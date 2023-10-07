Rewrite this title: لمحة عن الثقب الأسود لقطاع الكلمات الرئيسية “غير متوفر”.

ستساعدك المقالة التالية: لمحة عن الثقب الأسود لقطاع الكلمات الرئيسية “غير متوفر”.

أعتقد أننا جميعًا بدأنا نعيش في خوف عندما قدم برنامج Google Analytics “غير مزود“شريحة الكلمات الرئيسية. لا يزال هذا قد يكون نهاية بيانات الكلمات الرئيسية كما نعرفها. ومع مكاسب +Google، يستمر القطاع “غير المقدم” في النمو. ليس رائعا!

الشيء الذي يزعجني هو أن هذا الجزء يتم تضمينه في النتائج التي تمت تصفيتها عندما أبدأ في تقسيم البيانات. عندما أقوم بسحب تقارير Google Analytics لزيارات الكلمات الرئيسية التي لا تحمل علامة تجارية، فإن الإحصائيات المقدسة التي يتم تصنيف تحسين محركات البحث عليها، تظهر الشريحة غير المقدمة. من الناحية النظرية، إذا كانت هناك مجموعة من الكلمات الرئيسية ذات العلامات التجارية موجودة في هذا الجزء، وأظهرت حركة مرور الكلمات الرئيسية غير ذات العلامات التجارية مكاسب كبيرة لذلك الشهر، فمن الممكن أن تكون النتائج منحرفة.

حسنًا، لقد رأيت هذا الشهر لمحة من البصيرة في تلك الثقب المظلم في حساباتنا التحليلية. الآن، هذه نظرية وأنا مهتم جدًا بالحصول على رأيك.

مقارنة يونيو 2012 مع يوليو 2012

أدناه يمكننا أن نرى انخفاضًا بنسبة 18% في مصطلحات البحث ذات العلامات التجارية. لقد قمت بتصفية شريحة الزيارات العضوية في Google Analytics باستخدام اسم العميل.

عند النظر إلى حركة مرور الكلمات الرئيسية غير المرتبطة بعلامة تجارية، نرى زيادة بنسبة 3.29%، مقارنةً بشهر يونيو إلى يوليو 2012 (نعم أنا! مرحبًا، إنها مكسب صغير ولكن عندما ترتفع الأرقام، فهذا أمر جيد!)

الآن، عند النظر إلى الشريحة (غير المقدمة) ومقارنة يونيو مع يوليو نرى انخفاضًا بنسبة 2.18%

يقودني هذا إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد داخل هذا الجزء غالبية الكلمات الرئيسية التي لا تحمل علامات تجارية. يوريكا؟!؟!؟!؟!

هناك نقطة بيانات أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي حجم مصطلحات البحث ذات العلامات التجارية مقابل مصطلحات البحث التي لا تحمل علامات تجارية. لدينا 1,114 زائرًا من أصحاب العلامات التجارية مقارنة بـ 848 زائرًا من غير العلامات التجارية في شهر يوليو. لذا، إذا علمنا أن غالبية زيارات البحث تكون ذات علامة تجارية، وأن حركة المرور ذات العلامة التجارية حصلت على نتيجة بنسبة 18%، ألا ينبغي أن يكون الجزء غير المقدم قد تلقى نتيجة أكبر؟ لنفترض أن نسبة 10%+ وليس نسبة 2.18% الصغيرة التي تدعمها البيانات؟

فهل هذا صحيح في كل حالة؟ من يدري، ولكن الفكرة الرئيسية من ذلك هي مقارنة مكاسب/خسائر حركة مرور الكلمات الرئيسية ذات العلامة التجارية مقابل الشريحة (غير المتوفرة) للحصول على نظرة ثاقبة لهذا الثقب الأسود الذي جلبته لنا سياسة خصوصية Google.