Rewrite this title: ماذا يحدث هنا؟؟؟ وماذا تفعل حيال ذلك؟

ستساعدك المقالة التالية: ماذا يحدث هنا؟؟؟ وماذا تفعل حيال ذلك؟

لذلك، ما لم تكن تعيش على صخرة، هناك خمسة مواضيع شائعة تهيمن على المحادثات عبر الإنترنت مؤخرًا:

تشارلي شين – يقوم الناس بتحليل تصرفاته ويتحدثون عن مدى براعته في إنشاء محادثة وكيف يجب أن يتعلم الناس الحصول على الشهرة التي حصل عليها. رأيي الشخصي هو أنه لم يكن لديه خطة رئيسية تدعمها العبقرية. يواجه الرجل بعض المشكلات ويصادف أن التداعيات تأسر أمريكا. سأقوم بتمرير المزيد من التعليقات حول هذا الموضوع. هناك عدد كافٍ من الأشخاص يقومون بتغطيته، وأنا لا أقتنع بأنه ينبغي لنا أن نقضي دقيقة أخرى في تحليله و”نتائجه” على الويب. إذا كنت لا توافق على ذلك، قم بالتعليق أدناه وأخبرني بالسبب…وإلا فلنمضي قدمًا! الزلزال الذي ضرب اليابان والتحذيرات المرتبطة به من تسونامي – قلبي يخرج إلى الأشخاص المتأثرين بهذه المأساة الصادمة والمروعة. أناشد كل من هو قادر أن يتجمع في الأسابيع المقبلة لدعم المحتاجين والتبرع بكل ما تستطيع. هناك الكثير من الحديث حول كيف لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا في نشر المعلومات، ومن المثير للاهتمام حقًا أن نسمع الطرق المختلفة التي غيرت بها وسائل التواصل الاجتماعي كيفية سير الأمور عندما تكون هناك مأساة. أنا أيضًا لن أقضي وقتًا في الحديث عن هذا. هناك الكثير من المقالات التي يمكنك قراءتها إذا كنت مهتمًا. أردت فقط أن أتحدث هنا لمدة دقيقة للاعتراف بأولئك الذين يعانون والتعهد بالقيام بدوري في مساعدتهم. ال Facebook التغييرات – حسنًا، سأغطي هذا الأمر بإيجاز أدناه، لذا استمر في القراءة. لدي بعض الموارد لأذكرها. تحديث Google Farmer/Panda. قد يظن المرء أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى مشاركة أخرى تفصله بالكامل، ولكن بناءً على الأسئلة التي أتلقاها والنصائح الغريبة التي أراها تطفو على السطح – أعتقد أنه يحتاج بالفعل إلى مزيد من التغطية. لذا استمر في القراءة لذلك. يتم ضبط الشركات الكبيرة بسبب ممارسات تحسين محركات البحث السيئة. سأغطي هذه النقطة الآن ببيان واحد فقط: القبعة السوداء، ممارسات تحسين محركات البحث الشائنة لا تعمل على المدى الطويل، سيتم القبض عليك والقيام بذلك بشكل صحيح في المرة الأولى، في حين أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للحصول على النتائج في البداية أفضل طريقة للذهاب لسببين – ستكون قادرًا على الحفاظ على النجاح على المدى الطويل وعادةً ما يكون ذلك أفضل لزوار موقعك (عندما تقدم محتوى حقيقيًا ذا قيمة وتحصل على روابط شرعية وترتبط بمحتوى يستحق رابط)

حسنًا، فلنفصل الآن بين رقم 3 ورقم 4 قليلاً…

Facebook:

أصبحت صفحات المعجبين/الأعمال الجديدة متاحة الآن اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2011

لذلك فإن أي شخص لم يقوم بترقية صفحته قبل يوم الجمعة قد حدث ذلك تلقائيًا.

يحتاج أي شخص يقوم بإنشاء صفحة معجبين جديدة باستخدام علامة تبويب مخصصة إلى استخدام iFrames وليس تطبيق Static FBML الآن. (لا تقلق، إذا كانت لديك صفحة حالية تحتوي على علامة التبويب Static FBML، فإنها لا تزال تدعمها وسيتم عرضها بشكل جيد – ولن تتمكن من إضافة صفحات جديدة بعد الآن.)

