Rewrite this title: ماذا تخبرنا إرشادات تقييم الجودة من Google عن تجربة المستخدم؟

ستساعدك المقالة التالية: ماذا تخبرنا إرشادات تقييم الجودة من Google عن تجربة المستخدم؟

حتى لو لم تكن قد قرأت جميع الصفحات البالغ عددها 175 صفحة من الإصدار الحالي من إرشادات تقييم جودة بحث Google (عند النشر، آخر تحديث في أكتوبر 2020)، قد تكون لديك فكرة عما ستجده بداخله.

يتم إنشاء إرشادات مقيمي جودة البحث وتحديثها بواسطة Google، ثم يتم مشاركتها مع مقيمي جودة البحث المعينين.

يستخدم مقيمو الجودة الإرشادات لتقييم نتائج البحث من حيث جودة المعلومات المشتركة وما إذا كانت تلبي احتياجات الباحثين أم لا.

نظرًا لأنها مفصلة للغاية وتوفر خطًا مباشرًا لعمليات التفكير في Google فيما يتعلق بالنتائج عالية الجودة، فإن إرشادات تصنيف الجودة تعمل كمورد مفيد لإنشاء محتوى قابل للتصنيف.

ما هى أقل من الواضح أنها توفر أيضًا الكثير من الأفكار المفيدة لتحسين موقع الويب الخاص بك والمحتوى الخاص بك للحصول على تجربة مستخدم رائعة.

أهمية تحسين تجربة المستخدم

في مايو 2020، كشفت جوجل عن مجموعة من إشارات التصنيف الجديدة.

لا تشارك Google جميع إشارات التصنيف التي تشكل خوارزمية البحث الخاصة بها. ولكن عندما تشارك Google واحدًا، ينتبه محترفو تحسين محركات البحث (SEO).

في شهر مايو، أعلنت Google أن مؤشرات أداء الويب الأساسية ستصبح إشارة تصنيف.

وجاء بجديد التقرير في Google Search Console لمساعدة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على قياس مدى فعالية جهودهم لتحسين تجربة الصفحة.

تركز مؤشرات أداء الويب الأساسية على قياس ثلاثة مقاييس محددة:

جاري التحميل (أكبر طلاء محتوى)

التفاعلية (تأخير الإدخال الأول)

الاستقرار البصري (إزاحة التخطيط التراكمي)

في هذا الشهر فقط، تم منح محترفي تحسين محركات البحث (SEO) إشعارًا مدته ستة أشهر لتحسين مؤشرات أداء الويب الأساسية وإشارات تجربة الصفحة الأخرى قبل أن تصبح إشارة تصنيف رسمية في مايو 2021.

كيفية استخدام إرشادات تصنيف الجودة لتحسين تجربة المستخدم

بالإضافة إلى إشارات تصنيف البنية الفنية الأخرى التي كشفت عنها Google لنا (مثل استجابة الهاتف المحمول، وHTTPS، وسرعة الصفحة)، تقيس مؤشرات أداء الويب الأساسية الجوانب المهمة لتجربة المستخدم (UX).

نظرًا لأن التركيز على تجربة المستخدم يبدو أنه هو الاتجاه الذي يتجه إليه مستقبل تحسين محركات البحث، فإليك بعض الأشياء المحددة التي يمكننا قولها عن تجربة المستخدم الجيدة، بناءً على إرشادات من إرشادات تصنيف الجودة.

1. الإعلانات البينية وتحقيق الدخل من الإعلانات

لقد أعربت Google بوضوح عن نفورها من “الإعلانات البينية المزعجة” مرة أخرى في عام 2016 كجزء من تحديث آخر لإشارة التصنيف تم الكشف عنه علنًا.

ولكن ما قد لا تدركه هو أنهم يناقشون أيضًا الإعلانات البينية كمشكلة تتعلق بتجربة المستخدم في إرشادات تصنيف الجودة.

في القسم 6.4، تذكر Google الحقيقة البسيطة وهي أن “الإعلانات البينية تجعل من الصعب استخدام MC (المحتوى الرئيسي).”

يدور الكثير من النقاش حول الإعلانات البينية على وجه التحديد حول تأثير النوافذ المنبثقة على تجربة المستخدم، مثل تلك المستخدمة لجمع عناوين البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، في إرشادات تصنيف الجودة، تم تذكيرنا بكيفية وضع وكمية إعلانات يمكن أن يكون أيضًا متطفلاً على عملية استهلاك المحتوى.

في القسم 6.7، تشارك Google مثالاً يوضح مدى تأثير عدد الإعلانات الكبيرة/الكبيرة جدًا على تجربة المستخدم وأنه يجب تعيين تصنيف منخفض لجودة الصفحة لصفحات الويب المشابهة.

