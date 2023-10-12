Rewrite this title: ماذا تعني صفقة بحث Yahoo-Microsoft للجميع

ستساعدك المقالة التالية: ماذا تعني صفقة بحث Yahoo-Microsoft للجميع

وقالت ماريسا ماير من جوجل إن صفقة البحث بين ياهو ومايكروسوفت لن تكون مفيدة للمنافسة في الصناعة. وعلى وجه التحديد، تقول إن ذلك سيعيق الابتكار. ولكن معسكر ياهو ومايكروسوفت يزعم أن صفقة البحث والإعلان التي أُعلن عنها مؤخراً تقول غير ذلك ــ وهي أن الصفقة سوف تعمل على التعجيل بالإبداع، بعيداً عن توليد الكفاءات وإنشاء أعمال أقوى من تلك التي قد تتمكن أي من الشركتين من إنشائها بمفردها.

ولكن ما هي الفوائد التي قد تعود بها اتفاقية البحث والإعلان عبر الإنترنت بين ياهو ومايكروسوفت على المعلنين، وناشري الويب، وشركتي ياهو ومايكروسوفت، وبشكل خاص بالنسبة لنا نحن المستهلكين؟ فيما يلي ملخص للوثائق الرسمية التي تم إصدارها للجمهور والتي توضح فوائد صفقة البحث الخاصة بـ Yahoo-Microsoft للمستهلكين والمعلنين وناشري الويب ولكلا الشركتين.

بالنسبة للمستهلكين، فإن صفقة البحث سوف:

الترويج للابتكار الذي من شأنه أن يولّد تجربة بحث أفضل للمستخدمين، والمزيد من الابتكار في تقنيات البحث، بالإضافة إلى إعلانات ذات معنى وملاءمة أكبر

بحث بديل أكثر تنافسية يمكن لأي من الشركتين تقديمه إذا كانت تقوم بأعمال البحث الخاصة بها بنفسها

مزيد من الشفافية والاختيار عندما يتعلق الأمر بممارسات محرك البحث بما في ذلك خصوصية المستخدم والأمن وغيرها من القضايا.

بالنسبة للمعلنين، فإن صفقة البحث سوف”

توفير منصة إعلانية واحدة تمنحهم قيمة أكبر مقابل إنفاقهم الإعلاني؛ منح المستخدمين إعلانات أكثر صلة وجذب المزيد من النقرات والإيرادات

توفير بديل أكثر تنافسية للإعلانات على شبكة البحث

جعل الإعلان على شبكة البحث أكثر فعالية من حيث التكلفة في إدارة حملة إعلانية على شبكة البحث واسعة النطاق

بالنسبة لناشري الويب، ستقوم صفقة البحث بما يلي:

تقديم عروض أسعار أكثر تنافسية لصفقات مشاركة البحث

توفير سبل إعلانية أكثر إقناعًا للوصول إلى المزيد من المستخدمين

توفير قيمة كبيرة والشفافية

وبالنسبة لشركة ياهو ومايكروسوفت، فإن الصفقة سوف:

ومساعدتهم على تسييل استثمارات البحث بشكل أكثر فعالية؛ توليد إيرادات لشركة Yahoo من أصول البحث الخاصة بها ولشركة Microsoft لتحقيق كفاءات أكبر من أعمال البحث الحالية وتحقيق إيرادات متزايدة

إنشاء نظام بيئي أكثر حيوية وتنافسية للإنترنت، مرة أخرى من خلال توفير بديل بحث أكثر إقناعًا واستدامة لـ Google.

ومن المثير للاهتمام أن الفوائد التي حددتها الوثيقة كانت واضحة للغاية في القول بأن صفقة البحث بين ياهو ومايكروسوفت تهدف إلى تقديم “بديل” للمستخدمين. بديل يشير إلى هيمنة Google على سوق البحث وإعلانات البحث.