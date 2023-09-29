Rewrite this title: مؤشرات الويب الأساسية من Google لتصبح إشارات تصنيف

ستساعدك المقالة التالية: مؤشرات الويب الأساسية من Google لتصبح إشارات تصنيف

تقدم Google إشارة تصنيف جديدة، تجمع بين مؤشرات أداء الويب الأساسية وإشارات تجربة المستخدم الحالية، لتحسين الطريقة التي تقيم بها التجربة الإجمالية التي تقدمها الصفحة.

إشارة التصنيف الجديدة هذه في المراحل الأولى من التطوير، ومن غير المقرر إطلاقها حتى العام المقبل على الأقل.

ولمساعدة مالكي المواقع على الاستعداد، قدمت جوجل نظرة مبكرة على العمل الذي يتم إنجازه حتى الآن.

إشارة “تجربة الصفحة” الجديدة

ستُعرف إشارة التصنيف القادمة باسم .

تتكون إشارة تجربة الصفحة من مؤشرات أداء الويب الأساسية، بالإضافة إلى مقاييس تجربة الصفحة الحالية:

سهولة استخدام الهاتف المحمول

التصفح الآمن

HTTPS الأمن

المبادئ التوجيهية الخلالية تدخلية

“تقيس إشارة تجربة الصفحة جوانب كيفية إدراك المستخدمين لتجربة التفاعل مع صفحة الويب. إن تحسين هذه العوامل يجعل الويب أكثر إمتاعًا للمستخدمين عبر جميع متصفحات الويب والأسطح، ويساعد المواقع على التطور نحو توقعات المستخدم على الهاتف المحمول.

يقرأ: مؤشرات أداء الويب الأساسية: دليل كامل

مؤشرات الويب الأساسية

تعد مؤشرات أداء الويب الأساسية، التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الشهر، عبارة عن مجموعة من المقاييس المتعلقة بالسرعة والاستجابة والاستقرار البصري.

وقد عرّفت Google هذه العناصر بأنها “مؤشرات الويب الأساسية”:

أكبر طلاء المحتوى : الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي هو 2.5 ثانية أو أسرع.

: الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي هو أو أسرع. تأخير الإدخال الأول : الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من 100 مللي ثانية .

: الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من . تحول التخطيط التراكمي: مقدار التحول غير المتوقع في تخطيط محتوى الصفحة المرئية. القياس المثالي هو أقل من 0.1.

تم تصميم مجموعة المقاييس هذه لمساعدة مالكي المواقع على قياس تجربة المستخدم التي يقدمونها عندما يتعلق الأمر بالتحميل والتفاعل والاستقرار البصري.

كما يقول جوجل:

“إن مؤشرات أداء الويب الأساسية عبارة عن مجموعة من المقاييس الواقعية التي تركز على المستخدم والتي تحدد الجوانب الرئيسية لتجربة المستخدم. فهي تقيس أبعاد سهولة استخدام الويب مثل وقت التحميل، والتفاعل، واستقرار المحتوى أثناء تحميله (حتى لا تنقر على هذا الزر عن طريق الخطأ عندما يتحرك تحت إصبعك – كم هو مزعج!)”

إن مؤشرات أداء الويب الأساسية ليست ثابتة – مما يعني أنها قد تتغير من سنة إلى أخرى اعتمادًا على ما يتوقعه المستخدمون من تجربة صفحة ويب جيدة.

في الوقت الحالي، فإن مؤشرات أداء الويب الأساسية هي ما تم ذكره أعلاه. ستقوم Google بالتأكيد بتحديث الجمهور في حالة تغيير هذه المقاييس.

لمزيد من التفاصيل حول مؤشرات أداء الويب الأساسية، راجع تقريرنا الكامل منذ طرحها لأول مرة.

راجع: أهم 3 مقاييس من Google لتقييم تجربة المستخدم

إشارة تجربة الصفحة والتصنيف

من خلال إضافة مؤشرات أداء الويب الأساسية كعوامل تصنيف، ودمجها مع إشارات تجربة المستخدم الأخرى، تهدف Google إلى مساعدة المزيد من مالكي المواقع على إنشاء صفحات يستمتع المستخدمون بزيارتها.