الشيء الرائع حقًا في iFrames هو أنه يمكنك مطالبة المصمم الخاص بك بإنشاء علامة تبويب تبدو وكأنها موقع الويب الخاص بك الحالي أو سمة المدونة ثم يضعها على صفحتك (لا تنس أنها يجب أن يكون عرضها 520 بكسل)

هل تحتاج إلى بعض الموارد/التطبيقات لإطارات iFrames الجديدة؟ وهنا بضعة منها جيدة:

(Note: تتطلب إطارات iFrames بعض المعرفة بالترميز)

HTML ثابت: علامات تبويب iframe

سهل الاستخدام والحصول على تعليقات جيدة من المستخدمين حتى الآن. التثبيت بنقرة واحدة ويسمح بعرض المحتوى للجماهير وغير المعجبين. يجب عليك استخدام محرر خارجي (إما عبر الكود أو محرر WYSIWYG) ثم لصقه في هذه الأداة. أفضل الأخبار: إنه مجاني.

إطارات iFrames للصفحات بواسطة Wildfire – أداة سهلة أخرى. من السهل أيضًا عرض محتوى المعجبين وغير المعجبين. يتطلب هذا أيضًا إنشاء التعليمات البرمجية الخاصة بك ثم لصقها. مجانًا أيضًا.

هناك الكثير من الأدوات الأخرى المتاحة، ولكن يبدو أن هاتين الأداتين تستحقان الذكر.

أصبحت صفحات المعجبين أكثر أهمية من أي وقت مضى. نحن نشهد عمليات استحواذ على الشركات التي تقدم تقنيات وتطبيقات متنوعة لصفحات المعجبين. لقد أصبح واضحًا أخيرًا لبعض اللاعبين الكبار في الصناعة أن هذه الصفحات موجودة لتبقى وأنها أداة تسويقية قوية يستخدمها أصحاب المواقع في ترسانة استراتيجياتهم التسويقية. (لماذا لا يستمع إلي أحد، لقد تم نشر هذه الأهمية لهذه الصفحات في العام الماضي! LOL)

على الرغم من أنك تحتاج بالتأكيد إلى بعض المعرفة بالبرمجة لتتمكن من إنشاء علامة تبويب رائعة لصفحة المعجبين الخاصة بك، إلا أن الأمر لا يختلف كثيرًا عما كنا نستخدمه عندما كنا نستخدم تطبيق Static FBML، حيث كنت بحاجة إلى معرفة بالبرمجة لذلك أيضًا.

ابق على اطلاع مع تطور الأمور وبدء ظهور المزيد من التطبيقات الرائعة!

جوجل

حان الوقت الآن للانتقال إلى التغيير الأخير الذي أجرته Google، والذي تسبب في المزيد من الهستيريا أكثر مما نراه عادةً.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون – أجرت Google تغييرًا أثر على حوالي 12% من نتائج البحث.

الهدف من التحديث الأخير؟ لإزالة المواقع ذات الجودة الرديئة من أعلى صفحات نتائج جوجل. (هدف عظيم في نظري)

إليك ما قاله مات كاتس من Google:

“تم تصميم هذا التحديث لتقليل تصنيفات المواقع منخفضة الجودة – المواقع التي تمثل قيمة مضافة منخفضة للمستخدمين، أو نسخ المحتوى من مواقع الويب الأخرى أو المواقع التي ليست مفيدة جدًا. وفي الوقت نفسه، ستوفر تصنيفات أفضل للمواقع عالية الجودة – المواقع التي تحتوي على محتوى ومعلومات أصلية مثل الأبحاث والتقارير المتعمقة والتحليلات المدروسة وما إلى ذلك.

السبب وراء التغيير واضح – إذا لم يتمكن الباحثون من العثور على مواقع عالية الجودة فمن المحتمل أن يغادروا المكان ويبدأوا البحث على محرك آخر (ربما مثل Bing – والذي يحتل الآن المركز الثاني رسميًا وفقًا للإحصائيات الأخيرة!). أصبحت Google Google من خلال تقديم نتائج عالية الجودة يمكن للأشخاص الاعتماد عليها.

من المفترض أن يوافق معظم الأشخاص على هذا التغيير، إلا إذا تأثر موقعك به. إذا تأثرت وكان ذلك مستحقًا (اقرأ على النحو التالي: موقعك سيء وكنت محظوظًا لأنك ابتعدت عن التصنيف طوال هذه المدة) – فهناك شيء يمكنك القيام به: تحسين موقعك والمحتوى الخاص بك.

