Rewrite this title: ماذا يعني إنشاء محتوى جذاب؟

ستساعدك المقالة التالية: ماذا يعني إنشاء محتوى جذاب؟

كلمة “إشراك” هي كلمة يتم طرحها كثيرًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة عند الإشارة إلى المحتوى.

يتفهم كل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) الحاجة إلى إنشاء محتوى جذاب وصديق لمحركات البحث (SEO)، ولكن ما يعنيه هذا في الواقع ليس واضحًا دائمًا.

هل يعني “التفاعل” جذب النقرات إلى الصفحة؟

المشاركات الاجتماعية الملهمة؟

الحصول على متابعين للتعليق على مشاركاتك؟

كل ما ورداعلاه.

في هذا المنشور، سأناقش المعنى الحقيقي لكلمة “الجذب” وكيف يمكنك إنشاء محتوى يحفز التفاعل الذي يستحقه المحتوى الخاص بك.

تعريف “المشاركة”

المحتوى “الجذاب” هو المحتوى الذي يحث الأشخاص على اتخاذ إجراء ما، مهما كان تعريفه واسع النطاق.

يمكن أن تكون المشاركة في شكل إعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاركات اجتماعية، أو نقرات، أو تعبئة نماذج، أو أي نوع آخر من الإجراءات.

تصبح الأمور مربكة عندما يعلن المسوقون عن الحاجة إلى محتوى “جذاب” دون تحديد الإجراء الذي من المتوقع أن يتخذه المستخدمون.

هذه مشكلة لأنها تجعل من المستحيل تقريبًا تحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بك ناجحًا في زيادة التفاعل. ومعظمنا يعرف المثل القائل: “ما يمكن قياسه، يمكن إدارته”.

إذا أراد المسوقون النجاح في إنشاء محتوى جذاب، فيجب عليهم أولاً تحديد الإجراء (الإجراءات) التي يريدون من المستخدمين اتخاذها.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكنهم بعد ذلك صياغة محتوى يدفع المستخدمين إلى الإعجاب/التعليق/النقر/المشاركة/الاشتراك.

قياس المشاركة: مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاركة

في عالم التسويق، تُستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس نجاح الحملة.

كما هو الحال مع الحملة الإعلانية المدفوعة، يجب تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية لحملات تسويق المحتوى الخاصة بك أيضًا.

إن مجرد السعي إلى “المشاركة” لن يسدد الفواتير.

فيما يلي عدد قليل من مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى والتي يمكن استخدامها لقياس المشاركة وتحليل النتائج الملموسة:

إعجابات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي: تشغيل “الإعجابات”. Facebook, Instagramتميل LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى إلى الإشارة إلى إعجاب المستخدمين بالمحتوى الخاص بك وبالتالي يمكن استخدامه كمقياس للمشاركة.

تشغيل “الإعجابات”. Facebook, Instagramتميل LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى إلى الإشارة إلى إعجاب المستخدمين بالمحتوى الخاص بك وبالتالي يمكن استخدامه كمقياس للمشاركة. تعليقات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي : كما هو الحال مع الإعجابات، تُظهر تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أن المستخدمين مهتمون بالمحتوى الخاص بك. بالطبع، يمكن أن تكون التعليقات جيدة أو سيئة أو محايدة، لذا فهي ليست دائمًا علامة على ذلك إيجابي ارتباط.

: كما هو الحال مع الإعجابات، تُظهر تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أن المستخدمين مهتمون بالمحتوى الخاص بك. بالطبع، يمكن أن تكون التعليقات جيدة أو سيئة أو محايدة، لذا فهي ليست دائمًا علامة على ذلك ارتباط. مشاهدات الصفحة : مشاهدات الصفحة هي مقياس لعدد المستخدمين الذين يزورون صفحة معينة على موقع الويب الخاص بك. تُعد مشاهدات الصفحة والجلسات والمستخدمين أكثر مقاييس التفاعل على موقع الويب شيوعًا.

