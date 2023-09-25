Rewrite this title: ماذا يوجد في صفحة SERP؟ نتائج بحث Google والميزات التي تحتاج إلى معرفتها

ستساعدك المقالة التالية: ماذا يوجد في صفحة SERP؟ نتائج بحث Google والميزات التي تحتاج إلى معرفتها

يتطور بحث Google باستمرار لتقديم المزيد من النتائج المفيدة للباحثين.

تشير إحدى أحدث الأرقام المتوفرة لدينا إلى أن Google أجرت ذلك 4,887 عمليات الإطلاق، و17,523 تجربة مرورية مباشرة، و383,605 اختبارًا لجودة البحث، و62,937 تجربة جنبًا إلى جنب لتحسين النتائج التي تلقاها مستخدمو محرك البحث.

تسمح نتائج الاختبارات الصارمة لـ Google بتحديد أفضل ميزات البحث لتقديم نتائج البحث بتنسيق أكثر فائدة لاستعلامك.

يؤدي هذا إلى تغييرات في طريقة تسليم نتائج البحث.

في هذه المقالة، ستتعرف على ماهية SERP وميزات البحث المتنوعة التي يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يظهر بها عملك لجمهورك المستهدف.

ما هو برنامج SERP؟

يرمز SERP إلى صفحة نتائج محرك البحث. هذه هي الصفحة التي تمنح مستخدمي محرك البحث أفضل النتائج لاستفساراتهم.

يمكن أن تختلف صفحات نتائج محرك البحث من مستخدم محرك بحث إلى آخر بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك ما إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google، وإعدادات موقعك، وتفضيلات اللغة، وسجل البحث الخاص بك.

ما يلي هو SERP لكبار المسئولين الاقتصاديين.

في بداية نتائج البحث، يعرض Google العدد التقريبي لنتائج البحث الخاصة بالاستعلام والوقت المستغرق لتسليم SERP.

في هذه الحالة، هناك ما يقرب من 828.000.000 صفحة ويب مفهرسة للكلمة الرئيسية SEO، وتم تسليم النتائج في 0.59 ثانية.

النتائج الأربع الأولى التي تبدأ بعلامة إعلان هي إعلانات Google بنظام الدفع لكل نقرة والتي تستهدف الكلمة الرئيسية SEO.

بعد إعلانات Google الأربعة، ترى أول قائمة عضوية تظهر في برنامج SERP هذا لدليل بدء تحسين محرك بحث Google.

بعد هذه القائمة العضوية، تقوم Google بتضمين قسم “يسأل الأشخاص أيضًا”.

عندما ينقر مستخدمو البحث على سؤال، تظهر أسئلة إضافية ذات صلة. ترتبط الإجابات عادةً بصفحة ويب للحصول على مزيد من المعلومات.

على يمين إعلانات Google، والقائمة العضوية، وقسم “يسأل الأشخاص أيضًا” توجد لوحة معلومات Google لتحسين محرك البحث. يمكن أن تختلف بطاقات المعلومات بناءً على الكيان الذي تصفه.

في هذه الحالة، تسحب بطاقة المعلومات تعريف تحسين محركات البحث من ويكيبيديا، متبوعًا بالمصطلحات ذات الصلة، وبودكاست تحسين محركات البحث، والمصطلحات ذات الصلة التي يبحث عنها الأشخاص أيضًا.

يحتوي الجزء التالي من برنامج SERP لتحسين محركات البحث (SERP) على قائمتين عضويتين أخريين، تليها الحزمة المحلية التي تضم شركات تحسين محركات البحث (SEO).

على اليمين، يمكنك أيضًا رؤية استمرار لبطاقة المعلومات، التي تبحث عن تعريف القاموس لتحسين محركات البحث.

بعد الحزمة المحلية، يعرض Google أهم الأخبار حول تحسين محركات البحث (SEO) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بعد قائمة عضوية أخرى، تضع Google ثلاثة مقاطع فيديو من YouTube حول تحسين محركات البحث (SEO) في SERP، تليها أربع قوائم عضوية أخرى.

وأخيرًا، لدى Google المزيد من النتائج العضوية وعمليات البحث ذات الصلة.

إذا كنت تستخدم جهازًا محمولاً، فلن يجعلك Google تنقر للوصول إلى الصفحة الثانية من النتائج.

وبدلاً من ذلك، بعد قائمة عمليات البحث ذات الصلة، ستظهر الصفحة التالية من نتائج البحث تلقائيًا أثناء التمرير لأسفل.

في هذه الحالة، يبدأ برنامج SERP الثاني بإعلان Google.

