Rewrite this title: مايكروسوفت، Facebook يوسع التعاون في البحث

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت، Facebook يوسع التعاون في البحث

مايكروسوفت و Facebook يقومون بتوسيع تعاونهم المتبادل أكثر كما تم الإعلان عنه في مدونة بحث بنج. على وجه التحديد، سوف تستمر مايكروسوفت في تقديم Facebook للمستخدمين الوصول الكامل إلى ميزات Bing من خلال نظام التشغيل Microsoft Facebook مرفق البحث. لذلك، قريبًا بدلاً من مجرد إعطاء مجموعة من الروابط، Facebook سيوفر الآن إجابات أكثر ثراءً بالإضافة إلى أدوات أخرى للتمكين Facebook يتخذ الأعضاء قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.

وبالإضافة إلى ذلك، بنج-Facebook سيتم الآن تنفيذ تكامل البحث عبر Facebook400 مليون عضو حول العالم.

ولكن ربما تكون المفاجأة الأكبر على الإطلاق هي القرار “المتبادل” المذكور من قبل الشركتين بشأن صفقة الإعلانات الصورية الخاصة بهما. Facebook تتولى الآن مسؤولية بيع الإعلانات المصورة على موقعها الخاص بينما ستستمر Microsoft في تقديم الإعلانات على شبكة البحث. ربما يفسر هذا سبب Facebook أصبح شريط البحث في الصفحة الرئيسية الآن موجودًا بشكل بارز في الجزء العلوي الأوسط من الموقع.

ومن الواضح أن هذا حل وسط ربما يؤدي إلى مكاسب إيجابية لكليهما. Facebook لقد عملت جاهدة على برنامجها الإعلاني، وخاصة الإعلانات الصورية، لذا فإن هذه الخطوة منطقية جدًا. أما بالنسبة لمايكروسوفت، فهذا من شأنه أن يمنحهم المزيد من التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل Facebook – توفير تجربة بحث أفضل ل Facebook الأعضاء وكذلك السماح لهم بالتركيز على الاتفاق السابق لإحضاره Facebook البيانات إلى نتائج بحث Bing من خلال Facebook واجهة برمجة التطبيقات.