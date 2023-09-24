Rewrite this title: لماذا يفوز كل فرد في عملك من خلال تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يفوز كل فرد في عملك من خلال تحسين محركات البحث؟

نحن نعلم أن هناك العديد من الأسباب للتركيز على تحسين محركات البحث (SEO) من الناحية التجارية.

يمكن أن يساعد العمل على تحسين محركات البحث لشركتك في رفع جودة موقع الويب الخاص بك وسمعة علامتك التجارية وتحويلاتك.

ولكن ماذا عن التأثير على فريقك؟

إن وجود استراتيجية جيدة لتحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن يفيد شركتك بطرق أخرى.

يمكن جعل مهام الزملاء أسهل.

وقد يكونون مجهزين بمهارات جديدة.

بل قد يساعد في إثبات قيمة عملهم.

كيف يمكن أن يؤثر تحسين محركات البحث (SEO) بشكل إيجابي على قنوات التسويق الأخرى

هناك العديد من الطرق المهمة التي يمكن أن يؤثر بها تحسين محركات البحث (SEO) على قنوات التسويق الأخرى.

ولكن دعونا نلقي نظرة على كيف يمكن أن تساعد هذه الفرق على تحقيق أهدافها الشخصية وأهداف الفريق.

تعاون

لن تكون استراتيجية تحسين محركات البحث الجيدة بمعزل عن قنوات التسويق الأخرى.

على سبيل المثال، تسير إعلانات الدفع بالنقرة (PPC) جنبًا إلى جنب مع تحسين محركات البحث (SEO). يحتاج عملاء القناتين إلى التحدث مع بعضهم البعض، وإلا سيكون هناك تأثير مالي.

ومع ذلك، فإن الفوائد تتجاوز توفير المال. SEO هو تخصص بعيد المدى.

نحتاج إلى مدخلات حول عمل العديد من الفرق الأخرى: تسويق العلامات التجارية، وإدارة علاقات العملاء، والوسائط المدفوعة، على سبيل المثال لا الحصر. من خلال هذا، يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في توحيد المشاريع.

يميل محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى المشاركة في أي شيء يمكن أن يؤثر على أداء موقع الويب – بدءًا من وضع العلامة التجارية وحتى إنشاء المحتوى.

على هذا النحو، يمكن أن يكون محترفو تحسين محركات البحث (SEO) من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحملات التسويقية.

نحن نساعد على ضمان الاتساق في الرسائل والجمهور، سواء داخل الموقع أو خارجه.

حركة المرور والرؤية

يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في جلب المزيد من المستخدمين إلى الأصول الرقمية لشركتك، مما يسمح بدوره لقنوات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني بالترويج لعمليات الاشتراك، أو مديري التجارة الإلكترونية لتنبيه العملاء بالعروض.

بدون حركة المرور الثابتة للبحث العضوي، قد يكون من الصعب على قنوات التسويق الأخرى اكتساب ما يكفي من الجمهور الأولي لازدهار حملاتها.

غالبًا ما تكون حركة المرور العضوية واحدة من أكبر مولدات حركة المرور إلى موقع الويب.

عندما يتطلع الزملاء إلى تنفيذ تجارب تجربة المستخدم (UX) أو تجارب تحسين معدل التحويل (CRO)، فسوف يحتاجون إلى تدفق كبير بما يكفي من حركة المرور حتى يتمكنوا من الإعلان عن اختتام تجربتهم.

يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) إحدى الطرق التي يتم بها إرسال الزيارات المؤهلة إلى تلك التجارب دون تكلفة إضافية للنقرة (PPC) أو حملات الوسائط الاجتماعية.

التفكير

يمكن أيضًا أن تكون البيانات التي تم جمعها من خلال تحسين محركات البحث مفيدة جدًا في منح القنوات التسويقية الأخرى مكانًا للبدء في التفكير في حملاتها الخاصة.

من خلال بيانات مؤشرات Google في الموضوعات الشائعة، يمكن لفريق التحرير الخاص بك فهم الموضوعات التي يجب تغطيتها والتي ستكون ذات أهمية لجمهورك المستهدف.

يمكن أن تشير موسمية صناعتك التي تظهر من خلال فترات الذروة والانخفاض في استخدام مصطلحات البحث لفريق التسويق الأوسع لديك إلى التأثير الذي قد تحدثه حملاتهم في أوقات مختلفة من العام.