: مشاهدات الصفحة هي مقياس لعدد المستخدمين الذين يزورون صفحة معينة على موقع الويب الخاص بك. تُعد مشاهدات الصفحة والجلسات والمستخدمين أكثر مقاييس التفاعل على موقع الويب شيوعًا. زائرين فريدين من نوعهم : يشير الزائر الفريد إلى الشخص الذي يزور موقع الويب مرة واحدة على الأقل خلال فترة إعداد تقارير معينة. يُظهر الزائرون الفريدون عدد الأشخاص الذين يصل إليهم موقع الويب الخاص بك فعليًا.

: يشير الزائر الفريد إلى الشخص الذي يزور موقع الويب مرة واحدة على الأقل خلال فترة إعداد تقارير معينة. يُظهر الزائرون الفريدون عدد الأشخاص الذين يصل إليهم موقع الويب الخاص بك فعليًا. الوقت على الصفحة : مقياس التفاعل الذي يقيس الوقت الذي يقضيه المستخدم في إحدى صفحات موقعك على الويب. الافتراض هو أن المستخدم سيقضي المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك إذا كان مهتمًا بالمحتوى الخاص بك.

: مقياس التفاعل الذي يقيس الوقت الذي يقضيه المستخدم في إحدى صفحات موقعك على الويب. الافتراض هو أن المستخدم سيقضي المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك إذا كان مهتمًا بالمحتوى الخاص بك. معدل الارتداد: النسبة المئوية للزوار الذين يخرجون بعد مشاهدة صفحة واحدة فقط على موقع الويب الخاص بك. يعد معدل الارتداد المنخفض علامة جيدة، لأنه يعني أن المستخدمين يغامرون بالانتقال إلى صفحات أخرى على موقع الويب الخاص بك.

النسبة المئوية للزوار الذين يخرجون بعد مشاهدة صفحة واحدة فقط على موقع الويب الخاص بك. يعد معدل الارتداد المنخفض علامة جيدة، لأنه يعني أن المستخدمين يغامرون بالانتقال إلى صفحات أخرى على موقع الويب الخاص بك. الصفحات لكل جلسة : مقياس لعدد الصفحات التي يزورها المستخدم في كل جلسة. المنطق هو أنه إذا زار المستخدم عدة صفحات على موقع الويب الخاص بك، فمن المحتمل أن يكون مهتمًا بالمحتوى الخاص بك.

: مقياس لعدد الصفحات التي يزورها المستخدم في كل جلسة. المنطق هو أنه إذا زار المستخدم عدة صفحات على موقع الويب الخاص بك، فمن المحتمل أن يكون مهتمًا بالمحتوى الخاص بك. عمق الصفحة/التمرير : إذا قام المستخدم بالتمرير لأسفل على صفحة ويب، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه مهتم بالمحتوى الخاص بك.

: إذا قام المستخدم بالتمرير لأسفل على صفحة ويب، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه مهتم بالمحتوى الخاص بك. الزوار الجدد مقابل الزائرين العائدين : أنت ترغب في الحصول على زوار جدد ولكنك تريد أيضًا عودة المستخدمين إلى موقعك. سيشجع المحتوى الرائع الزوار على العودة مرارًا وتكرارًا.

: أنت ترغب في الحصول على زوار جدد ولكنك تريد أيضًا عودة المستخدمين إلى موقعك. سيشجع المحتوى الرائع الزوار على العودة مرارًا وتكرارًا. معدل التحويل: يتم قياس التحويلات بشكل مختلف اعتمادًا على أهدافك. عادةً ما يتضمن ذلك تعبئة النماذج أو عمليات الشراء أو الاشتراك. معدل التحويل الخاص بك هو نسبة مئوية من عدد الزوار الذين ينتهي بهم الأمر إلى اتخاذ إجراء مفضل على موقع الويب الخاص بك.

يتم قياس التحويلات بشكل مختلف اعتمادًا على أهدافك. عادةً ما يتضمن ذلك تعبئة النماذج أو عمليات الشراء أو الاشتراك. معدل التحويل الخاص بك هو نسبة مئوية من عدد الزوار الذين ينتهي بهم الأمر إلى اتخاذ إجراء مفضل على موقع الويب الخاص بك. معدل التخلي عن عربة التسوق: يشير هذا إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين ينسحبون مباشرة قبل تأكيد الشراء. إذا كان المحتوى الخاص بك يؤدي وظيفته، فيجب أن يكون معدل التخلي عن سلة التسوق منخفضًا.