إليك لقطة شاشة للموقع من المثال:

بعد كل ما قيل، توضح Google أيضًا في القسم 2.4.3 أن الإعلانات ليست كذلك سيء وأنهم يدركون أن الموقع قد يأتي إلى الوجود بسبب رغبة منشئ المحتوى في تحقيق الدخل منه من خلال الإعلانات.

لذلك ليست هناك حاجة للتخلص من الإعلانات ولكن يجب عليك بالتأكيد أن تفكر في كيفية دمجها.

2. تحديد التوقعات و Clickbait

تركز عدة أقسام من إرشادات تصنيف الجودة على تحديد التوقعات لما سيراه الأشخاص على الجانب الآخر من النقر.

من خلال الأمثلة المختلفة، يوضح Google أن الصفحة الجيدة تحدد التوقعات فيما يتعلق بالمكان الذي تقودك إليه.

خذ بعين الاعتبار مثال تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، من القسم 5.4:

وهنا الموقع الذي يشير إليه:

علاوة على ذلك، صفحة جيدة عناوين التوقعات.

يشير المثال في القسم 6.7 إلى مقال حول تبني طفل من العراق ولماذا فشل في تلبية التوقعات المحددة للباحث بشكل مناسب:

في القسم 6.0، تنص Google صراحةً على أن عناوين Clickbait تنتقص من ارتفاع MC.

في القسم 6.2، يضيف Google أيضًا أنه في كل صفحة، يجب أن يكون هناك عناوين للصفحات، ويجب أن تصف العناوين محتوى الصفحة بدقة.

وبعد ذلك بكثير في QRG، في القسم 13.5، تنص Google على ما يلي:

“يجب أن يتم تصنيف النتيجة التي تحمل عنوانًا مضللًا أو مبالغًا فيه للغاية على أنها تلبي قليلاً أو أقل، نظرًا لتجربة المستخدم السيئة التي تحدث عندما لا تتطابق الصفحة المقصودة مع توقعات المستخدم عند النقر أو النقر على النتيجة.”

لذا، عندما يتعلق الأمر باصطياد النقرات، فمن الأفضل أن تتجنبه إذا كنت تأمل في البقاء ضمن مزايا Google.

3. سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول

يركز جزء كبير من QRG بشكل خاص على تصنيف نتائج بحث الهاتف المحمول والاعتبارات الخاصة التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة لمستخدمي الهاتف المحمول.

كقاعدة عامة، الأشخاص الذين يستخدمون بحث الهاتف المحمول يكونون أكثر صبرًا من مستخدمي سطح المكتب ويبحثون عن أسرع اختصار للإجابة.

على هذا النحو، قامت Google بتحسين ميزات SERP لتلبية احتياجات الباحث – أحيانًا على حساب منشئ المحتوى (فيما يتعلق بالبحث بدون نقرة).

يتناول القسم 13.3.1 تأثير مخاوف قابلية الاستخدام على الهاتف المحمول (الحاجة إلى التكبير والتمرير للتنقل) مع هذا المثال لنتائج “تذاكر برودواي”:

بعد ذلك، في القسم 13.5.1، تشارك Google مثالًا لباحث يبحث عن عيد ميلاد آبي لينكولن.

على الرغم من وجوده في النتيجة (عند النقر للوصول إلى صفحة الويب)، إلا أنه ليس بارزًا/من السهل العثور عليه – وهو ما تقول Google إنه لا يقوم بعمل جيد في تلبية الاحتياجات.

أخيرًا، في القسم 13.6.1، تشارك Google معلومات حول نتائج بحث الأجهزة المحمولة التي تقترح تنزيل التطبيقات.

على وجه التحديد، يحددون أنه ما لم تشعر أن نية المستخدم لتنزيل تطبيق ما قوية، فإن النتائج التي تسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات تكون أقل فائدة بشكل عام على الهاتف المحمول.

يريد مستخدمو الأجهزة المحمولة الإجابات والنتائج على الفور، في تلك اللحظة، وقد لا يتمكنون من قضاء الكثير من الوقت في تنزيل التطبيقات وتثبيتها.

الأفكار النهائية: ما تخبرنا به إرشادات تقييم الجودة من Google حول تجربة المستخدم

تعد إرشادات تصنيف الجودة من Google كنزًا من المعلومات لأي شخص يرغب في قضاء الوقت والاهتمام اللازمين لقراءة جميع الصفحات البالغ عددها 175 صفحة.

في حين أن السبب الواضح للتعمق يدور حول فهم كيفية إنشاء محتوى عالي الجودة، إلا أن هناك أيضًا العديد من الأفكار التي تستحق الاهتمام بها لإنشاء تجربة مستخدم رائعة على موقع الويب الخاص بك.

ستصبح مؤشرات أداء الويب الأساسية إشارة تصنيف في عام 2021، لذا يجب أن تهتم بتجربة المستخدم إذا كنت ترغب في الاستمرار في التصنيف العالي في البحث ذي الصلة.

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