Rewrite this title: ليفي “في Plex” يضع جوجل تحت المجهر

ستساعدك المقالة التالية: ليفي “في Plex” يضع جوجل تحت المجهر

في حين أن هناك الكثير من الكتاب الذين يزعمون أنهم يقدمون لك “السبق الصحفي الداخلي” حول ما يحدث في Google، فإن أحد المراسلين الأكثر خبرة في هذا الموضوع هو ستيفن ليفي. لقد كتب ليفي قصصًا إخبارية عن التكنولوجيا لأكثر من عقدين من الزمن، وصدرت إحدى مقالاته الأكثر شهرة – The – في عام 1984. والآن يستخدم ليفي معرفته وخبرته وبراعته في إعداد التقارير ليؤثر على Google من خلال كتابه الذي صدر مؤخرًا، .

يتم تناول العديد من الموضوعات الساخنة الرئيسية في الكتاب، بما في ذلك:

علاقة المؤسسين (لاري بيج وسيرجي برين) ب Appleستيف جوبز، والتوتر المتزايد بين الشركات والأفراد.

التناقضات الواضحة بين موقف محرك البحث (من المصدر المفتوح على سبيل المثال) وتصرفاته وقضايا جماعات الضغط.

عملية التوظيف في الشركة.

جوجل كصاحب عمل (يعمل لديها الآن أكثر من 24000 موظف).

القرارات الكبرى في الإدارة، سواء مؤخرًا أو على مدار تاريخ Google.

موقف جوجل من الصين.

الشركة اثنين من المجارف كومة من المعارك القانونية.

وأكثر بكثير.

حتى الآن كان استقبال الكتاب إيجابيا للغاية. ذكرت تقييمات كيركوس أن الكتاب كان عبارة عن “فحص مكثف وموجه لمحرك البحث الرائد. … ريبورتاج رائع تم تقديمه بطريقة مبهجة وغنية بالمعلومات التي اشتهر بها ليفي. ومع ذلك، باعتباره عنصرًا ساخنًا غير متاح للطباعة، لم يتم نشر سوى عدد قليل من المراجعات الرئيسية. يمكن للمستخدمين المهتمين بمراجعة مراجعات المستخدمين، أو شراء نسختهم الخاصة من الكتاب، الطلب على Amazon اليوم.

[via the Inquirer and StevenLevy.net]