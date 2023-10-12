Rewrite this title: ماذا تعني صفقة Microsoft-Yahoo للمعلنين على شبكة البحث

ستساعدك المقالة التالية: ماذا تعني صفقة Microsoft-Yahoo للمعلنين على شبكة البحث

أخيرًا، توصلت Microsoft وYahoo إلى اتفاق ويمكن أن يغير هذا المشهد فعليًا بالنسبة لنا نحن المعلنين بنظام الدفع لكل نقرة (وSEO). كيف ستؤثر الصفقة على إعلانات الدفع لكل نقرة التي تسألها؟

لسنوات عديدة، سيطر Google على حصة سوق البحث بما يزيد عن 60% من إجمالي عمليات البحث. عندما تفكر شركة صغيرة في البحث المدفوع، فإن Google هو المكان الذي يريد الجميع التواجد فيه، لماذا؟ انه سهل. يطلق عليه حصة السوق. الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها رؤية نتائج حقيقية من الحملة هي التأكد من أننا نولد حركة المرور الممكنة لرؤية التحويلات الكافية للمبيعات أو العملاء المحتملين.

أولاً، دعونا نفهم سبب أهمية التوصل إلى اتفاق بحث بين شركتي Microsoft وYahoo. في الأساس، كانت كلتا الشركتين تتنافسان مع Google لسنوات، وبقدر ما حاولتا جعل تكنولوجيا البحث الخاصة بهما قادرة على المنافسة، سيطرت Google على حصتها في السوق تاركة كلا المحركين يحاولان تسلق جبل شديد الانحدار والعالي. نظرًا لأن Microsoft أنفقت بالفعل مبلغًا لا يحصى من المال على تقنية البحث الخاصة بها، فقد أطلقت الآن Bing، وكان ذلك هو القشة الأخيرة التي قررت Yahoo مكتوب التركيز فقط على ما تفعله بشكل أفضل، وإنشاء محتوى لمستخدميها.

تعني هذه الصفقة أن جميع نتائج البحث، سواء العضوية أو المدفوعة، سيتم تسليمها من خلال تقنية البحث الخاصة بشركة Microsoft. لن تقوم شركة ياهو بعد الآن بتخصيص مواردها أو إنفاقها على تكنولوجيا البحث، بل على بناء المزيد من “الخصائص” حول الشبكة والتي تجذب الملايين من المستخدمين يوميًا في فئات الرياضة والتمويل والعديد من الفئات الأخرى.

عند البحث في Yahoo، في أوائل عام 2010 وحتى منتصفه، ستكون نتائج البحث “مدعومة بواسطة Bing”. لن يتم توجيه المستخدمين إلى Bing بالطبع، فهذا يعني فقط أن Bing سيعمل على تشغيل جميع نتائج البحث لـ Yahoo، مرة أخرى، بما في ذلك النتائج المدفوعة والعضوية، والتي تتضمن أيضًا إعلانات شبكة المحتوى، والتي تمتلك Google في الوقت الحالي واحدًا من أكبر محتوى الشبكات من خلال منصة Adsense التي جذبت الملايين من مشرفي المواقع لتحقيق الدخل من مواقعهم على الويب.

إذًا، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمعلني البحث المدفوع؟ يركز معلنو البحث المدفوع على محرك واحد، وهو Google. على الرغم من أن Yahoo وBing هما محركا بحث من الدرجة الأولى، إلا أن عملائي، بما فيهم أنا، يخصصون معظم ميزانية البحث المدفوعة لدينا لـ Google وأنا متأكد من أن هذا هو الحال بالنسبة لمعظمهم. ستواجه هذه الصفقة أخيرًا منافسة Google. سوف يتنافس كل من Bing وGoogle الآن على حصة السوق على الرغم من أنه سيستغرق بعض الوقت حتى يتمكن Bing من الاقتراب ولكن بالنظر إلى هوية Microsoft، فهو تحدٍ يواجهونه ويثبتون ذلك من خلال هذا الاستحواذ.

الإعلان من خلال منصة MSN بمجرد أن يتم تشغيل جميع عمليات البحث بواسطة Bing إلى Yahoo، ستتضاعف حصة السوق حيث سيصبح كلا المحركين واحدًا. لن يتم عرض إعلاناتك في كل من Bing وYahoo فحسب، بل نظرًا لأن كلاً من Bing يقوم بتشغيل كل محتوى Yahoo، فإن خيارك لاختيار تضمين إعلاناتك في شبكة المحتوى يعني أن إعلانك سيتم عرضه في جميع خصائص MSN وYahoo.

بعد كل ما قيل وفعل، ستنمو الحصة السوقية لـ Bing بشكل هائل مقارنة بما هي عليه الآن، وعلى الرغم من أنني أتوقع أن ترتفع عروض أسعار الدفع لكل نقرة (PPC) بسبب تزايد المنافسة بسبب ارتفاع حصة السوق، فإن هذا سيفيد معلني البحث المدفوع بقدر ما نستطيع. لا تعتمد فقط على الاعتماد على محرك رئيسي واحد للإعلان.

من خلال تجربتي، كانت منصات MSN وYahoo أكثر تساهلاً عندما يتعلق الأمر بالتسويق بالعمولة وكذلك نقاط الجودة التي تؤثر حقًا على الحملات في Google. يمكن أن يؤثر هذا التغيير على مشهد PPC للشركات التابعة إذا ظل Bing ضمن إرشاداته الحالية. نعلم جميعًا أن Bing ليس صارمًا فيما يتعلق بنقاط الجودة مثل Google ولكن يمكن أن يتغير ذلك أيضًا حيث تحاول Microsoft ليس فقط تحسين الخوارزمية العضوية الخاصة بها ولكن أيضًا البحث المدفوع.

سنشهد حدوث العديد من التغييرات في الشهرين المقبلين، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة للإعلانات المدفوعة على شبكة البحث.