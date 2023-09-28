Rewrite this title: لماذا يكلف SEO الرخيص الكثير

ستساعدك المقالة التالية: لماذا يكلف SEO الرخيص الكثير

نحن في حالة ركود.

خلال فترة الركود، تعيد الشركات التفكير في ميزانياتها.

تبحث كل منظمة عن طرق لإنفاق أموال أقل، وإنفاق الأموال المتوفرة لديها بشكل أكثر كفاءة.

التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للكثيرين في صناعة التسويق عبر محركات البحث.

مع تدهور الاقتصاد، تتطلع الشركات إلى التسويق عبر محركات البحث باعتباره وسيلة قابلة للتتبع وفعالة وموثوقة نسبيًا لتوليد الإيرادات.

ولكن هناك جانب مظلم لعالم التسويق عبر محركات البحث.

يروج الممارسون عديمو الضمير وغير الأكفاء لما يسمى بالحلول التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

إن إغراء المال السريع والسهل من أصحاب الأعمال المطمئنين الذين هم في أمس الحاجة إلى العملاء المحتملين والمبيعات هو أمر لا يمكن مقاومته بالنسبة للعديد من ممارسي تحسين محركات البحث المحتملين.

والطريق إلى قلب صاحب العمل المكافح هو الوعد بتحقيق نتائج عظيمة مقابل القليل من المال.

يقدم بعض ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) المحتملين عروضًا مقابل بضع مئات من الدولارات.

من الأفضل لك أن تنفق هذه الأموال على عشاء من شرائح اللحم اللذيذة – عشاء من شرائح اللحم اللذيذة سوف يمنحك شيئًا على الأقل، وليس لديه القدرة على تدمير عملك فعليًا.

السكتات الدماغية مختلفة لمختلف الناس

هناك أنواع مختلفة من تحسين محركات البحث.

يتطلب الأمر كلا من الكفاءة والخبرة لتحقيق النجاح.

الكثير من وكالات تحسين محركات البحث رائعة في ما تفعله.

في كثير من الحالات، يتعلق الأمر بإيجاد الشخص المناسب أكثر من العثور على وكالة يمكنها القيام بالعمل بكفاءة.

في كثير من الأحيان، عندما تأتيني إحدى الشركات قائلةً إنها “تعرضت للحرق” من قبل وكالة حسنة السمعة، أجد أن المشكلة تتعلق بالملاءمة أكثر من العمل الفعلي.

على سبيل المثال، وكالتي أكثر عدوانية من كثيرين آخرين عندما يتعلق الأمر بإنجاز الأمور.

نحن نميل إلى طلب المغفرة بدلا من الإذن

وهذا يعمل بشكل جيد للعديد من العملاء.

ولهذا السبب فإن العملاء الذين يرغبون في الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب حملتهم لا يناسبوننا عادةً.

هذا لا يعني أن الشركات التي ترغب في إدارة وكالاتها عن كثب هي عملاء سيئين.

في الواقع، لقد نجحنا معهم بمجرد أن نفهم بعضنا البعض.

لكن العملاء الذين يريدون معرفة كل ما نقوم به طوال الوقت عادةً لا يبقون لفترة طويلة مع وكالتنا.

الأمر كله يتعلق باللياقة البدنية.

بغض النظر عن الملاءمة، عندما تصبح الشركة رخيصة الثمن، فإنها يمكن أن تواجه مشاكل.

احسب

سأطلب منك القيام ببعض الرياضيات.

أعدك أنه سيكون غير مؤلم نسبيا.

فيما يلي بعض إحصائيات الرواتب الخاصة بـ SEO من باب زجاجي.

لقد تم تقريب الأرقام لتبسيط الأمر.

متوسط ​​راتب كبار المسئولين الاقتصاديين (1-3 سنوات خبرة) متوسط ​​راتب كبار المسئولين الاقتصاديين (4-6 سنوات خبرة) متوسط ​​راتب كبار المسئولين الاقتصاديين (7-9 سنوات خبرة) متوسط ​​راتب كبار المسئولين الاقتصاديين (10-15 سنة خبرة) 55000 دولار 64000 دولار 76,000 دولار 85000 دولار

بعد 21 عامًا من العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، لدي فكرة جيدة عن الحد الأدنى من الجهد المطلوب لتحقيق النجاح.

أفترض أن الجهد الأساسي لتحسين محركات البحث لموقع بسيط سيتطلب حوالي 10 ساعات عمل شهريًا، في معظم الحالات.

الـ 10 ساعات تنطبق فقط بعد شهر واحد.

يتطلب الشهر الأول عادة أكثر من 10 ساعات حيث يتم إعداد كل شيء – عمليات التدقيق، والاستراتيجية، والاتصالات، وما إلى ذلك.

بصراحة، ما لم تكن أكثر كفاءة من أي شخص عملت معه، فستجد أنه حتى أبسط المواقع تتطلب 10 ساعات من العمل كل شهر إلا إذا كنت ستجلس عليه ولا تقلق بشأن التحسين العودة.

هل هناك استثناءات؟

نعم.

