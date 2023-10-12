Rewrite this title: ماذا لو كانت ملفات تعريف Google “كسولة” أو “انتقائية”؟

ستساعدك المقالة التالية: ماذا لو كانت ملفات تعريف Google “كسولة” أو “انتقائية”؟

تمت مناقشة موضوع رابط جيرانك جيدًا. وغني عن القول أن:

يعتبر الارتباط الخلفي من مورد يرتبط بالمواقع ذات السمعة الطيبة فقط أمرًا جيدًا؛

يعد الارتباط الخلفي من مورد نادرًا ما يكون متحفظًا جدًا/كسولًا بشأن الارتباط الخارجي أمرًا جيدًا.

ولكن هل هو في الواقع ملف تعريف منفصل لمثل هذه المواقع (التي تعتبر روابط انتقائية وكسولة) في خوارزمية Google.

هناك مناقشة مثيرة للاهتمام في WebmasterWorld.com (كما ذكر في المائدة المستديرة لمحرك البحث) وصف هؤلاء الروابط المحافظة بـ “الروابط البخيلة” ومناقشة كيفية تعامل Google معهم.

“الروابط من المؤلفين الذين هم من الروابط الخارجية البخيلة للغاية هي أكثر إفادة.”

عندما يكون الرقم مهمًا:

يمكن أن يكون عدد الروابط الخارجية الأقل علامة على أنه من غير المرجح أن يشاركوا في مخططات الارتباط بشكل عام؛

ويعني وجود عدد أقل من الروابط أنه يتم تمرير المزيد من نظام ترتيب الصفحات إلى كل رابط؛

من الأسهل تحليل عدد أقل من الروابط الخارجية؛ تعد استراتيجية الارتباط الخارجي “للرابط البخيل” واضحة ومباشرة إلى حد ما، في حين أن استراتيجية الشخص العادي يمكن أن تكون متناقضة (في أحد الأيام يرتبط بموقع جيد، وبعد ذلك يسقط رابطًا إلى بعض “الأحياء السيئة”، وما إلى ذلك.

هل الرقم مهم في الواقع؟

إذا قام John Doe بالارتباط بـ 20 موقعًا تابعًا رفيعًا من إحدى الصفحات وربطت Jane Buck بموقع Wikipedia وNytimes.com والمكتبة العامة على الإنترنت من صفحتها، فإن ذلك يرسل رسالة أكثر إيجابية إلى محرك البحث: عدد الروابط على John و صفحات Jane أم “TrustRank” لأهداف الروابط الصادرة؟

إذا كان الرقم لا يزال مهمًا …

… ثم يتناقض مع تصريحات المسؤول مندوب الذين يشجعون مشرفي المواقع على الارتباط بسخاء.