ميزات سيرب

في المثال الأول لـ SERP من Google.com لتحسين محركات البحث، هناك ميزات بحث متعددة تتجاوز نتائج البحث العضوية بما في ذلك إعلانات Google، ويسأل الأشخاص أيضًا، ولوحات المعرفة، وأهم الأخبار، ومقاطع الفيديو.

وفقًا لـ Semrush Sensor، فإن معظم SERPs لديها ميزة واحدة على الأقل.

في الولايات المتحدة فقط 2.34% من SERPs لسطح المكتب لا تحتوي على ميزة. بمعنى آخر، يدرج 2.34% من صفحات نتائج البحث (SERPs) أفضل 10 نتائج بحث عضوية فقط على الصفحة بدون إعلانات أو لوحات معلومات أو حزم محلية وما إلى ذلك.

دعونا نلقي نظرة على ميزات SERP التي يتم مشاهدتها غالبًا على Google.

روابط أقسام الموقع

إحدى أهم ميزات البحث – الموجودة في أكثر من 66% من نتائج البحث في الولايات المتحدة – هي روابط أقسام الموقع.

روابط أقسام الموقع هي ببساطة روابط تسمح لمستخدمي البحث بالعثور على محتوى محدد خارج الصفحة الرئيسية.

في SERP التالي لـ REI، يمكنك أن ترى أن REI يحتل المركز الأول في البحث العضوي.

أسفل قائمتهم، يعرض Google مربع بحث عن روابط أقسام الموقع متبوعًا بأربعة روابط أقسام موقع إلى الصفحات الشائعة على موقعهم على الويب.

تعلم المزيد حول كيفية تحسين موقع الويب الخاص بك لروابط أقسام الموقع.

يسأل الناس أيضا

ميزة البحث الرئيسية الأخرى هي قسم “يسأل الأشخاص أيضًا”. يمكن أن تظهر هذه الميزة في أي مكان على SERP.

يبدأ عادةً بعرض خمسة من أهم الأسئلة المطروحة حول استعلام البحث.

في SERP التالي لـ [search engine]تضيف Google قسم “يسأل الأشخاص أيضًا” بعد نتيجة البحث العضوية الأولى.

عندما ينقر شخص ما على سؤال ضمن قسم “يسأل الأشخاص أيضًا”، سيتم عرض إجابة السؤال، بالإضافة إلى رابط لمصدر الإجابة. كما أنه سيقوم تلقائيًا بإنشاء أسئلة إضافية تتعلق بالسؤال الذي نقر عليه المستخدم للتو.

التعليقات

بالإضافة إلى النجوم التي تراها في الحزمة المحلية لمراجعات الأنشطة التجارية المحلية والنجوم التي تراها في إعلانات التسوق، قد تعرض Google أيضًا تقييمات النجوم وعدد المراجعات ضمن نتائج البحث المجانية.

في SERP التالي للكتاب الحالي الأكثر مبيعًا، يمكنك رؤية ميزة المراجعات قيد التنفيذ في اثنتين من أفضل ثلاث قوائم عضوية.

تعرف على المزيد حول كيفية تحسين الصفحات ذات الصلة على موقع الويب الخاص بك للمراجعات باستخدام مقتطف المراجعة.

الصور

عندما تتوقع Google أنه من الأفضل الإجابة على استعلام البحث بشكل مرئي، فإنها تستخدم ميزة الصور. يمكن أن تظهر هذه الميزة في أي مكان خلال برنامج SERP.

وفي البحث التالي عن أ [pumpkin plant]يقدم Google عشرات الصور لنباتات اليقطين.

عند النقر عليه، ينتقل الرابط إلى نتائج بحث صور Google الخاصة بالاستعلام، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية حول الصورة التي تم النقر عليها.

لتحسين صورك لبحث الصور على Google وإمكانية الظهور في قسم الصور في صفحات SERP ذات الصلة، راجع هذه النصائح الأساسية الـ 12 لتحسين الصور.

أشرطة فيديو

على غرار ميزة الصورة، يمكن أن تظهر ميزة الفيديو الخاصة بـ SERPs في أي مكان عبر الصفحة.

في البحث التالي عن [1st party data activation]، يعرض Google قسمًا من مقاطع الفيديو من YouTube بعد أربعة إعلانات، مقتطف مميز، يسأل الناس أيضًا، وخمس نتائج بحث عضوية.

لتظهر في قسم مقاطع الفيديو في SERPs، تعرف على كيفية تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك YouTube أشرطة فيديو.

لوحات المعرفة

لوحات المعلومات هي عبارة عن مربعات يتم إنشاؤها تلقائيًا تحتوي على معلومات مفيدة، ويتم تجميعها من مصادر مختلفة عبر الإنترنت بواسطة الرسم البياني المعرفي. تظهر بشكل عام على الجانب الأيمن من نتائج البحث.

في SERP التالي لـ [tennis]يعرض Google بطاقة معلومات تحتوي على ملخص عن رياضة التنس وعمليات البحث الأكثر شيوعًا المتعلقة بها.

عروض جوجل اتجاهات محددة حول كيفية تحديث المعلومات الواردة في الرسم البياني المعرفي.

الحزم المحلية

عندما تكون هناك نتائج محلية تطابق استعلام البحث الخاص بك، فقد تراها تظهر في حزمة محلية.

عادةً ما تظهر القوائم الموجودة في الحزمة المحلية مع المراجعات والعنوان وساعات العمل.

وفقًا لجهاز Pack-O-Meter المحلي، 35.7% من حوالي 60 مليون استعلام بحث في الولايات المتحدة تحتوي على حزمة محلية في مارس 2022.

وخلال العام الماضي، تقلبت من 33% إلى 33.9%.

إذا كان لديك نشاط تجاري محلي، فتعرف على المزيد حول تحسين محركات البحث المحلية وسبب أهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

مقتطفات مميزة

تظهر المقتطفات المميزة عمومًا في الجزء العلوي من نتائج البحث، وتقدم جزءًا من المحتوى من إحدى أفضل نتائج البحث العضوية لاستعلام معين.

على سبيل المثال، البحث عن [how to change app icons] قد يُنشئ مقتطفًا مميزًا يتضمن مقطع فيديو من YouTube الذي يجيب على الاستعلام.

عادةً ما يتم تصنيف المقتطفات المميزة على هذا النحو في الزاوية اليمنى السفلية أسفل محتوى المقتطف.

تتضمن التنسيقات الأخرى للمقتطفات المميزة قوائم مرقمة أو ذات تعداد نقطي، مثل نتائج [how to submit a book to a publisher].

في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى أن المقتطفات المميزة تقع أحيانًا تحت إعلانات Google بالنسبة لاستعلامات بحث معينة.

في البحث عن [nft]، والنتيجة العليا هي مقتطف مميز في شكل فقرة.

في هذا البحث عن أفضل قائمة المطاعم من مصدر محدد، تكون النتيجة مقتطفًا مميزًا بتنسيق جدول.

إذا كنت تريد أن يكون موقع الويب الخاص بك مصدرًا للمقتطفات المميزة، فاتبع هذا الدليل المكون من 12 خطوة لتحسين المحتوى الخاص بك للمقتطفات المميزة.

إعلانات جوجل

قد تظهر النتائج الدعائية من المعلنين الذين يستخدمون إعلانات Google في الجزء العلوي والسفلي من نتائج SERP.

في هذا البحث عن التأمين على السيارات، يبدأ برنامج SERP بثلاثة إعلانات.

بعد القوائم العضوية، وقسم “يسأل الأشخاص أيضًا”، وأهم الأخبار، يعرض Google ثلاثة إعلانات إضافية، تليها عمليات البحث ذات الصلة.

إعلانات التسوق

بالإضافة إلى الإعلانات النصية القياسية، توفر Google أيضًا لبائعي التجزئة إمكانية إنشاء إعلانات تسوق لمنتجاتهم.

تعرض إعلانات التسوق عادةً اسم المنتج والسعر وبائع التجزئة وتقييم المنتج.

إذا كنت تريد عرض منتجاتك في إعلانات التسوق، فتأكد من قراءة دليل المبتدئين لإعلانات التسوق هذا.

دائري

تظهر الرف الدائري بشكل عام في الجزء العلوي من نتائج البحث، مما يوفر إجابات سريعة لاستعلام البحث.

على سبيل المثال، البحث عن [dog breeds] يؤدي ذلك إلى مجموعة من الصور التي تحتوي على سلالات الكلاب الأكثر شيوعًا والتي يبحث عنها مستخدمو Google الآخرون.

إجابات فورية

هل تريد الحصول على إجابة سريعة لسؤال دون الحاجة إلى النقر للوصول إلى موقع ويب؟

الإجابات الفورية هي إحدى ميزات البحث التي تستخدمها Google لعرض الإجابات على استعلام مستخدم البحث في أعلى صفحة SERP.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن درجة حرارة اليوم، فقد تحصل على ما يلي لموقعك.

إذا كنت تبحث عن مواعيد عرض فيلم معين، فقد يعرض Google مواعيد العرض من دور العرض الأقرب إليك.

إذا كنت بحاجة إلى تحويل العملة بسعر الصرف الحالي، فقد تتمكن Google من تقديم الإجابة في SERP.

