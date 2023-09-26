Rewrite this title: لن تحدد Google تاريخًا لفهرس Mobile-First

ستساعدك المقالة التالية: لن تحدد Google تاريخًا لفهرس Mobile-First

أعلنت Google أنه تم إلغاء الموعد النهائي للتبديل إلى فهرس الهاتف المحمول بالكامل، ولا يوجد حاليًا موعد للتبديل النهائي. تم تأجيل التحول النهائي إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً لاستيعاب مواقع الويب المتبقية التي لم يتم تحديثها بعد إلى إصدار متوافق مع الهاتف المحمول.

جوجل موبايل-الفهرس الأول

كان المقصود من فهرس الهاتف المحمول أولاً أن يكون فهرسًا لصفحات الويب المتوافقة مع الهاتف المحمول لاستخدامها لأغراض التصنيف والميزات المتعلقة بالبحث مثل المقتطفات.

كان سبب الانتقال إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً هو تقديم خدمة أفضل لغالبية مستخدمي بحث Google الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة بشكل أساسي للوصول إلى Google.

كانت المشكلة التي كان Google يحلها هي عرض نتائج البحث من مواقع الويب التي تم فهرسة إصدار سطح المكتب الخاص بها والذي يختلف بشكل كبير عن إصدارات الهاتف المحمول المعروضة للباحثين على الأجهزة المحمولة.

لاحظت جوجل في عام 2016:

“…لا تزال أنظمة التصنيف لدينا تنظر عادةً إلى إصدار سطح المكتب لمحتوى الصفحة لتقييم مدى ملاءمتها للمستخدم.

يمكن أن يتسبب هذا في حدوث مشكلات عندما تحتوي صفحة الجوال على محتوى أقل من محتوى صفحة سطح المكتب لأن خوارزمياتنا لا تقوم بتقييم الصفحة الفعلية التي يراها باحث الجوال.

كانت الفكرة الأصلية هي نقل فهرسة مواقع الويب وتصنيف صفحات الويب بشكل كامل إلى مستندات متوافقة مع الأجهزة المحمولة بنسبة 100% وعدم استخدام المحتوى من إصدارات سطح المكتب للتصنيف والفهرسة.

ومع ذلك، فقد تم وضع هذا الهدف جانبًا في الوقت الحالي، وتم ترك الجدول الزمني، وفقًا لجوجل، مفتوحًا.

كان تاريخ التحول إلى فهرس الهاتف المحمول بالكامل هو مارس 2021. لكن هذا التاريخ جاء وذهب.

جوجل تلغي تاريخ التحول إلى الهاتف المحمول أولاً

أعلن منشور مدونة جديد من Google (كتبه جون مولر) أن الموعد النهائي للتحول إلى فهرس البحث على الأجهزة المحمولة بنسبة 100٪ قد تم تخصيصه جانبًا، مما أدى بشكل أساسي إلى إلغاء التاريخ المستهدف لإطلاق التحول.

وجاء في الإعلان:

“..بعد تحليل المواقع التي لم تتم فهرستها بعد على الهاتف المحمول أولاً، توصلنا إلى أن بعض هذه المواقع لا تزال غير جاهزة للنقل بسبب التحديات المتنوعة وغير المتوقعة التي تواجهها.

وبسبب هذه الصعوبات، قررنا ترك المخطط الزمني مفتوحًا للخطوات الأخيرة لفهرسة الهاتف المحمول أولاً.

…كنا نظن أنه يمكننا إكمال الانتقال إلى فهرسة الأجهزة المحمولة أولاً بحلول مارس 2021. ومع ذلك، وجدنا أن بعض المواقع كانت تواجه تحديات صعبة بشكل غير متوقع وأردنا التكيف مع جداولها الزمنية.

ليس لدينا حاليًا تاريخ نهائي محدد للانتقال إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً ونريد أن نفكر في الخطوات الأكبر المتبقية في هذا الاتجاه.

تغييرات فهرسة موقع جوجل؟

ظهرت فهرسة Google في الأخبار مؤخرًا وأصبحت موضوعًا مثيرًا للقلق والنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاعتقاد بأن فهرسة Google قد تغيرت.

كان مجتمع التسويق عبر البحث قلقًا بشأن فهرسة البحث خلال الشهر الماضي، حيث قال الكثيرون أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد فهرسة المحتوى بواسطة Google، حيث يشارك مسوقو البحث من جميع أنحاء العالم البيانات التي تثبت على ما يبدو أن Google تقوم بفهرسة محتوى أقل.

أعلن Bing عن بروتوكول زحف جديد يسمى IndexNow والذي يعد بتغيير كبير في كيفية اكتشاف صفحات الويب وفهرستها. أعلنت Google لاحقًا أنها ستدرس ما إذا كانت هناك أي فوائد لاعتماد بروتوكول الزحف والفهرسة الجديد IndexNow.

تم تأجيل مؤشر البحث الأول للجوال

يبدو أن Google ليس لديها حاليًا خطط ثابتة للتحول إلى فهرس البحث الشامل للجوال أولاً. لم تشارك Google إحصائيات حول عدد المواقع التي فشلت في تطوير تواجد على شبكة الإنترنت متوافق مع الهاتف المحمول، ولكن يجب أن يكون هذا رقمًا كبيرًا حتى تقاوم Google ترك مواقع الويب هذه في الانتقال إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً.

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