وهذا مجرد غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بمؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة التي يمكنك النظر إليها عند قياس التفاعل.

الشيء المهم هو أن تختار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة بناءً على أهدافك وأن تنظر إلى البيانات الفعلية عند تحديد التفاعل.

هذه هي الطريقة الأضمن لتحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بك يحقق النتائج التي تريدها.

لماذا إنشاء محتوى جذاب؟

يعد إنشاء محتوى صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين أمرًا واحدًا ولكن إنشاء محتوى يحول تلك الزيارات العضوية إلى عملاء يدفعون أمر آخر تمامًا.

في حين أن العديد من المسوقين يركزون على الكلمات الرئيسية، وتحسين محركات البحث على الصفحة، والروابط، وما شابه ذلك، فإنهم غالبًا ما يتجاهلون المكونات التي تؤدي إلى التفاعل والتحويلات.

في كثير من الأحيان، يكون إنشاء محتوى جذاب أمرًا بسيطًا مثل “الكتابة للمستخدم” (أي كتابة محتوى يريد جمهورك المستهدف قراءته بالفعل).

إن تصنيف المحتوى للموضوعات التي يبحث عنها جمهورك لا معنى له تقريبًا إذا لم يجدوا القيمة التي يحتاجون إليها ولم يتخذوا أي إجراء بشأن المحتوى الخاص بك.

لذلك، يعد إنشاء محتوى جذاب – المحتوى الذي يحفز القراء على اتخاذ إجراء – أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد بالفعل كسب المال من المحتوى الخاص بك.

حركة المرور جيدة، ولكن التحويلات أفضل.

كيفية تحفيز المشاركة

بمجرد تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للمحتوى الخاص بك، ولديك نظام لقياس التقدم، وتحديد موضوعات المحتوى التالية، فقد حان الوقت لصياغة محتوى من المؤكد أنه سيحفز التفاعل.

من الواضح أن النتائج ستختلف اعتمادًا على نوع الإجراء (الإجراءات) الذي تريد من المستخدمين اتخاذه، ولكن الطرق المجربة والصحيحة أدناه تعتبر رائعة لتعزيز التفاعل في معظم أجزاء المحتوى.

في كل حالة، يجب أن يكون هدفك هو إنشاء محتوى سيحبه جمهورك وسيجعلهم متشوقين للمشاركة/الإعجاب/التعليق/الاشتراك/الشراء.

1. قم بإنشاء مخطط تفصيلي للمحتوى

من السهل الانغماس في عملية كتابة المحتوى الشبيهة بتيار الوعي، لكن هذا غالبًا ما يترك المحتوى الخاص بك مفككًا وينحرف عن الموضوع.

يعد المحتوى المنظم والمدروس جيدًا هو الأفضل إذا كنت ترغب في الحفاظ على تفاعل القراء والتحرك نحو نقطة التحويل الرئيسية.

لذا، قبل أن تبدأ في الكتابة، قم بإنشاء مخطط أساسي لما تريد تغطيته.

ما هي الأسئلة التي يتوقع جمهورك منك الإجابة عليها في هذا المحتوى؟

ما القيمة التي يتوقعون العثور عليها؟

كيف يمكنك تنظيم هذا المحتوى بطريقة مباشرة؟

على سبيل المثال، إذا كنت أكتب دليلًا بعنوان “10 استراتيجيات تسويق تم الاستخفاف بها لعام 2020″، فلن أتعمق في الحديث عن الإستراتيجية رقم 1.

ربما سأمهد الطريق بفقرة مقدمة، وسأقدم بعض الإحصائيات حول كيفية تغير التسويق في عام 2020، ثم أرسم أهم 10 استراتيجيات.

من خلال رسم مخطط تفصيلي أولاً، فإنك تحافظ على تركيزك على النقطة الرئيسية وتسهل على القراء تصفح المحتوى الخاص بك.