يمكن للمواقع التي تتنافس في مجالات منخفضة المنافسة أن تحصل على أقل من 10 ساعات عمل شهريًا.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستمرار في تلقي عائد استثمار يبلغ 3 أضعاف ما تضعه في الموقع، فستحتاج إلى قضاء 10 ساعات شهريًا في ذلك.

قد تفلت من هذه النتائج دون القيام بالساعات العشر المطلوبة لبضعة أشهر، ولكن في النهاية، ستتدهور نتائجك وسينتهي بك الأمر بقضاء أكثر من 10 ساعات للحصول على النتائج مرة أخرى إلى حيث يجب أن تكون. .

في رأيي، يجب أن يوفر الإعلان عائدًا يعادل ثلاثة أضعاف الجهد والمال المبذول فيه أو ليس هناك سبب للقيام بكل ذلك.

يتضمن هذا الإعلان تحسين محركات البحث.

SEO الرخيص لا يحسب

لقد عرضت عليك الرواتب وتحدثت عن الوقت الذي يستغرقه إعداد برنامج عالي الجودة.

إذا كان الشخص سيعمل بجدول زمني قياسي مدته 40 ساعة في الأسبوع، فأنا أفترض أن حوالي 25 ساعة فقط من تلك الساعات الأسبوعية قابلة للفوترة.

يحتاج الناس إلى الوقت للقيام بالمهام الإدارية، وأخذ فترات راحة، والبحث عن الاتجاهات – والقائمة تطول وتطول.

لذا فإن غالبية أولئك الذين لا يرغبون في العمل حتى تنزف أصابعهم (وهذا ما ينبغي أن يكون معظمنا) لديهم حوالي 100 ساعة شهريًا من العمل الفعلي المتاح للقيام بتحسين محركات البحث للعملاء.

عندما تدفع لشخص ما 500 دولار شهريًا للعمل على تحسين محركات البحث (SEO)، فإنك تدفع مقابل وقته، بغض النظر عما إذا كان يتم تقديمه في قائمة المهام أو في جزء كبير من الساعات.

لنفترض أن الحد الأدنى للأجور الصالح للعيش هو حوالي 30 ألف دولار في السنة.

ومن أجل تحقيق هذا المبلغ، بعد خصم الضرائب، سيحتاج الفرد إلى 10 مشاريع بتكلفة 500 دولار شهريًا للحصول على الراتب السنوي البالغ 30 ألف دولار.

من خلال 10 مشاريع ومتوسط ​​100 ساعة شهريًا للعمل، فإنك تدفع ما معدله 15 دولارًا في الساعة لتحسين محركات البحث (SEO) لموقعك.

لا يشمل ذلك تكاليف الاشتراك في الأدوات (على الأقل 200 إلى 300 دولار شهريًا إذا كنا صادقين)، أو النفقات العامة مثل أجهزة الكمبيوتر، أو أي شخص آخر للتحقق من عمله.

يبدأ معدل الساعة في الانخفاض بشكل حاد بمجرد إضافة النفقات العادية لممارسة الأعمال التجارية.

قد يكون مستوى الأجر هذا مناسبًا لمتدرب، أو لشخص خارج الولايات المتحدة، ولكن ألق نظرة مرة أخرى على الرواتب المذكورة أعلاه لمدة دقيقة.

إذا كنت تريد شخصًا يتمتع بالخبرة، فلن تحصل عليه مقابل 14 دولارًا في الساعة.

على الأقل ليس في الولايات المتحدة

بالتأكيد، هناك بعض الأشخاص الذين يمكنهم العمل بشكل أسرع من غيرهم – لكنهم بالتأكيد يكسبون أكثر من 14 دولارًا في الساعة إذا كانوا جيدين.

حتى لو قاموا بتقليص وقت التسليم إلى النصف، فإنهم لا يحققون ما يستحقونه وهو 500 دولار شهريًا لكل عميل.

حتى عند مبلغ 1000 دولار شهريًا، في معظم الحالات، لن تحصل على الرواتب المذكورة في الجداول أعلاه مع عملاء بقيمة 500 دولار شهريًا.

بصراحة، إذا كان شخص ما جيدًا في تحسين محركات البحث، فسوف يدفع له أكثر من 15 دولارًا في الساعة.

هل تريد أن يعمل الشخص الذي لا يجيد العمل على إحدى أهم القنوات الترويجية لديك؟

الخط السفلي

إذا كنت تتسوق بتكاليف تحسين محركات البحث، فأنت تكلف نفسك المال.

ربما لا يتم إكمال عملية تحسين محركات البحث الرخيصة بواسطة شخص يتمتع بخبرة كبيرة.

إذا تم قطع الزوايا، يمكنك بالفعل أن تضع نفسك في مشكلة.

عادةً ما يكون SEO السيئ، أو SEO الذي لا يتبع الإرشادات التي تحددها محركات البحث، أسوأ من عدم وجود SEO على الإطلاق.

من الواضح أن البرنامج منخفض التكلفة إما أنه لا يقدم نتائج كافية لإظهار عائد فعال، أو أن شخصًا ما يعمل مقابل أجر منخفض بشكل لا يصدق.

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