يمكن أن يؤدي التحليل السريع لصفحات نتائج محرك البحث (SERP) إلى توفير الكثير من المعلومات حول المنشورات الاجتماعية أو مقاطع الفيديو التي ينتجها المنافسون.

يمكن أن تكون المساحات المحجوزة في نتائج البحث لمقاطع الفيديو والصور والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بمثابة منجم ذهب للأفكار لفرق التسويق الأخرى التي قد لا يفكرون في التحقق منها.

إدارة سمعة العلامة التجارية

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) المساعدة في تحسين سمعة العلامة التجارية والحفاظ عليها.

في كثير من الأحيان، عند إجراء بحث عن اسم شركة، تكون الصفحة الأولى من نتائج البحث عبارة عن مزيج من مواقع الويب المملوكة لعلامة تجارية ومواقع الطرف الثالث. ولهذا السبب، يكون لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) تأثير كبير على ما يراه الزوار عندما يبحثون عن علامة تجارية.

قد تظهر التقييمات السلبية لملف تعريف الأعمال على Google (GBP) أو النتيجة الضعيفة على موقع Tripadvisor على الصفحة الأولى من نتائج SERP إذا كانت العلامة التجارية تواجه مشكلة في سمعتها عبر الإنترنت.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) العمل على رفع العقارات المملوكة في نتائج البحث لمصطلحات البحث ذات العلامات التجارية، بالإضافة إلى العمل مع فرق نجاح العملاء للرد على المراجعات السلبية.

يمكن أن يساعد هذا في جعل نتائج البحث المتعلقة بالعلامة التجارية أكثر حيادية (أو حتى إيجابية) بالنسبة للعلامة التجارية.

كيف يمكن أن تساعد أبحاث تحسين محركات البحث (SEO) في ما هو أبعد من زيادة حركة المرور

يتعين على خبراء تحسين محركات البحث (SEO) تغطية الكثير من القواعد في عملهم.

إنهم بحاجة إلى فهم كيفية تأثير تقنية موقع الويب الذي يعملون عليه على أدائه. هناك حاجة لفهم كيفية تغير سلوك المستخدم بمرور الوقت. يجب أن يكونوا مستعدين للاستفادة من الاتجاهات.

ونتيجة لذلك، فإن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في وضع رائع يمكنهم من مشاركة معرفتهم مع فرق أخرى خارج قسم التسويق.

أفكار للمنتجات الجديدة

يمكن أن يكشف البحث في مصطلحات البحث التي يستخدمها الزوار المحتملون في بعض الأحيان عن مصادر إيرادات جديدة أو أفكار منتجات جديدة.

عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لصناعتك، قد تكتشف أن هناك اهتمامًا كبيرًا بفكرة أو موضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعرض منتجك الحالي.

يمكن مشاركة هذه الرؤية مع فرق المنتجات لمساعدتهم على استكشاف الاهتمام بالمنتجات الجديدة.

يمكن أيضًا استخدام هذا البحث لاختبار الاهتمام بمنتج ما في الأسواق الجديدة.

على سبيل المثال، إذا كان عملك أو نشاط عميلك يفكر في التوسع دوليًا، فيمكن أن تشير الأبحاث التي أجراها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى مدى تقبل المنتج في البلد الجديد.

غالبًا ما ينظر تحليل المنافسين الذي يجريه متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) إلى الفجوات التي يملأها المنافسون في سوق البحث.

يمكن لهذه البيانات أن تمنح فرق المنتجات نظرة ثاقبة حول كيفية تلبية الشركات الأخرى ذات الصلة لاحتياجات جمهورك المشترك بشكل أفضل.

ويمكنه أيضًا إظهار الأماكن التي توجد فيها منافسة قليلة أو معدومة على منتج أو خدمة جديدة.

ساعد في تقليل عبء العمل على دعم العملاء

غالبًا ما يتم وصف التحدث إلى فريق خدمة العملاء على أنه مصدر رائع لأفكار المواضيع لمحترفي تحسين محركات البحث. ومع ذلك، فإن معرفة الأسئلة والمخاوف التي يتعامل معها فريق خدمة العملاء يوميًا يمكن أن يتجاوز مجرد مقال في مدونة الشركة.