إذا رأوا للوهلة الأولى أنك تغطي المعلومات التي يبحثون عنها، فمن المرجح أن يقرأوا المحتوى الخاص بك من الأعلى إلى الأسفل.

2. اطرح الأسئلة

لقد ثبت أن طرح الأسئلة ضمن محتوى مدونتك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي زيادة المشاركة.

على الرغم من أن القراء قد لا تتاح لهم الفرصة للرد فعليًا على سؤالك، إلا أن ذلك سيجعلهم يفكرون وقد يشجعهم على مواصلة قراءة المحتوى الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يواصل القراء قراءة القسم التالي، فيمكنك إضافة سؤال مثل “ماذا يعني هذا لأصحاب الأعمال في عام 2020؟” أو “كيف يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجيات على التسويق الخاص بك؟”

ومع وجود هذه الأسئلة العالقة في أذهانهم، سيميلون إلى مواصلة القراءة على أمل اكتشاف الإجابة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للأسئلة الموجودة في نهاية مشاركة المدونة أن تشجع تعليقات المدونة، والتي يمكنك الرد عليها لاحقًا.

إذا قمت بالرد على تعليقات مدونتك، فقد يشجع ذلك المستخدمين على العودة إلى موقعك وقراءة المزيد من المحتوى الخاص بك.

3. أضف “ألوية الدلو”

ألوية الجرافة هي كلمات أو عبارات تبقي القراء على موقع الويب الخاص بك لفترة أطول.

يتم استخدامها لتقسيم أجزاء أكبر من المحتوى والانتقال أيضًا إلى القسم التالي.

عادةً ما تكون عبارة قصيرة تليها نقطتان أو علامات حذف مثل:

على سبيل المثال:

خذ هذه القصة…

مهتم؟ تحقق من هذا:

لن تصدق هذا:

هنا واحد…

انظر دراسة الحالة هذه:

تعمل هذه بشكل جميل لتشجيع القراء على الاستمرار في التفاعل مع المحتوى الخاص بك.

في الواقع، تعتبر Bucket Brigades تقنية قديمة لكتابة الإعلانات كانت تستخدم في الأصل لإبقاء الأشخاص يقرؤون رسائل المبيعات.

اليوم، يتم استخدامها في زيادة محتوى SEO الوقت على الصفحة, مقياس تفاعل مهم.

4. تضمين اقتباسات قابلة للمشاركة

Twitter يحب المستخدمون مشاركة اقتباسات الخبراء واللقطات الصوتية من مقالاتهم المفضلة.

لهذا السبب، غالبًا ما ترى المدونين يضيفون اقتباسات محظورة تجعل من السهل على القراء مشاركة الاقتباس (والمقالة) على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل أساسي Twitter.

بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين مشاركة مقالتك وإيصالها إلى عدد كبير من المستخدمين الإضافيين.

في الواقع، لقد رأيت هذا عمليًا مع مقالات مجلة محرك البحث الخاصة بي، وغالبًا ما تقوم SEJ بتضمين اقتباس جماعي ومشاركته مع مقالتي الأصلية.

لقد أكسبني هذا أكثر Twitter المتابعين والتغريدات و Twitter حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بي.

يمكن أن تكون إضافة علامات الاقتباس إلى مقالاتك طريقة رائعة لزيادة المشاركات الاجتماعية وتوسيع نطاق المحتوى الخاص بك.

5. أضف أزرار المشاركة الاجتماعية

بالحديث عن المشاركات الاجتماعية… هل تجعل من السهل على القراء مشاركة المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي؟

إذا كان على القراء تجاوز الصعوبات (نسخ الرابط الخاص بك، لصقه، إضافة صورة، إضافة تعليق، وما إلى ذلك) فقط لنشر مقال، فقد تعيق مشاركاتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولهذا السبب أشجع جميع المواقع على تضمين أزرار المشاركة الاجتماعية والتأكد من ملء البيانات الوصفية.

وهذا يعني أنه عندما يرغب القارئ في مشاركة مقالتك، كل ما عليه فعله هو نشر زر المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشر منشوره بالفعل مع عنوان المقالة وصورتها ووصفها.