إذا قررت Google أن إحدى الصفحات توفر تجربة مستخدم عالية الجودة، استنادًا إلى إشارة تجربة الصفحة الخاصة بها، فمن المحتمل أن تقوم بتصنيف الصفحة في مرتبة أعلى في نتائج البحث.

ومع ذلك، لا تزال أهمية المحتوى مهمة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات. من الممكن أن تحصل الصفحة التي تحتوي على محتوى وثيق الصلة بالاستعلام على تصنيف جيد حتى لو كانت بها إشارة تجربة صفحة سيئة.

والعكس صحيح أيضاً، كما يقول جوجل:

“إن تجربة الصفحة الجيدة لا تلغي وجود محتوى رائع وملائم. ومع ذلك، في الحالات التي توجد فيها صفحات متعددة تحتوي على محتوى مماثل، تصبح تجربة الصفحة أكثر أهمية للظهور في البحث.

كما يذكر جوجل، فإن إشارة تجربة الصفحة هي عامل فاصل من نوع ما. بمعنى أنه إذا كانت هناك صفحتان توفران محتوى ممتازًا، فإن الصفحة التي تتمتع بإشارة تجربة صفحة أقوى ستحتل مرتبة أعلى في نتائج البحث.

لذا، لا تنشغل بتحسين تجربة الصفحة بحيث يبدأ المحتوى الفعلي على الصفحة في التدهور. من الناحية النظرية، يمكن للمحتوى الرائع أن يفوق تجربة الصفحة الرائعة.

تقييم تجربة الصفحة

حتى الآن لا توجد أداة محددة لتقييم تجربة الصفحة ككل.

على الرغم من أنه من الممكن قياس المكونات الفردية التي تدخل في إنشاء إشارة تجربة الصفحة.

قياس مؤشرات الويب الأساسية

عندما يتعلق الأمر بقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية، يمكن لمُحسني محركات البحث ومالكي المواقع استخدام مجموعة متنوعة من أدوات Google الخاصة مثل:

وحدة تحكم البحث

رؤى سرعة الصفحة

منارة

أدوات تطوير كروم

تقرير تجربة المستخدم لمتصفح Chrome

و اكثر

قريبًا، سيتوفر أيضًا مكون إضافي لمتصفح Chrome لإجراء تقييم سريع لمؤشرات أداء الويب الأساسية لأي صفحة تتصفحها. تعمل Google أيضًا مع جهات خارجية لجلب Core Web Vitals إلى أدوات أخرى.

قياس إشارات تجربة المستخدم الأخرى

وإليك كيفية قيام مُحسّنات محرّكات البحث ومالكي المواقع بقياس النوع الآخر من إشارات تجربة المستخدم:

سهولة استخدام الهاتف المحمول : استخدم اختبار Google المتوافق مع الجوّال.

: استخدم اختبار Google المتوافق مع الجوّال. التصفح الآمن : تحقق من تقرير المشكلات الأمنية في Search Console بحثًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصفح الآمن.

: تحقق من تقرير المشكلات الأمنية في Search Console بحثًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصفح الآمن. HTTPS : إذا تم تقديم صفحة عبر اتصال HTTPS آمن، فستعرض رمز القفل في شريط عنوان المتصفح.

: إذا تم تقديم صفحة عبر اتصال HTTPS آمن، فستعرض رمز القفل في شريط عنوان المتصفح. المبادئ التوجيهية الخلالية تدخلية: هذا هو أصعب قليلا. راجع دليلنا لما يعتبر إعلانًا بينيًا متطفلاً.

متى ستحدث هذه التغييرات؟

وتقول جوجل إنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية، لأن هذه التغييرات لن تحدث قبل العام المقبل.

ستقدم Google إشعارًا قبل 6 أشهر على الأقل من طرحها.

تقوم الشركة ببساطة بإعطاء أصحاب المواقع تنبيهًا في محاولة لإبقاء الأشخاص على اطلاع حول تغييرات التصنيف في أقرب وقت ممكن.

مصدر: جوجل