اكتشف مشكلات العملاء الشائعة الآن وقم بتوفير الموارد عبر الإنترنت للتخفيف من هذه المخاوف.

وهذا مفيد بشكل خاص لفرق خدمة العملاء التي تتلقى العديد من المكالمات كل يوم، ولها أوقات انتظار طويلة.

لا يقتصر الأمر على الحصول على المزيد من الزيارات العضوية إلى موقع الويب فقط. يمكن أن يكون الفرق بين عميل سعيد أو غير سعيد.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) تحسين هذا المحتوى بحيث يلبي بشكل مباشر احتياجات الباحثين الذين يبحثون عن تلك الإجابات. وهذا يجعل العثور على الإجابة أسهل ويمنعهم من الاتصال بخط خدمة العملاء.

يمكن أن يمنح أيضًا محترفي تحسين محركات البحث فهمًا لما قد يظهر كسؤال “يطرحه الأشخاص أيضًا” فيما يتعلق بعلامتك التجارية إذا تم طرحه كثيرًا، وبالتالي ربما تم البحث عنه كثيرًا.

إن إنشاء محتوى يجيب على هذه الأسئلة المتداولة يمكن أن يساعد في عبء عمل فريق نجاح العملاء لديك، كما يمكن موقعك من أن يكون منافسًا محتملاً لنتيجة الأشخاص أيضًا التي يتم سؤالهم عنها إذا تم توفيرها.

يمكن أن تساعد مهارات تحسين محركات البحث (SEO) الفرق الأخرى

قد يكون من الواضح إلى حد ما أن نرى كيف سيؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على قنوات التسويق الأخرى والعكس صحيح. ومع ذلك، هل توقفت عن التفكير في مدى اتساع تأثير تحسين محركات البحث (SEO)؟

المهارات التي ينطوي عليها تحسين محركات البحث الجيدة يمكن أن يكون لها تأثير أوسع بكثير.

مبيعات

يدور موضوع تحسين محركات البحث (SEO) حول فهم احتياجات جمهورنا وكيفية حل مشكلاتهم.

من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية، لدينا رؤية واضحة لما يبحث عنه السوق المستهدف فيما يتعلق بمنتجاتنا أو خدماتنا.

هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لفرق المبيعات.

إنه مستوى من البيانات قد لا يتمكنون من الوصول إليه بأنفسهم، ومع ذلك فهو يوفر رؤية عظيمة للمشكلات والمخاوف التي يتطلع عملاؤهم إلى حلها.

فكر في إنشاء تقارير منتظمة لفرق المبيعات لديك أو لدى عميلك والتي تتضمن تفاصيل الموضوعات الشائعة والأسئلة الشائعة.

يمكن أن تساعدهم هذه البيانات في تحديد الروابط أو الحلول الجديدة التي ستكون ذات صلة مباشرة بسوقك.

انشاء محتوى

قد يبدو هذا واضحا.

نحن نعلم أن تحسين محركات البحث يعتمد بشكل كبير على إنشاء محتوى عالي الجودة – فالبيانات التي يمكننا سحبها للكلمات الرئيسية وحدها تساعد على ضمان أن تكون النسخة أكثر ملاءمة للباحثين.

ولكن كيف يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) مؤلفي الإعلانات؟

من خلال عدد لا يحصى من الأدوات المتاحة لنا، يمكن لخبراء تحسين محركات البحث (SEO) الحصول على رؤى حول الموضوعات الشائعة، والتنبؤ بالاهتمامات الموسمية، وفهم كيفية جعل النسخة تلقى صدى لدى القراء.

كل هذا ذو قيمة كبيرة لمنشئي المحتوى.

فرق التحرير

ضع في اعتبارك فرق التحرير الخاصة بك – فهم يريدون إنشاء محتوى لمدونتك أو قناة الفيديو الخاصة بك والتي يمكن العثور عليها من قبل جماهير جديدة.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) المساعدة في ذلك بشكل كبير، بدءًا من التوصية بعبارات البحث المهمة لاستخدامها، وحتى تحسين الفيديو لمساعدتهم على الظهور بشكل أكبر على بحث Google و YouTube.

نسخة المنتج

إلى جانب التحرير، يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في ضمان استهداف نسخة المنتج وتفاصيل الخدمة للغة التي يرغب القراء في رؤيتها.

