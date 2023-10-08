Rewrite this title: مؤشر الأعمال الاجتماعية: البيانات الاجتماعية في الوقت الحقيقي للشركات

ستساعدك المقالة التالية: مؤشر الأعمال الاجتماعية: البيانات الاجتماعية في الوقت الحقيقي للشركات

في وقت سابق من اليوم، أطلقت مجموعة Dachis مؤشر الأعمال الاجتماعية، الذي يقيس ويصنف تواجد الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي. تلقت مجموعة Dachis Group، إحدى أكبر الشركات الاستشارية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، 30 مليون دولار من تمويل السلسلة B في وقت سابق من هذا العام. يحتوي مؤشر الأعمال الاجتماعية (SBI) على قائمة رائعة من المشاركين في النسخة التجريبية والتي تتضمن شركات مثل Coca-Cola وDell وTarget وIBM.

يتم تمرير عشرات الشركات الكبرى باستمرار عبر موقع الهيئة الفرعية للتنفيذ، وتعرض البيانات بطريقة مماثلة للمواقع المالية الكبرى. هناك العديد من عوامل التصفية التي يمكن تطبيقها على البيانات، والتي يتم تحديثها “في الوقت الفعلي تقريبًا” (كل 15 دقيقة). في وقت نشر هذا المنشور، كانت أفضل خمس شركات في الهيئة الفرعية للتنفيذ هي: Facebookوجوجل ونيوزكورب وكوين ستار وول مارت.

وفقًا لموقع مجموعة Dachis Group، “تحلل منصة خدمات البيانات التابعة لمجموعة Dachis مئات الملايين من الإشارات التي تشكل عشرات الآلاف من العلامات التجارية من خلال استخدام معالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، وتجميع الخوارزميات في الوقت الفعلي تقريبًا.” يمكن لهذه المنصة والهيئة الفرعية للتنفيذ أن تزود الشركات بالذكاء التنافسي والبيانات المعيارية والتحليلات التي يمكن الاستفادة منها لتحسين أداء وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن مؤشر الأعمال الاجتماعية لا يزال في مراحله الأولى من تطوير المنتج، إلا أنه يمكن للشركات التسجيل فيه مجانًا وهو أداة مفيدة لتحليل استراتيجيات وتكتيكات وسائل التواصل الاجتماعي. سوف تعمل الهيئة الفرعية للتنفيذ على تمكين الشركات من قياس مدى وصولها الاجتماعي قبل وبعد إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي قياس النجاح. ومع ذلك، فإن الميزات المتقدمة ومجموعات البيانات تتطلب رسومًا.

يجب أن تكون الهيئة الفرعية للتنفيذ مفيدة للشركات التي ترغب في جمع معلومات استخباراتية تنافسية وتحليل فعالية استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

[Sources Include: Social Business Index, Dachis Group, & ZDNet]