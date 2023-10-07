Rewrite this title: ليس كل البريد العشوائي يستحق عقوبة الإعدام

ستساعدك المقالة التالية: ليس كل البريد العشوائي يستحق عقوبة الإعدام

لقد قرأت الآن بكل تأكيد عن فشل Google Chrome. أنت تعلم أن شركة Google قد ألقت بشركة Essence، وكالة إعلانات الفيديو الخاصة بها، تحت الحافلة التي يضرب بها المثل. ربما تكون قد قرأت ذلك جوجل أعطى أنفسهم ركلة جزاء وخفض تصنيف الصفحات لصفحة الكروم. كما قاموا بإزالة جميع المشاركات الدعائية واعترفوا بالمسؤولية. بمعنى آخر، لقد فعلوا بالضبط ما يوصون به أي مشرف موقع عندما يقومون بتقديم طلب طلب إعادة النظر.

بعد فترة وجيزة من فرض عقوبة على أنفسهم، توقف Google Chrome عن تصنيف كلمة “متصفح” – ومع ذلك دعا العديد من الأشخاص البارزين في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) إلى فرض عقوبة أشد. وأشاروا إلى حقيقة أن الصفحة لا تزال تظهر لطلبات بحث مثل “Google Chrome” ولم تتم إزالتها بالكامل من الفهرس. وبعبارة أخرى، أرادوا من جوجل أن تمنح كروم عقوبة الإعدام الافتراضية.

وعلى الرغم من احتمال أن أبدو وكأنني أحد المعجبين بجوجل، أعتقد أنهم تعاملوا مع الموقف على أكمل وجه، وأنا لا أفهم الدعوة إلى فرض عقوبات أشد صرامة.

هل كان ينبغي لشركة جوجل أن تفرض عقوبة الإعدام الافتراضية على نفسها؟ دعونا نفكر في الأمر.

السيناريو 1: فكر في الباحثين!

باعتبارنا مُحسني محركات البحث، نفقد أحيانًا حقيقة أننا لسنا الـ 99%. نحن لسنا حتى 1%. نحن على الأرجح 0.1%. وهذا يعني أن 99.9% من الباحثين الذين يستخدمون Google لم يسمعوا عن منشورات مدونة Chrome فحسب، بل لم يفهموا حتى ماهية المشكلة. وبما أنهم يشكلون جمهور Google الأساسي، فلا يمكننا مناقشة هذه المشكلة دون التفكير في تأثيرها عليهم. وفقًا لأداة الكلمات الرئيسية من Google، يتم البحث عن مصطلح “Google Chrome” أكثر من 11 مليون مرة شهريًا. من المحتمل أن يكون رهانًا آمنًا أن الغالبية العظمى من عمليات البحث هذه هي أشخاص يتطلعون إلى تنزيل المتصفح.

إذا قام جوجل بإزالة الصفحة بالكامل فمن سيكون الخاسر الحقيقي؟ Google Chrome، أم الملايين من الأشخاص الذين تركوا بحثًا محمومًا عن أحد البرامج بالاسم ولم يتمكنوا من العثور عليه؟

أنا أعرف من سيكون الفائزين. منشور مدونة CNET وFileHippo وAaron Wall المناهض للكروم. هل يمكنك حقًا تقديم الحجة القائلة بأن الباحثين يحصلون على خدمة أفضل من خلال أي من هذه الصفحات عندما تكون نيتهم ​​الواضحة هي تنزيل Chrome؟

أنا لا أقول أنه لا ينبغي معاقبة Google على الإطلاق، ببساطة أننا لا نستطيع النظر إلى العقوبات في فراغ – كما يفعل العديد من مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

السيناريو 2: ماذا لو كنت أنا؟

الآن اسأل نفسك هذا: ماذا لو تم وضع الحذاء على قدمك وعاقبتك Google بسبب روابطك المدفوعة / المدونات المشتركة / أو غيرها من الرسائل غير المرغوب فيها. (ماذا؟ أنت تعلم أن لديك بعض الأشياء المشبوهة في مكان ما!)

أولاً، لا أعتقد أن Google ستعاقب معظم المواقع الصغيرة لاستخدام هذه التقنية. ومن المرجح أنهم سيتجاهلون أي تصنيف صفحات تم الحصول عليه من تلك الروابط. بعد كل شيء، إذا تمكن داني من العثور عليهم من خلال بحث واحد، فلن يواجه Google أي مشكلة في التعرف عليهم خوارزميًا. يعد عدم احتساب هذه الروابط أكثر قابلية للتطوير والقوة بدلاً من معاقبة ملايين المواقع، لذلك أميل إلى الاعتقاد بأن هذا هو النهج الذي سيتبعونه.

ولكن لنفترض أن Google عثرت على الروابط المدفوعة الخاصة بك وقررت معاقبتك بالفعل، فماذا ستفعل؟ نأمل أن تقوم أولاً بإزالة الروابط، ثم تقديم طلب إعادة النظر مع الاعتراف بذلك والوعد بعدم القيام بذلك مرة أخرى. من الناحية المثالية (بالنسبة لك)، ستقرأ جوجل ذلك، وتتأكد من أنك تقصد ذلك، وترفع العقوبة. إذا لم يفعلوا ذلك، سوف تكون غاضبا.