يمكن أن تعطي بيانات البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي نظرة ثاقبة حول الميزات والمعلومات التي يهتم بها القراء وبالتالي يجب تسليط الضوء عليها.

يمكن لخبراء تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا مساعدة مؤلفي النصوص على فهم كيفية إدراك محركات البحث لمدى ملاءمة نسختهم لاحتياجات جمهورهم المستهدف.

بعد كل شيء، أنفقت أمثال جوجل الكثير من الوقت والمال لضمان أن الصفحات التي تصنفها ستلبي احتياجات الباحثين. هناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن يقدمها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) حول الشكل الذي تبدو عليه الملاءمة.

استخدام تحسين محركات البحث (SEO) لتعزيز قيمة عمل الفرق الأخرى

إحدى الطرق الكبيرة التي يمكن أن يؤثر بها تحسين محركات البحث بشكل إيجابي على عمل الأقسام الأخرى هي إظهار القيمة التي يضيفها عملهم إلى تحسين محركات البحث.

سيكون لديهم مقاييسهم الخاصة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي يستخدمونها لإثبات فعالية ما يفعلونه.

ومع ذلك، فإن تحسين محركات البحث (SEO) هو قناة أخرى قد يؤثرون عليها – وإثبات فائدة عملهم في نجاح تحسين محركات البحث (SEO) يعد طريقة رائعة لتشجيع التعاون الوثيق.

سيكون هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التعرف بسرعة على تأثير عمل الفرق الأخرى على تحسين محركات البحث.

مرور

في بعض الأحيان يتم إجراء تغييرات على مواقع الويب، ولا تعرف الفرق المعنية كيفية قياس مدى نجاحها.

يمكن أن تكون الزيادات في مستوى رؤية البحث أو عدد الزيارات العضوية إلى تلك الصفحات مؤشرًا جيدًا على أن التغيير كان ناجحًا.

معدل التحويل

لا يقتصر تحسين محركات البحث (SEO) على توجيه حركة المرور إلى موقع الويب فحسب؛ أن حركة المرور تحتاج إلى تحويل.

وضح للفرق المعنية أن التغييرات التي تم إجراؤها على موقع الويب قد أدت إلى معدل تحويل أعلى بكثير لحركة المرور العضوية.

وهذا يمكن أن يساعد في ترسيخ قيمة العمل الذي قاموا به.

الزحف والفهرسة

يمكن أن تؤدي التغييرات التي أجراها الفريق الهندسي على موقع الويب إلى إعاقة أو تحسين إمكانية الزحف إليه بشكل كبير.

يمكن أن توضح إحصائيات الزحف تفاصيل التحسن في حجم أو نوع الصفحات التي يتم الزحف إليها. يمكنهم أيضًا إظهار الانخفاض في الصفحات المهمة التي يتم الزحف إليها.

يمكن أن يكون تحليلًا جيدًا لإثبات نجاح التغييرات التنموية الأخيرة. وبالمثل، انظر إلى كيفية فهرسة الصفحات بمرور الوقت.

يمكن أن تكون رؤية الفهرسة الصحيحة (والخاطئة غير مفهرسة) مؤشر نجاح للتغيرات التنموية الأخيرة.

سرعة الصفحة

هذا هو المقياس الذي ربما يراقبه معظم المطورين بأنفسهم.

ومع ذلك، قد يكون من الجيد مشاركتها مع الأشخاص الذين ليسوا كذلك.

يمكن أن يكون تحسين سرعة الصفحة بمثابة تغيير إيجابي لأغراض تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم.

خاتمة

تحسين محركات البحث له فائدة واضحة جدًا للشركات. المزيد من حركة المرور، والمزيد من العملاء المتوقعين أو المبيعات، والمزيد من الإيرادات.

أبعد من ذلك، يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) الأقسام الأخرى في الشركة على أن تكون أكثر كفاءة.

باعتبارنا محترفين في تحسين محركات البحث، لا ينبغي لنا أن نخاف من تقديم نظرة ثاقبة للفرق الأخرى.

قد يكون ذلك ذا قيمة بالنسبة لهم ويمكن أن يساعدهم في إظهار نجاحاتهم للمنظمة الأوسع.

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