جدولة اجتماع عبر المناطق الزمنية؟ قد يقوم Google بحساب الفرق بين موقعين بالإضافة إلى عرض الأوقات الحالية في كليهما.

لست متأكدا ماذا تعني الكلمة؟ قد تقدم لك Google التعريف، بالإضافة إلى الأصل والاستخدام العام مع مرور الوقت.

بحاجة الى مساعدة في حل مشكلة الرياضيات؟ قد تعرض Google الإجابة مع آلة حاسبة كاملة الوظائف.

قد تقدم Google أيضًا إجابات فورية في الجزء العلوي من SERPs لأنواع الاستعلامات التالية.

ترجمة كلمة أو عبارة.

حساب عدد الأيام حتى تاريخ محدد أو عطلة قادمة.

معرفة نتيجة مباراة رياضية حديثة.

تحديد عمر الشخص بناءً على تاريخ ميلاده.

الحصول على مواعيد الأحداث الشعبية، مثل المؤتمرات والمهرجانات.

رؤية سعر السهم الحالي وملخص السوق للأسهم الشعبية.

أهم الأخبار

إذا كان استعلام البحث يحتوي على قصص إخبارية ذات صلة، فقد يعرض Google قسمًا من أهم الأخبار من وسائل الإعلام.

في برنامج SERP هذا لجهاز MacBook، تعرض Google أهم الأخبار بعد إعلانات التسوق، والنتائج العضوية، ويسأل الأشخاص أيضًا، والمزيد من نتائج التسوق.

تعرف على كيفية تحسين المحتوى الخاص بك لأخبار Google حتى تظهر مقالاتك في أهم الأخبار لاستعلامات البحث ذات الصلة.

تغريدات

ستحتوي نسبة صغيرة من SERPs على تغريدات ذات صلة باستعلام البحث.

في البحث التالي عن Search Engine Journal، بعد أول نتيجة بحث عضوية وقسم يسأل الناس أيضًا، أحدث التغريدات من مسؤولنا الرسمي Twitter يظهر الحساب.

اكتشف كيف يمكنك استخدامها Twitter لزيادة ظهورك في نتائج البحث.

تطبيقات

قد يرى مستخدمو بحث Google على الأجهزة المحمولة ميزات لا تتوفر إلا على الأجهزة المحمولة.

في البحث التالي عن تطبيقات تحرير الصور، يعرض Google التطبيقات من Apple قم بالتخزين بعد ثلاثة إعلانات وقائمة بالتطبيقات من مصادر عبر الويب.

مقارنات المنتجات

تتمتع Google بالقدرة على أخذ معلومات المنتج وعرضها في نتائج البحث للمستخدمين الذين يتطلعون إلى مقارنة المنتجات.

في البحث التالي عن [iphone 12 vs iphone 12 pro]، يمكنك الاطلاع على قائمة جنبًا إلى جنب لصور المنتج والمراجعات والسعر والتفاصيل الإضافية.

عندما ينقر مستخدمو البحث على رابط المقارنة التفصيلية، يعرض Google تفاصيل إضافية حول المنتجات التي تمت مقارنتها، إلى جانب خيار إضافة منتجات إضافية للمقارنة عندما يكون ذلك مناسبًا.

أعلى المنتجات

على عكس إعلانات التسوق، تعرض ميزة أهم المنتجات المنتجات غير المعلن عنها ذات الصلة باستعلام البحث.

في البحث التالي عن الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا، يعرض Google أفضل الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا بعد نتائج البحث العضوية وقسم “يسأل الأشخاص أيضًا”.

عند النقر فوق أحد المنتجات، تظهر تفاصيل إضافية حول المنتج.

يعرض Google المراجعات من مواقع الجهات الخارجية، والأسعار من العديد من تجار التجزئة، وأهم الأفكار من وسائل الإعلام، والمراجعات من العديد من تجار التجزئة.

وظائف

تساعد Google الباحثين عن عمل من خلال تجميع الوظائف من مصادر مختلفة عبر الويب وعرضها ضمن SERPs لاستعلامات مثل [jobs near me].

تعرف على كيفية تحسين منشورات الوظائف الخاصة بك لضمان أن يلاحظها Google.

خاتمة

تواصل Google تحديث الخوارزمية وميزات البحث الخاصة بها لتوفير تجربة أفضل لمستخدمي البحث.

كن دائمًا على اطلاع بالميزات الجديدة التي تظهر في SERPs لاستعلامات البحث المستهدفة.

بعد ذلك، اكتشف طرقًا لتحسين صفحات الويب الخاصة بك لتظهر في ميزات البحث التي ستجذب المزيد من الاهتمام إلى علامتك التجارية في SERPs.

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