إذا تأثرت ولا تشعر أنه كان ينبغي أن تتأثر، فأخبر Google: http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=76830633df82fd8e&hl=ar

دعونا نحلل مجالات المشكلات وندرج بعض الاقتراحات لإصلاحها.

من خلال المعلومات التي شاركها مات كاتس وأميت سينغال، يمكننا أن نستنتج ما يلي:

سيتم اعتبار المواقع التي تحتوي على نسبة عالية من المحتوى المكرر ذات جودة منخفضة.

دعونا نلقي نظرة على هذا السيناريو: إذا كانت لديك صفحة هنا وهناك تحتوي على محتوى مكرر ولكن بقية الموقع يحتوي على محتوى فريد، فقد لا تكون تلك الصفحات التي تحتوي على محتوى مزيف جيدًا ولكن يجب أن يظل موقعك ككل في حالة جيدة.

ولكن عند التنقل صفحة تلو الأخرى، إذا كانت المحركات تتعرض لضغوط شديدة للعثور على محتوى عالي الجودة وفريد ​​من نوعه، فسينتهي الأمر بالتأثير على موقعك ككل. يأخذ Google الرسمي هذا الأمر على النحو التالي: “المحتوى المنخفض الجودة في جزء من الموقع يمكن أن يؤثر على تصنيف الموقع ككل.” لذا كن حذرا!

بالنسبة لأولئك الذين يعيدون نشر المحتوى ثم يضيفون سطرًا أو سطرين مع رأيهم في المحتوى، ويشعرون أن هذا محتوى فريد بدرجة كافية لإرضاء المحركات. سيكون ذلك مشكلة للمضي قدمًا! إذا كانت الكثير من الصفحات تحتوي على نسبة صغيرة فقط من محتوى الصفحة الفريد، فلن يكون أداء هذه الصفحات جيدًا أيضًا.

يبدو أيضًا أن Google يبحث عن الصفحات التي تحتوي على عدد كبير من الإعلانات التي لا تتعلق بمحتوى الصفحة (خاصة إذا كانت الإعلانات في أعلى الصفحة). لن يكون أداء هذه الصفحات جيدًا في Google اليوم.

إذا حصل موقعك على تصنيف جيد بالنسبة لعبارة ما ولكن العبارة غير موجودة بالفعل في علامة العنوان أو محتوى النص، فلن تستمر الصفحة في العمل بشكل جيد في المستقبل.

الكلمات الرئيسية التي يتم تكرارها مرارًا وتكرارًا ستؤدي إلى تشغيل الخوارزمية الجديدة لتقليل قيمة الصفحة. يجب استخدام الكلمات الرئيسية بشكل مناسب. (أحد الاختبارات التي يشاركها العديد من مؤلفي النصوص هو قراءة المحتوى الخاص بك بصوت عالٍ، حيث يعالجه عقلك بشكل مختلف عندما يسمع النص بصوت عالٍ وستعرف ما إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الكلمات الرئيسية المحشوة هناك).

الآن، هناك شيء سيواجهه الكثير من الأشخاص – يمكن أن تؤثر معدلات الارتداد المرتفعة والوقت المنخفض الذي يقضيه على الموقع على التصنيفات. وهذا شيء عظيم، في رأيي. إنه يجبر الأشخاص على النظر حقًا إلى الجودة الموجودة على موقعهم وتحسين الأشياء حتى يشجعوا الزوار على عدم الارتداد والبقاء لفترة أطول. وهذا يعني أن مبادئ التسويق القوية والنسخة الجيدة ستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. الحقيقة المحزنة هي أن هذا كان يجب أن يكون مهمًا دائمًا لأصحاب المواقع – ولكن معظمهم لا يمكنهم رؤية ما هو أبعد من سعيهم للحصول على الكأس المقدسة (أعلى التصنيفات) ولا يهتمون بما يفعله الأشخاص بمجرد وصولهم إلى الموقع.