أحب تضمين أزرار المشاركة الاجتماعية لـ Facebook, Twitter، ينكدين، و Pinterest، حيث أن هذه هي أهم محركات الزيارات إلى موقعي.

لقد أكسبني وجود أزرار المشاركة الاجتماعية هذه المزيد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وحركة المرور من مجموعة متنوعة من المنصات الاجتماعية.

6. عرض ترقيات المحتوى

انا املك Facebook مجموعة للكتاب الطموحين وكان أحد الأسئلة التي تلقيتها اليوم هو “يستقبل موقع الويب الخاص بي ما بين 500 إلى 600 زائر شهريًا. ماذا الآن؟”

هذا سؤال أراه كثيرًا، لأن العديد من الكتاب والمسوقين وأصحاب الأعمال يركزون على توليد حركة المرور ولكن ليس على كيفية جذب تلك الحركة.

إذا كنت لا توجه الزائرين إلى صفحة منتج أو مبيعات أو جهة اتصال، فيجب عليك على الأقل إضافتهم إلى قائمة بريدك الإلكتروني عبر ترقيات المحتوى.

ردا على سؤال هذا الكاتب، قلت لهم “علقوا الجزرة”.

في الأساس، هذا يعني تقديم ترقية محتوى لا تقاوم ولا يمكن لجمهورك المستهدف إلا أن يهتم بها.

وعلى وجه التحديد، قدم لهم المحتوى الذي يساعدهم في التغلب على واحدة أو أكثر من نقاط الألم الأكثر إلحاحًا لديهم.

على سبيل المثال، أعلم أن العديد من المسوقين يعتبرون “الوقت” أحد أكبر العوائق التي تحول دون إنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بشكل منتظم.

ولمساعدتهم في التغلب على هذه المشكلة، قد أنشر “تقويم محتوى تحسين محركات البحث الموفر للوقت” والذي يساعدهم على التخطيط للعديد من أشهر المحتوى مقدمًا.

بعد ذلك، سأقوم بالترويج لهذا المحتوى في منشورات مدونتي وأشجع القراء على تنزيله مقابل الحصول على عنوان بريدهم الإلكتروني.

وبهذا، لا أقوم بتزويدهم بمصدر قيم للغاية فحسب، بل أقوم أيضًا بزيادة قائمة المشتركين في البريد الإلكتروني الخاصة بي مما يمكنني تسويقه لاحقًا.

اسال نفسك:

هل أعطي زوار موقع الويب الجدد فرصًا متعددة للتفاعل مع المحتوى الخاص بي – أم أن استراتيجية التسويق الخاصة بي تنتهي بتوليد حركة المرور؟

7. أضف الاشتراكات الإضافية

على الرغم من أن ترقيات المحتوى تتضمن عادةً الاشتراك، إلا أنه لا تتضمن جميع عمليات الاشتراك ترقيات المحتوى.

يمكنك تشجيع الزائرين على الاشتراك في أي شيء بدءًا من رسالتك الإخبارية الأسبوعية وحتى أداة الويب الجديدة التي نشرتها للتو إلى تدقيق SEO مجاني.

الهدف مرة أخرى هو منح الزائرين فرصة واحدة على الأقل للتفاعل مع المحتوى الخاص بك بما يتجاوز مجرد قراءة النص الموجود على الصفحة.

أنا أشجع مالكي مواقع الويب على تقديم فرص الاشتراك المتعددة – عادةً في أعلى الصفحة ووسطها وأسفلها – بحيث يواجه الزائرون عدة نقاط تفاعل.

على سبيل المثال، أقوم بتوجيه زوار الصفحة الرئيسية إلى صفحة الاتصال الخاصة بي على الفور حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على محتوى SEO.

في أسفل الصفحة، أقوم بتضمين رابط آخر لنفس التطبيق. وفي الأسفل، أمنح الزوار فرصة الاشتراك في رسالتي الإخبارية.

من خلال عمليات الاشتراك هذه، يمكنني بالفعل قياس الأهداف المكتملة بدلاً من الاعتماد فقط على بيانات مشاهدة الصفحة.

لذا، فأنا قادر على النظر إلى ما هو أبعد من حركة المرور وقياس عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بي.

