Rewrite this title: لن يتم عرض مقتطفات مراجعة Google للشهادات

ستساعدك المقالة التالية: لن يتم عرض مقتطفات مراجعة Google للشهادات

لن تعرض Google نتائج بحث محسّنة لمراجعات العملاء التي يتم إعادة نشرها من مصادر أخرى، حتى لو كانت تحتوي على ترميز بيانات منظمة صالح.

لكي تعرض صفحة الويب مقتطفات من المراجعة في نتائج البحث، يجب إرسال التقييمات مباشرةً إلى موقع الويب.

سيؤدي الحصول على مراجعات العملاء لنشاطك التجاري من أي مكان آخر على الويب، ونشرها على موقع الويب الخاص بك، إلى حرمان الصفحة من التأهل للحصول على نتائج غنية.

تُعرّف Google المراجعات الواردة من مصادر أخرى بأنها “شهادات” بدلاً من “مراجعات”.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO والتي تم تسجيلها في 19 نوفمبر.

ينضم Adrian Lyons، صاحب شركة للتصوير الفوتوغرافي، إلى جلسة Hangout ليسأل John Mueller من Google عن سبب عدم تمكنه من ظهور مقتطفات المراجعة في نتائج البحث على الرغم من صلاحية ترميز المخطط.

ويواصل مولر شرح الفرق بين المراجعات المؤهلة لمقتطفات المراجعة وتلك غير المؤهلة.

جون مولر من Google يتحدث عن مقتطفات المراجعة

أخبر ليونز مولر أن لديه صفحة على موقعه على الويب مخصصة لإعادة نشر التعليقات من ملفه التجاري على Google (المعروف سابقًا باسم Google My Business).

يقول مولر إنه لا حرج في القيام بذلك، لكن جوجل ستعرض فقط النتائج المحسنة للمراجعات المقدمة مباشرة إلى موقع الويب.

إذا تم إرسال المراجعة من خلال بحث Google أو خرائط Google، فإنها لا تزال تعتبر شهادة، كما يقول مولر:

“ربما لن نعرض ذلك كمراجعات في نتائج البحث لأنه أشبه بشهادة. يجب أن تكون المراجعات أساسًا شيئًا يعتمد على منتج معين في تلك الصفحة ويجب أن تكون المراجعات أشياء يتركها المستخدمون مباشرة على تلك الصفحة.

لذلك، إذا كنت تفضل أرشفة المراجعات من مصادر أخرى وتقوم بنشرها، فلن نختارها كمراجعات لجانب البيانات المنظمة. يمكنك الاحتفاظ بها على الصفحة، ولن نستخدم علامة المراجعة لذلك.”

عند سماع ذلك، قد يسارع إلى التساؤل عن كيفية معرفة Google للفرق بين المراجعة المقدمة مباشرة والمراجعة من مصدر خارجي.

يقول مولر إن أنظمة جوجل مصممة للتعرف على ذلك تلقائيًا، على الرغم من أنه لا يكشف عن أي تفاصيل.

ومع ذلك، لا تقوم Google دائمًا بتنفيذ الأمر بشكل صحيح، وقد تصادف مواقع ويب في SERPs تحتوي على مقتطفات من المراجعة حتى لو لم تقبل المراجعات مباشرة.

هذا هو الاستثناء، وليس القاعدة، وكونه يعمل لموقع آخر لا يعني أنه سيعمل لموقعك.

“إذا ترك الأشخاص المراجعة في مكان آخر، وكنت تقوم بإنشاء نسخة منها، فسيكون المكان الأصلي هو المكان الذي يجب تنفيذ البيانات المنظمة فيه.

أعتقد أن الأمر صعب نوعًا ما لأننا نحاول التعرف على هذا الموقف تلقائيًا، وفي بعض الأحيان لا نتعرف عليه بشكل صحيح ونظهره على أي حال. لذلك ربما عندما تبحث حولك ترى مواقع أخرى معروضة حيث كان الأمر كما لو أننا لم ندرك أن هذا لم يتم تركه مباشرة على الموقع.

ولكن من وجهة نظر السياسة، نحاول عدم عرض المراجعات التي تم تركها في مكان آخر والتي تم نسخها إلى موقع ويب. لا يزال بإمكانك الاحتفاظ بها على صفحاتك، كل ما في الأمر أننا لن نعرضها بمعاملة خاصة في نتائج البحث.

ما الذي يمكن أن تفعله الشركة بدلاً من ذلك؟

إذا كان الحصول على مقتطفات المراجعة في SERPs يمثل أولوية لشركتك، فيجب عليك توفير طريقة للعملاء لإرسال المراجعات مباشرة.

وهذا يجب أن يتم لكل منهما فردي المنتج أو الخدمة على موقع الويب الخاص بك. المراجعات التي تقيّم النشاط التجاري بشكل عام ليست مؤهلة للحصول على مقتطفات من المراجعة.

أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إضافة نموذج إرسال مراجعة على كل صفحة منتج أو خدمة على موقعك. فكر في ذلك Amazonعلى سبيل المثال، وكيف تدعوك كل صفحة منتج إلى ترك تعليق.

قم بتطبيق نفس المفهوم على موقعك، ومع ترميز المخطط الصالح، ستكون صفحات المنتج و/أو الخدمة الخاصة بك مؤهلة لمقتطفات المراجعة.

لمزيد من المعلومات، راجع:

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه.