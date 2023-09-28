Rewrite this title: لماذا يعد التدوين الضيف أسوأ استراتيجية لبناء الروابط

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعد التدوين الضيف أسوأ استراتيجية لبناء الروابط

قبل خمس سنوات، قررت إنشاء بعض الروابط إلى موقعي الشخصي، وكان سلاحي المفضل هو التدوين الضيف.

كنت أبحث فقط عن روابط عالية الجودة ولم أعرض منشوراتي إلا على المدونات رفيعة المستوى مثل Moz وCXL وSocial Media Examiner وEntrepreneur وغيرهم من النجوم الكبار.

لحسن الحظ، لم تذهب جهودي سدى، حتى أنني حصلت على أعمدتي الخاصة كمساهم.

لكن كلما كتبت محتوى ضيف أكثر، أدركت أن التدوين الضيف لا علاقة له ببناء الروابط – على الرغم من أنه كان السبب وراء بدء كتابة مشاركات الضيف.

لقد تعلمت الدرس. لكنني ما زلت أرى هذا المفهوم الخاطئ يدور حول أن محتوى الضيف يساعد في الحصول على المزيد من الروابط.

اسمحوا لي أن أشرح لماذا لا يجب أن تثق بشكل أعمى في مدونات الضيف كإستراتيجية لبناء الروابط.

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يكون التدوين الضيف مكلفًا

يعد التدوين الضيف، بالفهم الصحيح لهذا المفهوم، أمرًا مكلفًا.

فقط لتزويدك ببعض السياق، يكلف العمود الذي يتم تسليمه جيدًا في مجال B2B حوالي 400 إلى 500 دولار على Upwork.

هذا هو الأمر: من المتوقع أن تقدم أفضل نسخة شيئًا فريدًا، ولكن ليس كل مشاركة ضيف ترقى إلى مستوى هذا التوقع.

لقد لاحظت أن الخبير الحقيقي فقط هو الذي يمكنه مشاركة شيء ذي قيمة حقيقية بدلاً من إعادة كتابة ما تمت مشاركته بالفعل ويحتل حاليًا مرتبة جيدة بشكل ملحوظ في SERPs.

من الناحية المثالية، يتم تسليم منشور مدونة لائق بواسطة متخصص في هذا المجال ثم يتم تعديله بواسطة مؤلف إعلانات ذي خبرة.

هذا هو بالضبط كيف أكتب مشاركاتي. ليس لدي الوقت الكافي لإتقان كل جملة، لكني أقوم دائمًا بإعداد مخطط تفصيلي موسع.

وبطبيعة الحال، كلما زاد الوقت الذي يقضيه الخبير في كتابة نسخة، كلما زادت التكلفة.

على سبيل المثال، أحتاج من أربع ساعات إلى بضعة أيام (حسب الموضوع) لكتابة شيء قوي.

كلما زاد الوقت الذي أقضيه في المنشور، ارتفع السعر النهائي له.

في عالم مثالي، يتم التدوين الضيف من قبل المساهمين الذين يعرفون حقًا أشياءهم ويمكنهم كتابة شيء فريد حقًا. ولكن بقدر ما تكون هذه النسخة مفيدة وثاقبة، إلا أن إنتاجها مكلف للغاية.

لن يتم ربط أفضل المدونات الصناعية بصفحاتك الإستراتيجية

لا أريد شطب مدونات الضيف تمامًا. ولكن إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الإستراتيجية لبناء الروابط، فكن مستعدًا لاحتمال الرفض.

لن تسمح لك معظم المدونات الصناعية عالية الجودة بإدراج أي روابط إلى أهم صفحاتك.

أنا أتحدث عن صفحاتكم ذات القصد التجاري؛ تلك التي تعرض خدماتك أو منتجاتك.

تعتبر هذه الصفحات استراتيجية لشركتك، لكنها لا تقدم أي قيمة تقريبًا لقراء المدونة التي نشرت منشورك.

بالنسبة لهم، تعتبر هذه الصفحات أقل إفادة ولا تقدم رؤى متعمقة حول موضوع معين. إنها معاملات وليست إعلامية.