8. قم بتضمين الروابط الداخلية

إذا كنت تتذكر، فإن معدل الارتداد والصفحات لكل جلسة كانا مقياسين مهمين للمشاركة.

يمكنك خفض معدل الارتداد وزيادة الصفحات في كل جلسة عن طريق توجيه المستخدمين إلى صفحات أخرى على موقعك عبر الروابط الداخلية.

هناك الكثير من البيانات حول قيمة الارتباط الداخلي، ولكن باختصار، تشمل الفوائد ما يلي:

توجيه نظام ترتيب الصفحات من الصفحات ذات السلطة العالية إلى الصفحات الأخرى على موقعك.

– توجيه الزوار إلى صفحات أخرى مهمة على موقعك.

إرسال الزوار إلى صفحات المنتجات والمبيعات الهامة.

إبقاء القراء على موقعك لفترة أطول من خلال توجيههم إلى المحتوى ذي الصلة.

منع الصفحات “اليتيمة” وتقليل عمق الصفحة.

نظرًا لأن الهدف هو إبقاء المستخدمين على موقع الويب الخاص بك حتى يقومون بالشراء أو الاتصال بك بخصوص خدماتك، فمن مصلحتك استخدام الروابط الداخلية لتوجيههم إلى أهم صفحاتك.

إذا سهّلت على المستخدمين العثور على المعلومات التي يبحثون عنها، فمن غير المرجح أن يغادروا موقعك ومن المرجح أن يتحولوا إلى عملاء.

9. استخدم توصيات المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعد الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية جديدة نسبيًا ولكنه فعال في استخدام بيانات المستخدم الحالية لزيادة المشاركة وتعزيز المبيعات.

أفضل تطبيق رأيته هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديمه توصيات المنتجات المخصصة من أجل تشجيع الشراء.

يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم وحتى بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية الخاصة بك لتقديم توصيات مخصصة حول المنتجات للزائرين.

وهذا يعني أن المستخدمين يعرضون المنتجات أو العروض التي من المرجح أن يشتروها، وبالتالي زيادة معدل التحويل.

يمكن لشركات التجارة الإلكترونية أيضًا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي النوع التنبؤي، والذي يعرض نتائج مختلفة لكل مستخدم.

لذلك، إذا كان المستخدم يبحث عن منتج معين، فسيتم عرض ما يتوقعه الذكاء الاصطناعي الذي يريد المستخدم العثور عليه بناءً على سلوك التسوق السابق.

10. استخدم الفيديو

أخيرًا وليس آخرًا، استخدام محتوى الفيديو لزيادة التفاعل.

لا يقتصر دور الفيديو على جذب الزيارات من Google فحسب، YouTubeومحركات البحث الأخرى، ولكنها يمكن أن تضيف قيمة إلى محتوى النص الخاص بك.

نظرًا لسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي قابلة للمشاركة بشكل كبير وتميل إلى جذب الكثير من الإعجابات والتعليقات.

يمكن للعلامات التجارية إنشاء مقاطع فيديو تعليمية ومراجعات ومقاطع فيديو للأسئلة والأجوبة والمزيد لتعزيز المشاركة الاجتماعية والمدونات.

في الحقيقة هنالك العديد الاختراقات المدعومة بعلم النفس لإنشاء مقاطع فيديو جذابة سيحبها جمهورك.

بشكل عام، تريد الاستفادة من مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى للوصول إلى مجموعة متنوعة من المستخدمين وزيادة التفاعل على جميع الأنظمة الأساسية.

هل المحتوى الخاص بك جذاب؟

لا تدع محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك يتوقف عند توليد حركة المرور – تأكد من أنه يحفز التفاعل ويؤدي إلى التحويلات التي يستحقها موقع الويب الخاص بك.

يبدأ كل هذا بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة ثم اتباع أفضل الممارسات لتعزيز هذه المقاييس عبر الأنظمة الأساسية.

يجب أن يكون الهدف دائمًا هو إنشاء محتوى سيحبه جمهورك وسيشجعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذه هي الطريقة لتحويل القراء السلبيين إلى عملاء متحمسين ومخلصين.

المزيد من الموارد: