحث على مدار العقد الماضي.

تم تصويرها في الأصل على أنها مسار تحويل حيث ينتقل المستخدمون من الوعي إلى التفكير في الشراء، وقد أصبحت رحلة المستهلك القديمة هذه قديمة (على الرغم من أننا لا نزال نستخدم هذا النموذج لأغراض توضيحية ولجعل البحث عن الشخصية أسهل).

تطور البحث ورحلة المستهلك

لم تعد رحلة المستهلك الحديثة تمثل مسارًا للقمع، بل أصبحت أشبه بقشة مجنونة – مع العديد من التقلبات والمنعطفات التي تمثل القنوات والوسائط والأجهزة المختلفة التي يتفاعل معها المستخدمون اليوم.

لكي يتناسب هذا النموذج الجديد، كان يجب أن يتطور البحث من مجرد كلمات على الصفحة إلى فهم نية المستخدم في كل مرحلة من الرحلة.

لم يعد البحث يقتصر على الكلمات الرئيسية فحسب، بل تطور إلى توفير المحتوى المناسب للمستخدم المناسب في الوقت المناسب في رحلته لمساعدته على إنجاز مهمته.

بالنسبة للمستخدمين، الأمر كله يتعلق بالأفعال. بالنسبة إلى مسوقي البحث، يتعلق الأمر كله بمساعدة المستخدم في رحلته (والتأثير عليه قليلاً على طول الطريق).

وبالتمسك بنموذج القش المجنون، لم تعد رحلة المستهلك اليوم تحدث على جهاز واحد.

يمكن للمستخدمين بدء البحث على أجهزتهم المحمولة، ومواصلة البحث على الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بالعمل، وفي النهاية الشراء من أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم في المنزل.

لا يقتصر البحث على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف فقط.

ويمكن للمستخدمين الآن البحث من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الساعات والنظارات الذكية ومساعدي مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث وحتى أدوات المطبخ.

في عالم اليوم، حتى ثلاجتي لها ثلاجتها الخاصة Twitter الحساب – ويجب على مسوقي البحث أن يكونوا على دراية بكيفية ارتباط الأجهزة المختلفة ببعضها البعض ودورها في تجربة بحث المستخدم.

هناك بعض الجدل الصحي حول ما إذا كان هذا هو الحال دائمًا، ولكن في عالم اليوم المتصل دائمًا والمتصل بشكل كبير، تحول تحسين محركات البحث (SEO) إلى ما نسميه “التسويق الحقيقي”.

لقد ولت أيام الاختراق والحيل ومحاولة إجراء هندسة عكسية للخوارزميات.

يركز تحسين محركات البحث (SEO) اليوم على:

فهم الشخصيات.

رؤى تعتمد على البيانات.

استراتيجية المحتوى.

حل المشاكل التقنية.

المبادئ الثلاثة الرئيسية لأي استراتيجية أو حملة تسويقية

يمس البحث جميع هذه المجالات الثلاثة:

جذب. يخطب. يتحول.

لكن البحث يركز بشكل كبير على المرحلة الأولى: الجذب.

قد تنطبق عبارة “إذا قمت ببنائها، فسوف يأتون” على ملاعب البيسبول، ولكنها لا تعمل مع مواقع الويب.

لم يعد يكفي أن يكون لديك منتج رائع. يجب عليك جذب العملاء بنشاط عبر قنوات ومنافذ متعددة.

ولهذا السبب، على الرغم من بعض الادعاءات التي تشير إلى عكس ذلك من العملاء أو وكالات التصميم، فإن كل صفحة ويب هي في الواقع صفحة تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كانت صفحة الويب تشارك في جذب الزوار، أو إشراكهم، أو تحويلهم، فيجب أن يكون هناك مكون مهم لتحسين محركات البحث (SEO) لتلك الصفحة.

لماذا يعد تحسين محركات البحث (SEO) مهمًا؟

حسنًا، المستخدمون، الرحلة، البحث، الأفعال – فهمت.

المستخدمون مهمون، والعديد منهم يبدأ بالبحث، لذا فإن البحث مهم.

ولكن ما أهمية تحسين محركات البحث (SEO)؟

أليس تحسين محركات البحث (SEO) مجرد شيء مطور؟

سمعت أن هناك البرنامج المساعد لذلك.

ألا يستطيع Google وMicrosoft Bing اكتشاف موقع الويب الخاص بي؟

لقد بدأنا هذه القصة باقتباس لجيتس، ولكن شركة Google، وليس شركة Microsoft، هي التي أخذت هذه الفلسفة على محمل الجد.

أشياء مثل Hummingbird وPanda وPenguin وRankBrain وMobilgeddon وPossum وPigeon والكيانات وAMP كانت جميعها محاولات من Google لتكييف خوارزمية البحث الخاصة بها للانتقال من الكلمات إلى الإجراءات – ومساعدة المستخدمين على إنجاز أي مهام قد يركزون عليها. – ولكن ليس من السهل فهمها.

لقد قطع تحسين محركات البحث (SEO) شوطا طويلا منذ أيام البيانات الوصفية.

بالتأكيد، هناك الكثير من أفضل الممارسات المتضمنة والتي “ينبغي” أن يغطيها فريق التطوير أو البرنامج الإضافي (أو يتم دمجها في إطار عمل *السعال الزاوي، رد الفعل، أنا أنظر إليكم يا رفاق) – ولكن غالبًا ما تكون كذلك ر.

تعتبر مواقع الويب اليوم تطبيقات أكثر من كونها مواقع ويب، وتأتي التطبيقات مع الكثير من الميزات الرائعة التي لا تعمل دائمًا بشكل جيد مع محركات البحث (مرحبًا مرة أخرى، angular وreact.)

تحسين محركات البحث الجيدة اليوم

لا يمكن لمُحسّنات محرّكات البحث الجيدة التركيز على المحتوى فحسب، بل يساعد أيضًا في:

التنقل عبر إصدارات متعددة من نفس الصفحة.

حل المشكلات التقنية التي تجعل المحتوى غير مرئي لمحركات البحث.

مع إعدادات الخادم المناسبة.

التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو المحتوى أو المواد الإبداعية أو تجربة المستخدم أو البحث المدفوع أو التحليلات.

ابحث عن طرق لتسريع موقعك.

لا يفهم محترف تحسين محركات البحث (SEO) الجيد الباحث فحسب، بل يفهم المشهد التنافسي أيضًا. لا يكفي أن نفهم مهمة المستخدم فقط. يحتاج مسوقو البحث إلى فهم الخيارات الأخرى الموجودة في السوق وكيف يمكنهم سد الفجوة لتوفير حل أفضل لمهمة المستخدم.

لقد قطعنا شوطا طويلا من الكلمات الرئيسية على الصفحات إلى تسويق الخدمات الكاملة. يتعين على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ارتداء قبعات متعددة لأنها تساعد في ربط التطوير وهندسة المعلومات وتجربة المستخدم واستراتيجية المحتوى والتسويق وفرق الوسائط الاجتماعية والوسائط المدفوعة. إنها لعبة الأخذ والعطاء – كل ذلك في محاولة لإنشاء شيء يناسب محركات البحث و المستخدمين.

هناك الكثير من الحكايات التحذيرية حول أشياء تبدو بسيطة مثل إعادة تصميم الموقع أو نظام إدارة المحتوى (CMS) الجديد، مما يتسبب في انخفاض أو اختفاء حركة المرور على الموقع، مما يترك الشركات في حالة من الفوضى.

الحقيقة البسيطة هي أن معظم تغييرات مواقع الويب هذه الأيام تؤثر على تحسين محركات البحث – وفقط من خلال تضمين تحسين محركات البحث مقدمًا وفي جميع أنحاء المشروع يمكن للشركة أن تأمل في رؤية نتائج إيجابية.

إذن ما أهمية البحث؟

البحث مهم لأن المستخدمين مهمون.

مع استمرار تطور التكنولوجيا، سيتعامل محترفو تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار مع طرق جديدة للبحث، وأجهزة جديدة للبحث، وأنواع جديدة من عمليات البحث (مثل البحث الصوتي أو عمليات البحث التي يتم إجراؤها بواسطة الفرن الخاص بي)، ولكن الشيء الوحيد الذي سيظل ثابتًا هو لماذا بحث الناس. الأفعال لن تختفي

في يوم من الأيام، قد يتم اجتياحنا بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تحميل وعينا إلى التفرد – ولكن حتى ذلك الحين، سنظل بحاجة إلى حل المشكلات وإنجاز المهام – وسيظل شكل من أشكال البحث دائمًا متضمنًا في ذلك.