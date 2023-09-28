Rewrite this title: ماذا تفعل عندما يكون منافسوك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) غير جيدين

ستساعدك المقالة التالية: ماذا تفعل عندما يكون منافسوك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) غير جيدين

هذا الأسبوع اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين السؤال من فرناندا في ساو باولو:

“يقوم منافسي الجديد بتنفيذ إستراتيجية SEO ذات القبعة السوداء ومن الواضح أنها تعمل لصالحه. لقد ارتقى بسرعة كبيرة في تصنيفات Google ويمكنني أن أرى ما يفعله من خلال منصة SEMrush. حاولت إبلاغ Google، ولكن يبدو أنه لم يحدث شيء. ماذا يمكنني أن أفعل؟”

باعتبارنا وكالة، فإننا نسمع بانتظام من العملاء المحتملين الذين يعتقدون أن منافسيهم ليسوا على ما يرام.

في بعض الأحيان هم كذلك.

ولكن في أغلب الأحيان، يحصل المنافسون على مرتبة أعلى لأنهم يقومون بتحسين الأشياء الصحيحة.

وفي كثير من الأحيان، حتى لو كان الطرف المخالف يعمل في ظل اللون الأبيض الفاتح من تحسين محركات البحث، نجد أن سبب تصنيفهم لا علاقة له بأساليبهم الشائنة نسبيًا.

التركيز عليك

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها العديد من الشركات هو التركيز أكثر على ما يفعله منافسوها، بدلاً من العمل على تحسين وضعهم في الحياة.

لا تفهموني خطأ، من المهم أن تعرف ما يفعله منافسوك.

لكن مراقبة منافسيك عن كثب أكثر من مراقبة نتائجك هو خطأ كبير.

في كثير من الحالات، لا يعرف منافسوك ما يفعلونه، وإذا افترضت أنهم يفعلون ذلك فقط لأنهم يتقدمون عليك في تصنيف كلمة رئيسية، فمن الممكن أن تكون مخطئًا.

وإذا قمت بتقليد ما يفعله منافسوك دون فهم العواقب الكاملة لأفعالهم، فسوف تكون غير راضٍ في كثير من الأحيان عن النتائج.

أفضل شيء يمكنك القيام به هو قضاء معظم وقتك ومواردك في تحسين تواجدك على محرك البحث بدلاً من التركيز على ما يفعله منافسوك.

نعلم جميعًا أن جزءًا من تحسين محركات البحث (SEO) يقوم بتحليل ما يصلح لأولئك الذين يصنفون المكان الذي نريد أن نكون فيه.

ولكن هناك خط رفيع بين التحليل الصحي والهوس الأناني بإستراتيجية المنافس.

صدقني، إذا قضيت وقتًا أطول في النظر إلى موقع منافسك بدلاً من العمل على موقعك الخاص، فلن تنجح.

لماذا لا يهتم جوجل بأنهم يخالفون القواعد؟

إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن هناك شخص آخر يغشك ويفلت من العقاب – والأسوأ من ذلك، أنه يضربك – فمن الطبيعة البشرية أن تريد العدالة.

يحتاج المرء فقط إلى قضاء بعض الوقت في أحد الفصول الدراسية في رياض الأطفال ليتعلم أن الثرثرة على شخص آخر هي طبيعة بشرية.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما نشعر أن شخصًا ما يفلت من شيء يؤثر علينا سلبًا.

ولكن عندما نبلغ Google عن تجاهل شخص ما الصارخ للقواعد، فإننا نواجه الصراصير في جميع أنحاء العالم تقريبًا.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه يتم تجاهل تقاريرك.

كما ذكرت من قبل، فإن الأفعال الشائنة التي يرتكبها منافسونا في كثير من الأحيان ليست هي السبب وراء تفوقهم علينا.

إذا كان الأمر كذلك، حتى لو تجاهلت Google تكتيكات القبعة السوداء في معايير التصنيف الخاصة بمنافسك، فإن موقع المنافس سيظل متقدمًا عليك.

لذا، ربما تتخذ Google إجراءً ما، ولكنك قد لا تعرف ذلك أبدًا.

ليس لدي أي فكرة عن عدد التقارير عن المخالفات التي تتلقاها شركة جوجل كل شهر، ولكنني أتخيل أنها أرقام فلكية.

لقد سمعت حتى عن بعض الأشخاص الأقل أخلاقية في تحسين محركات البحث الذين يجعلون من الإبلاغ عن منافسيهم مبكرًا وفي كثير من الأحيان نقطة.

بغض النظر عما إذا كانوا يفعلون شيئًا خاطئًا أم لا، فإن Google معروفة بحل المشكلات دون استخدام التفاعل البشري.

أظن أنه يتم التعامل مع العديد من التقارير دون أن يرى شخص حقيقي الشكوى.

لكن هذا يعني أنه في كثير من الأحيان، لن تتم معاقبة الأسلوب الهجومي – وقد يكون ذلك محبطًا.

إذا كانت لديك بالفعل حالة محكمة تريد الإبلاغ عنها، فاكتب تدوينة حول هذا الموضوع ثم قم بتغريد هذا المنشور إلى ممثل Google المفضل لديك – أو حتى منشور أو شخص مؤثر في مجال تحسين محركات البحث (SEO) المفضل لديك.

لقد رأيت أشياء تم تصحيحها بهذه الطريقة أكثر من تلك التي تم تصحيحها من خلال قنوات التقارير الرسمية.

وبطبيعة الحال، أتوقع أن يتغير ذلك إذا تم إساءة استخدام هذه القناة.

وليس لدي أدنى شك في أنه قد يتم إساءة استخدامه في المستقبل القريب.

ختاماً

أفضل رهان لك عند التعامل مع منافسي القبعة السوداء هو العمل على الأشياء الخاصة بك.

كن أفضل، وافعل الأشياء بطريقتك.

أنا لست الشخص الذي يحكم إذا كنت تستخدم تقنيات القبعة السوداء أم لا.

أنا شخصياً لا أفعل ذلك.

هناك بعض الصناعات التي قد يكون من الضروري فيها التحول إلى اللون الرمادي قليلاً للمنافسة.

لكن التركيز المفرط على تكتيكات منافسك ليس بالأمر الجيد على الإطلاق.

اكتشف ما هو الأفضل بالنسبة لك ولا تقلق بشأن ما يفعله منافسوك، بخلاف التحقق لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم أي أفكار جيدة لك.

ستكون أكثر نجاحًا، وستكون أكثر سعادة على المدى الطويل.

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