ستؤثر نسبة النقر إلى الظهور (نسبة النقر إلى الظهور) من SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) أيضًا على التصنيفات. إذا ظهر موقعك كثيرًا ولكن لم ينقر عليه أحد، فيمكنك التأكد من أنه سيؤثر على الأشياء. إذن ما الذي يمكنك فعله لتحسين نسب النقر إلى الظهور في SERPs؟

إليك بعض الأفكار:

انتبه إلى الطول وتأكد من عدم اقتطاع الأوصاف الخاصة بك في SERPs قبل الكشف عن المعلومات الأكثر أهمية. بمعنى آخر، انظر إلى المكان الذي تسحب فيه Google البيانات التي تعرضها في SERPs (عادةً ما تكون علامة العنوان الخاصة بك هي ما يستخدمونه لإنشاء العنوان الرئيسي للقائمة) وتأكد من أن مساحة النص مقنعة، وهذا هو يشرح بالضبط ما تقدمه الصفحة، ومن المفيد أيضًا أن تتضمن عبارة رئيسية.

على سبيل المثال: يجب أن يكون لديك دليل شامل: تعرف على كيفية رعاية سلحفاتك الأليفة – ليست جيدة جدًا – يتم دفع العبارة الرئيسية إلى الجزء الخلفي من العبارة ومن المحتمل أن يتم اقتطاعها.

على سبيل المثال: كيف تعتني بسلحفاة حيوانك الأليف – يجب أن يكون لديك دليل شامل – أفضل بكثير – عبارة الكلمات الرئيسية موجودة في البداية ولكنك لا تزال تحصل أيضًا على المحتوى الوصفي المقنع هناك.

تصر العديد من الشركات على وضع معلومات علامتها التجارية في علامة العنوان. إذا كان لا بد من وجوده هناك، ضعه في النهاية.

فكر في علامة العنوان الخاصة بك كإعلان صغير – كن وصفيًا لموضوع الصفحة ولكن كن مقنعًا حتى يرغب الأشخاص في النقر عليها. وعد بفائدة (طالما أن المحتوى الخاص بك يفي بما وعدت به)

حسنًا، لنعد إلى ما يبحث عنه Google الآن بعد التحديث الأخير:

لا يريدون رؤية المحتوى المعياري (المحتوى نفسه والمتكرر في كل صفحة)

المواقع التي تحتوي على الكثير من الروابط الواردة ذات الجودة المنخفضة لن تعمل بشكل جيد.

المواقع التي لا تحصل على بعض التعرض الاجتماعي (الإشارات والروابط من مواقع التواصل الاجتماعي) لن تعمل بشكل جيد. (نعم، نحن نستمر في قول ذلك، وهذا صحيح – عليك أن تستمر Twitter, Facebook ولينكدين)

لذا، خذ كل هذه العوامل وأضفها لترى كيف سيكون أداء موقعك بشكل عام.

إذا كان أي من هذه العوامل له صلة بالباندا، فمن غير المرجح أن يكون كذلك في حد ذاته.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، نُقل عن مات كاتس قوله: “كلما نظرنا إلى المواقع الأكثر حجبًا، نجد أنها تتوافق مع حدسنا وخبرتنا”. حسنًا، لاحظ استخدام كلمة “محظور” – يبدو أنه يقول إذا لم تحقق نتيجة جيدة في المجالات الموضحة أعلاه، فسيتم حظر موقعك.

فماذا تفعل إذا تأثرت بهذا التحديث:

على حد تعبير جوجل…

“إذا كنت تعتقد أنك تأثرت بهذا التغيير، فيجب عليك تقييم كل المحتوى الموجود على موقعك وبذل قصارى جهدك لتحسين الجودة الإجمالية للصفحات الموجودة على نطاقك. يمكن أن تساعد إزالة الصفحات منخفضة الجودة أو نقلها إلى نطاق مختلف في تصنيفك للمحتوى عالي الجودة.

قم بمراجعة إحصائيات الويب الخاصة بك وتعرف على الصفحات التي حققت نجاحًا مؤخرًا – يمكنك العمل على تحسين تلك الصفحات أولاً (لكن المراجعة على مستوى الموقع ليست فكرة سيئة أبدًا). معرفة ما إذا كان بإمكانك تحديد الفرق بين الصفحات التي لا تزال تعمل بشكل جيد وتلك التي تم إغلاقها.

إذا كنت تريد حقًا إصلاح الأمور، فاتبع نهجًا تحليليًا متعمقًا ولاحظ أيًا من العوامل المذكورة أعلاه موجودة في كل صفحة واجتهد في القضاء على جميع مجالات المشكلات.

ركز على تحسين المحتوى الخاص بك وتجربة المستخدم وستكون على ما يرام.

قم ببناء تعرضك عبر الإنترنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.