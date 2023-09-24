Rewrite this title: مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والمعايير المهمة لنجاح تحسين محركات البحث في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والمعايير المهمة لنجاح تحسين محركات البحث في عام 2023

تم تصنيف وتحليل أكثر من 600 نطاق مؤسسي بواسطة موصل لإنشاء النطاق تقرير معايير صناعة تحسين محركات البحث العضوية لعام 2023، وهم على استعداد لمشاركة هذا التقرير معك.

هل تتطلع إلى تكييف استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحقيق أقصى قدر من النتائج باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر استنارة؟

في 26 يوليو، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت مع شانون فيز، مدير تسويق المحتوى، وريان مالوني، مدير نجاح تحسين محركات البحث (SEO).

عرض Vize وMaloney بحث Conductor حول أحدث معايير تحسين محركات البحث (SEO) والرؤى من قبل الصناعة لعام 2023 لمساعدتك على اكتشاف أفضل الطرق لاستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المتوسطة هذه لاستراتيجياتك العضوية.

فيما يلي ملخص للندوة عبر الويب. للوصول إلى العرض التقديمي بأكمله، آكمل الطلب.

معايير حركة المرور العضوية

أجرى موصل تحليلًا لـ 600 مجال مؤسسي وصنفها إلى ستة صناعات أساسية.

للحصول على رؤى حول تحسين محركات البحث (SEO) وSERP، قاموا أيضًا بتحليل أكثر من 82000 عملية بحث في أبريل 2023.

إليك متوسط ​​حركة المرور على موقع الويب العضوي حسب الصناعة:

التمويل: 28%.

الرعاية الصحية: 39%.

التجزئة: 32%.

التكنولوجيا: 41%.

السفر والضيافة: 35%.

المهنية: 39%.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

في المتوسط، يأتي 1 من كل 3 من زوار موقع الويب لأحد النطاقات من البحث العضوي لهذه الصناعات الست.

يمثل هذا عددًا كبيرًا من المستخدمين والعملاء المحتملين الذين تخاطر بفقدانهم إذا لم تحقق تصنيفات الصفحة الأولى على Google أو أي محرك بحث آخر.

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الآن، دعونا نلقي نظرة على تفاصيل حركة المرور لبعض الصناعات.

معايير حركة المرور العضوية حسب الصناعة

ستساعدك معرفة رؤى حركة المرور العضوية هذه على فهم مستويات حركة المرور المعتادة وسبب وجود اختلافات بين بعض الصناعات الفرعية.

معيار حركة المرور العضوية للرعاية الصحية

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

ترى العديد من الشركات في مجال الرعاية الصحية أن جزءًا كبيرًا من حركة المرور العضوية يأتي من عمليات البحث المعلوماتية.

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متعلق العلامات التجارية مقابل المعايير العضوية غير ذات العلامات التجارية للرعاية الصحية، نرى ارتفاعًا حادًا في حركة المرور العضوية التي لا تحمل علامة تجارية للصناعة الطبية الفرعية.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

والسبب هو أن عمليات البحث معلوماتية في المقام الأول لهذه الصناعة الفرعية.

تستفيد العلامات التجارية ذات التفكير المستقبلي من ذلك من خلال محتوى على شكل مسرد مع صفحات مقصودة مخصصة.

معيار حركة المرور العضوية للبيع بالتجزئة

نظرًا للكمية الكبيرة من العقارات عبر الإنترنت التي تتناولها المنشورات الدعائية، فمن المتوقع أن تعرض صناعة البيع بالتجزئة معايير أقل من المتوسط.

على الرغم من أن المحتوى المدعوم المتنوع يخفض حركة المرور العضوية في صناعة البيع بالتجزئة، فإنه يتميز بأعلى متوسط ​​قيمة لحركة المرور العضوية يبلغ 21.8 مليونًا في جميع الصناعات.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

يمكن لتجار التجزئة تقليل الإنفاق المدفوع وزيادة حركة المرور العضوية من خلال الاستثمار في استراتيجيات المحتوى المبتكرة.

العلامات التجارية مقابل المعايير العضوية التي لا تحمل علامات تجارية للبيع بالتجزئة أظهر أن الصناعة الفرعية للإلكترونيات الاستهلاكية تقود حركة المرور العضوية التي لا تحمل علامة تجارية، حيث يبحث المستهلكون غالبًا عن أفضل الأسعار عبر متاجر مختلفة بدلاً من زيارة موقع علامة تجارية معينة.

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معايير تحسين محركات البحث (SEO) وSERP

قام موصل بتحليل الأنواع الشائعة من نتائج البحث الغنية لكل صناعة أساسية وحدد أهم ثلاثة لهذه الصناعات.

يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لأن معرفة نتائج البحث الأكثر شيوعًا في مجال عملك يساعد في تشكيل استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

فهو يساعد على ضمان تقديم المعلومات الصحيحة بأفضل تنسيق لجذب جمهورك المستهدف وتأمين أنواع النتائج هذه.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

ومن الجدير بالذكر أن “الأشخاص يسألون أيضًا” هي نتيجة البحث الأكثر شيوعًا في جميع الصناعات الستة، مما يسلط الضوء على قيمة البحث التفصيلي عن الكلمات الرئيسية.

من خلال استهداف الأسئلة الشائعة في المحتوى الخاص بك، يمكنك تأمين هذه النتائج وجذب النقرات وتوجيه الزوار إلى موقع الويب الخاص بك.

[Identify successful strategies] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت عند الطلب →

أفضل موفري المحتوى حسب الصناعة الفرعية

تحت مظلة أفضل موفري المحتوى حسب الصناعة الفرعية، قم بإلقاء نظرة على تفاصيل كل قطاع.

أفضل موفري المحتوى حسب الصناعة الفرعية للتمويل

عند رؤية أفضل موفري المحتوى في مجال التمويل، فمن الواضح أن اللاعبين الرائدين يتفوقون في إنشاء محتوى دائم الخضرة وطويل الأمد يتناول عمليات البحث المعلوماتية عالية المستوى.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

نصيحة لكبار المسئولين الاقتصاديين: لا تنظر إلى المنافسين المباشرين فقط كمنافسين. حدد أفضل المنافسين غير المباشرين واستكشف مواقعهم للحصول على أفكار لاستراتيجية المحتوى.

راجع هذا التقرير، وقارنه بالمحتوى الخاص بك، واكتشف الفرص المحتملة.

[Set up a successful organic SEO and content strategy for the remainder of 2023 and beyond] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت عند الطلب →

كبار موفري المحتوى حسب الصناعة الفرعية للرعاية الصحية

يقدم اثنان من رواد المحتوى الواضحين في مجال الرعاية الصحية (Mayo Clinic + Cleveland Clinic) “مكتبات صحية” قوية وشاملة، والمعروفة أيضًا باسم استراتيجية محتوى الأسئلة الشائعة/مسرد المصطلحات، لأنها تقود عائد استثمار المحتوى الأكثر موثوقية وطويل الأمد في الصناعة.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

يمكننا أن نتعلم الكثير من كيفية تنظيم المحتوى الخاص بهم وعرضه للمستخدمين عبر الإنترنت.

أفضل موفري المحتوى حسب الصناعة الفرعية للخدمات الاحترافية

واحدة من أكثر الإضافات إثارة للدهشة في قائمة أفضل موفري المحتوى هي HubSpot.

لقطة شاشة بواسطة موصل، يوليو 2023

من خلال تطوير إستراتيجية محتوى شاملة قائمة على القيمة حول مصطلحات البحث الاستشارية الهامة (على سبيل المثال، “ما هي الشركة الاستشارية”)، تقوم HubSpot بعمل ممتاز في تلبية نية المستخدم، مما يساعد على تأمين أنواع النتائج الغنية هذه في كثير من الأحيان.

من ناحية أخرى، تركز شركتا Deloitte وMcKinsey على التقارير التفصيلية، مما يفتح الفرص للعلامات التجارية الإستراتيجية للحصول على أعلى التصنيفات والتواجد العضوي عبر الإنترنت.

[Discover top content providers of other industries] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت عند الطلب →

[Slides] مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والمعايير المهمة لنجاح تحسين محركات البحث في عام 2023

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صورة مميزة: باولو بوبيتا/مجلة محرك البحث