الآن، قد لا توافق وتعتقد أنه يجب أن تكون قادرًا على إنشاء روابط لهذه الصفحات كمكافأة على مساهمتك في المحتوى.

ومع ذلك، سأنحاز إلى القارئ المحتمل، على الرغم من أنني منشئ الروابط في النهار (وبطل الترويض في الليل).

لماذا يعتبر موقفي بشأن بناء روابط للصفحات التجارية عبر مدونات الضيف صارمًا للغاية؟

تغير مثل هذه الروابط غرض منشور الضيف.

عندما أعمل على عمود، أبذل قصارى جهدي لتقديم شيء ذي معنى.

ولكن إذا قمت بالرجوع إلى صفحة خدمة وكالتي في رسالتي، فهذا يعني أنني يجب أن أبدأ في الحديث عن عروضنا. ونتيجة لذلك، تتحول نسختي من نسخة تعليمية إلى نسخة تجارية.

بالطبع، هناك منشورات على المدونات تهدف إلى بيع منتج ما، ولكن نادرًا ما تتناول المدونات الضيف هذا الأمر.

إذا أضفت رابطًا إلى إحدى صفحاتي الإستراتيجية، فلن يساعد ذلك في إبراز علامتي التجارية، وسيصبح من الصعب بيع منشوري.

يؤدي تدوين الضيوف على نطاق واسع إلى روابط منخفضة الجودة

لسوء الحظ، لا يمكنك الاعتماد على المدونات الضيف أكثر من اللازم.

المشكلة هي أنه كلما زاد عدد منشورات الضيوف التي تكتبها لبناء الروابط، كلما كانت الجودة أقل في نهاية المطاف.

هذا هو السبب. هناك الكثير من وكالات بناء الروابط التي تستخدم مدونات الضيف كإستراتيجية مفضلة لبناء الروابط.

قد تختلف التكلفة لكل منشور ضيف، ولكنها عادةً ما تكون ميسورة التكلفة. على سبيل المثال، يقدم The Hoth خدمات التدوين للضيوف بحوالي 400 دولار، وهو مبلغ معقول جدًا.

تستخدم جميع وكالات بناء الروابط نفس المنطق – يختار العميل المقاييس الخاصة بالموقع الذي يريد نشر منشور ضيف فيه (سلطة المجال، وحركة المرور العضوية، وما إلى ذلك). بعد ذلك، ما عليك سوى الجلوس والانتظار حتى تقوم الوكالة بكل العمل نيابةً عنك.

للوهلة الأولى، لا حرج في إنشاء روابط من خلال محتوى جديد على موقع ويب يبدو جديرًا بالثقة، ولكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة.

تبحث وكالات بناء الروابط عن طرق سريعة لنشر المحتوى، وقد لا تهتم المواقع التي تعمل معها بجودة مساهمات الضيوف.

هناك مشكلة أخرى وهي أن معظم المواقع التي تتعاون مع وكالات بناء الروابط والتي تقوم بنشر ضيف على نطاق واسع هي إما مزارع محتوى تستخدم فقط من قبل منشئي الروابط أو شبكات المدونات الخاصة الموجودة أساسًا لمعالجة تصنيفات محركات البحث.

لا توجد طريقة يمكنك من خلالها التأكد من أنها ليست شبكة مدونات خاصة، وإذا انتهى الرابط الخاص بك إلى موقع مزرعة المحتوى، فاعتبر نفسك محظوظًا.

لقص القصة الطويلة: القمامة في الداخل، القمامة في الخارج.

إذا انتهى الرابط الخاص بك إلى موقع ويب مشبوه، فمن الممكن أن تضر مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك بدلاً من مساعدتك.

قد يكون هذا هو الثمن الذي يتعين عليك دفعه إذا قررت القيام بالتدوين الضيف على نطاق واسع. في الواقع، يستغرق نشر المحتوى على موقع ويب جيد حقًا الكثير من الوقت والجهد.

لسوء الحظ، لا يمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق التدوين الضيف داخل الشركة أيضًا.

حتى إذا قمت بنشر مشاركات ضيف بنفسك، فلن تتمكن من استهداف المدونات ذات المعايير التحريرية العالية على الفور. سينتهي بك الأمر بالبحث عن ثمار سهلة الاستخدام فقط للبدء، وسينتهي بك الأمر بنفس الروابط منخفضة الجودة على أي حال.

لذا، الدرس المستفاد هنا هو أن إنتاج منشورات الضيف بشكل مجمّع قد يجلب الكثير من الروابط غير المفيدة.

إذا كان موقع الويب يقدم روابط خلفية بسهولة، فإن Google تقلل من أهميتها. ونتيجة لذلك، فإن كل جهودك في بناء الروابط والعمل الجاد على محتوى الضيف ستذهب هباءً.

توصي Google بإضافة “Nofollow” إلى جميع الروابط في مشاركات الضيوف

إليك مشكلة أخرى – لا يحب Google إنشاء الروابط.

التوصية العامة هي إضافة السمة “nofollow” إلى جميع الروابط في مشاركات الضيوف. والروابط التي تحتوي على هذه العلامة لا تقدم فائدة أو سلطة.

لا تقوم Google بمعاقبة موقع ويب بسبب مشاركات الضيف. ومع ذلك، يتم تدريب خوارزميات Google لتحديد روابط منشورات الضيف وتقليل قيمتها.

ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه الروابط لا تساهم في تحسين وضع الموقع في نتائج البحث.

ما الفائدة من كتابة مشاركات الضيوف؟

أفهم ذلك إذا كنت مرتبكًا الآن لأن كل ما أخبرتك به حتى الآن يشير إلى أن التدوين الضيف ليس له قيمة حقيقية.

ومع ذلك، يعد نشر منشورات الضيوف جزءًا مهمًا من بناء الوعي بالعلامة التجارية.

يساعد هذا المحتوى في توضيح سلطتك في هذا المجال.

علاوة على ذلك، إذا كان محتوى الضيف الخاص بك يعرض الجودة والخبرة، فسيؤثر ذلك على كيفية تقييم Google لعلامتك التجارية وما إذا كانت تستحق تصنيفًا أعلى في نتائج SERP.

لا ترفض مدونات الضيف تمامًا.

ضع في اعتبارك أن نشاط التدوين الضيف الخاص بك لا ينبغي أن يتسبب في قيام Google بربط علامتك التجارية بالمشاركات منخفضة الجودة على مواقع الويب المشبوهة.

اعتبر تدوين الضيف جزءًا من استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك، ولا تساهم بمنشورات الضيف إلا في تلك الموارد التي يثق بها جمهورك.

ولا تبخل بالجودة من خلال التدوين الضيف بكميات كبيرة!

بدلاً من ذلك، كن أكثر انتقائية واهدف فقط إلى نشر المحتوى الخاص بك على مصادر جديرة بالثقة فقط.

إن التدوين الضيف يدور حول الدليل الاجتماعي أكثر من بناء الروابط

للتلخيص، قد يكون التدوين الضيف مكلفًا سواء كنت تكتب المحتوى بنفسك أو تطلب مساعدة كاتب.

إن الحصول على رابط لصفحة استراتيجية في منشور الضيف الخاص بك أمر شبه مستحيل؛ لن يرغب أي موقع لائق في نشره على الإطلاق.

علاوة على ذلك، كلما زاد عدد منشورات الضيوف التي تكتبها بغرض بناء الروابط، انخفضت جودة الروابط التي ستحصل عليها.

كما أن Google ليس من محبي التدوين الضيف أيضًا.

فلماذا تحاول كتابة مشاركات الضيوف؟

للإثبات الاجتماعي والوعي بالعلامة التجارية.

تعمل مدونات الضيف بشكل جيد كاستراتيجية للعلاقات العامة ويمكن أن تساعدك في الحصول على مرتبة أعلى في نتائج البحث لأنها تثبت سلطة علامتك التجارية.

لكنها ليست الطريقة المثالية لبناء الروابط.

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