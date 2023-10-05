Rewrite this title: مؤتمر SHARE يسلط الضوء على الاتجاهات الناشئة في البحث

ستساعدك المقالة التالية: مؤتمر SHARE يسلط الضوء على الاتجاهات الناشئة في البحث

توقف موراي نيولاندز من مجلة محرك البحث الأسبوع الماضي عند برايت ايدج #SHARE13 مؤتمر في سان فرانسيسكو للقاء بعض قادة مجال تحسين محركات البحث (SEO). لقد كان حدثًا رائعًا للتواصل مع الشخصيات البارزة في الصناعة، بالإضافة إلى التعرف على الاتجاهات الشائعة بين خبراء تحسين محركات البحث، وكيفية تطوير استراتيجيات التسويق والتحسين الناجحة حول هذه الاتجاهات.

في حين أن موضوعات المحادثة كانت متنوعة، بدءًا من قابلية التوسع إلى البحث الآمن، فإن الكلمة الطنانة في SHARE كانت بلا شك “المحتوى”. في العديد من المقابلات التي أجراها موراي، أوضح خبراء تحسين محركات البحث مثل جيم يو ومايك جريهان وميل كارسون أهمية إنشاء محتوى عالي الجودة، بالإضافة إلى استراتيجية تسويق قوية للمحتوى المذكور من أجل تعزيز تصنيفات البحث العضوي. وفقًا للخبراء، لم يعد تحسين محركات البحث يتعلق بالكلمات الرئيسية والروابط الخلفية، وفي كثير من الحالات مجرد محتوى محض، بل أصبح يتعلق بما يدركه Google من قيمة الصفحة بالنسبة للمستخدم. باختصار، الأمر كله يتعلق بتجربة المستخدم النهائي.

وشملت المواضيع الرئيسية الأخرى التي تم تناولها نمو البحث الآمن، بالإضافة إلى تحسين الأجهزة. يؤدي البحث الآمن إلى الحاجة إلى تحسين الصفحة بدلاً من تحسين العبارة الرئيسية. ويعني نمو حركة مرور الأجهزة المحمولة أنه يجب تحسين الصفحات لتتناسب مع الأجهزة المحمولة، ولكن هذا ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع — حيث يتمتع مستخدمو الهاتف بتجربة مختلفة عن مستخدمي الأجهزة اللوحية.

بشكل عام، كان SHARE مؤتمرًا رائعًا استضاف عددًا من اللوحات الإعلامية والمتحدثين، ومع وجود مجموعة واسعة من المؤثرين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، كان حدثًا لا يمكننا تفويته.

لمعرفة المزيد عن المؤتمر والأشخاص الذين حضروا المؤتمر والاتجاهات الحالية التي تحدث في عالم تحسين محركات البحث (SEO)، تأكد من مشاهدة مقابلاتنا الحصرية أدناه.