حسنًا، خمن ماذا، هذا بالضبط ما فعلته جوجل بنفسها. (فقط الإطار الزمني هنا استغرق يومًا واحدًا، بدلاً من عدة أسابيع/أشهر). لقد عاقبوا أنفسهم، وأزالوا المنشورات المخالفة، واعترفوا بذلك – لكنهم لم يرفعوا العقوبة! لقد تجاوزوا الطريقة التي تتوقع منهم أن يتصرفوا بها تجاه موقع الويب الخاص بك. في جوهر الأمر، لقد وضعوا أنفسهم في الواقع على مستوى أعلى.

فهم سبب القواعد

لا يمكن حل هذه الأنواع من المشكلات باستخدام المخططات والسياسات البسيطة. عندما يتعلق الأمر بأمور كهذه، علينا أن ننظر إلى القصد من السياسات.

لماذا تحارب Google البريد العشوائي؟ وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الهدف ليس إجبار تلك المواقع على استخدام Adwords. كما أنهم لا يهتمون بالمزايا غير العادلة أو “الصواب” و”الخطأ” بقدر ما تظن. تحارب Google البريد العشوائي لأن البريد العشوائي يجعل نتائج البحث أقل فائدة للمستخدمين. نتائج البحث الأقل فائدة تعني عددًا أقل من المستخدمين. بجد. ولهذا السبب تحارب Google الرسائل غير المرغوب فيها، بغض النظر عما يخبرونك به.

عندما يقررون ما إذا كانوا يريدون معاقبة موقع ما أم لا، عليهم أن يضعوا نفس الفلسفة في الاعتبار. لا يتعلق الأمر بالموقع المعني أو بما فعلوه. يتعلق الأمر بالتأثير الإجمالي الذي سيحدثه الإجراء على المستخدمين. لم يكن لحظر JC Penney بسبب الكلمة والمصطلحات المماثلة الأخرى تأثير سلبي كبير على المستخدمين مثل حظر جميع سيارات BMW في ألمانيا – وهو ما أنا متأكد من أنه أدى إلى وجود الكثير من الباحثين المرتبكين / الغاضبين الذين لا يعرفون إخفاء الهوية ويتساءلون عن السبب. لم يتمكنوا من العثور على معلومات الاستدعاء أو السعر الخاصة بسيارتهم.

لا يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة فحسب، بل يجب أن تتناسب مع تأثير الجريمة.

يتم الحكم على هذا التأثير بناءً على ما إذا كان فعل البريد العشوائي قد أدى بالفعل إلى جعل نتائج البحث أسوأ أو أقل فائدة أم لا. في هذه الحالة، فمن المرجح أن هذا التكتيك ليس فقط لم يكن لها أي تأثير تقريبًا على نتائج البحث، ولكنه أيضًا لم يجعل النتائج أسوأ أو أقل فائدة.

من المؤكد أنه يمكن للمرء أن يدعي أن أي عقوبة تؤثر على بعض الباحثين، وهذا صحيح – ولكن ليس 11 مليون باحث. وهذا هو المفتاح. موازنة التأثير على فائدة نتائج البحث – وهو أمر أعتقد أن Google قامت به بشكل جيد هنا. حتى لو وضعوا أنفسهم يدويًا في أسفل قائمة “متصفح الويب”، فمن المحتمل أن يظلوا في الصفحة الأولى (أو الثانية) نظرًا لعدم وجود منافسة للمتصفح. هل يمكنك حتى تسمية 10 متصفحات أخرى؟ لا أستطيع أن أفكر إلا في IE، وFirefox، وSafari، وAvant، وOpera، وLynx، وKonqueror، وFlock في أعلى رأسي. لذلك، حتى لو وضعوا الجميع فوق أنفسهم، فسيظل Chrome أكثر فائدة من أي شيء آخر يمكنهم وضعه في المركز 9،10، أو 11. (أنا متأكد من أن هناك متصفحات أخرى أفتقدها. لقد استبعدت عمدًا متصفحات الهاتف المحمول والمتصفحات المنقرضة لأنني لا أعتقد أنها ستناسب إرشادات تصنيف الجودة للاستعلام المحدد – ولكن هذا موضوع آخر.)

فعلت وكالة جوجل شيئا سيئا. لقد أعلنت شركة Google صراحةً، وأصلحت المشكلة، وعاقبت نفسها. وبعبارة أخرى، فعلت جوجل بالضبط ما أوصت به أي مشرف موقع آخر في موقف مماثل – بل وفرضت على نفسها عقوبة أقسى مما يتوقعه معظم الناس لقيامهم بذلك. لم تتبع جوجل إرشاداتها الخاصة فحسب، بل التزمت بمعايير أعلى وفرضت على نفسها عقوبة أكثر صرامة من معظم الشركات الأخرى. هذا هو بالضبط كيف كان عليهم أن يتعاملوا مع الموقف.