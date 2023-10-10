Rewrite this title: لماذا يعد كونك مُحسّن محركات البحث (SEO) أمرًا رائعًا جدًا!

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعد كونك مُحسّن محركات البحث (SEO) أمرًا رائعًا جدًا!

قرأت مؤخرًا مقالًا لسارة كارلينج بعنوان “أفضل وظيفة في العالم”. ووجدته مقنعًا جدًا لدرجة أنني أردت أن أضيفه إلى ما بدأته. كما تقول سارة، هناك العديد من جوانب هذه الوظيفة المثيرة وهي مهنة تتطلب منك أن تكون دائمًا في قمة لعبتك. لا تضمن هذه “اللعبة” الكثير ولكنها ستبقيك دائمًا على أطراف أصابع قدميك. الآن لنتعرف على سبب كونك مُحسنًا لمحركات البحث (SEO) أمرًا رائعًا للغاية!

الحصول على أموال مقابل “اللعب” على وسائل التواصل الاجتماعي

المزيد والمزيد من الشركات تمنع موظفيها من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. حتى لو لم يتم إلغاء الوصول، فإن القبض عليك من قبل الرئيس أو من خلال برامج المراقبة لن يكون أمرًا ممتعًا. باعتباري أحد مُحسني محركات البحث (SEO)، يمكنني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. نعم، المدير يدرك ذلك تمامًا ويفهم القيمة التي يجلبها لشركتنا وعملائنا. وذلك بينما تقوم الشركات الأخرى بمعاقبة موظفيها على المشاركة Twitter و Facebook أنا أتقاضى أجراً! كم ذلك رائع!؟

تختلف التقنيات ولكن النتائج تحكم SERPS!

أحد الأجزاء المفضلة لدي في تحسين محركات البحث هو أنه يمكن أن يكون لديك خمس عمليات تحسين محركات بحث مختلفة تستخدم جميعها تقنيات فريدة ولا يزال من الممكن أن تكون جميعها ناجحة! إن تحسين محركات البحث (SEO) لا يقتصر على قطع ملفات تعريف الارتباط، فنحن جميعًا نتبع نفس القواعد بشكل أو بآخر ولكن لدينا تطوراتنا الناجحة. هذه “التقلبات” هي ما يجعل كل محترف في تحسين محركات البحث (SEO) فريدًا من نوعه.

المناقشات والأحاديث والمناقشات.

وكما ذكرت سارة، فإن المناقشات والأحاديث الصاخبة والمناظرات من الدرجة الأولى. لقد ذكرت سابقًا أن كل مُحسّنات محرّكات البحث لديه “التقلبات” الخاصة به في حرفته ومعظمهم يقسمون بهذه التقنيات. اسأل مجموعة من مُحسنات محركات البحث (SEO) عن قيمة رابط المنتدى أو رابط “عدم المتابعة” (خاصة من نطاق السلطة العليا مثل ويكيبيديا). لقد تم تداول هذا والعديد من المناقشات الأخرى لفترة طويلة. غالبًا ما يتم تسخينهم أيضًا.

يتم طرح العديد من المناقشات الرائعة يوميًا أيضًا. نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) قابل للتطبيق على كل مكان وموقع ويب تم إنشاؤه تقريبًا، فلا داعي للقلق دائمًا بشأن إخفاء تقنياتنا عن بعضنا البعض. في الواقع، مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) كريم جدًا ومستعد دائمًا للمساعدة إذا كنت على استعداد للاستماع. مع ذلك، إذا كنت ستدخل بصفتك “الرجل الجديد” وأخبر الجميع كيف يتم ذلك (بشكل غير صحيح)، فمن الأفضل أن تنتبه إلى جمهور تحسين محركات البحث (SEO) الذي من المؤكد أنه يمكن أن يمزقك. جديد.

جوجل فقط من يعرف الأفضل!

حسنًا، Bing وYahoo أيضًا… لا يوجد أحد مُحسنات محركات البحث (SEO) على قيد الحياة يعرف الخوارزمية الدقيقة التي تستخدمها محركات البحث لتصنيف المواقع في نتائج البحث. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 عامل يساهم في هذه الخوارزمية. مع هذا، لا أحد يستطيع إتقان حرفة تحسين محركات البحث (SEO). يلعب العمل الجاد والاختبار والخبرة دورًا كبيرًا في النجاح الذي يحققه الشخص.

لا يوجد عائق للدخول هنا.

لكي تصبح طبيبًا أو محاميًا، فإنك تحتاج إلى سنوات لا حصر لها من الدراسة، وبالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى اجتياز اختبارات الدولة القاسية. من ناحية أخرى، لا يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) أي تدريب رسمي. بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لديهم شهادات جامعية مدتها أربع سنوات؛ البعض لديهم شهادات الدراسة الثانوية والعديد منهم لديهم أكثر أو أقل بكثير. الـ SEO هي معركة إرادة، هل تريد النجاح؟ هل لديك ما يلزم لمواكبة هذه اللعبة؟ يتغير تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار وإذا كنت على استعداد للعمل الجاد أنت أيضا يمكن أن تنجح في هذا المجال. إن المعرفة الأساسية بـ html سوف تدهشك أيضًا ولكنها ليست ضرورية لبدء التعلم.

المنافسة والنتائج التي لا تنتهي!

يجب أن يكون كل مُحسنات محركات البحث (SEO) قادرًا على المنافسة. لم أتحدث بعد مع أحد مُحسنات محركات البحث (SEO) الذي لا بأس به مع تصنيف المركز الثاني ناهيك عن قائمة الصفحة الثانية. في كثير من الأحيان، يستطيع كبار المسئولين الاقتصاديين رؤية نتائج عملهم الشاق. اكتب بعض المحتوى الجديد، وأنشئ رابطين وشاهد النتائج في عدد الزيارات و/أو التحويلات. كلما كنت أكثر إبداعًا، كلما تمكنت من رؤية النتائج بشكل أسرع. إذا تكاسلت أو فعلت شيئًا “غير قانوني” فسوف ترى العواقب في نتائجك. كل ما تفعله له تأثير. ولهذا السبب من المثير أن تستيقظ كل صباح؛ أنت لا تعرف ما الذي سيحققه لك يوم العمل هذا.

لا تدعني أخدعك؛ تحسين محركات البحث (SEO) ليس مجرد متعة وألعاب. انه عمل صعب! إذا قمت بخطوة خاطئة، فقد يتم حظر موقع الويب الخاص بك من محركات البحث. لا يحصل الكثير من الناس على فرص ثانية أيضًا. يجب أن يكون مُحسنو محركات البحث دائمًا على أهبة الاستعداد؛ نحن نبحث دائمًا عن أحدث التقنيات، ونتحدث مع بعضنا البعض ونختبر نظرياتنا الجديدة. تحسين محركات البحث هي وظيفة تحظى بتغطية سيئة، ولا يوجد تعليم رسمي، وفي أي لحظة يمكن لمحركات البحث أن تقلب موقعك رأسًا على عقب. حتى مع كل ما قيل، فإن كونك مُحسنًا لمحركات البحث (SEO) يعد أمرًا رائعًا وما زلت أرحب بجميع التحديات المستقبلية.