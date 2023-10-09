Rewrite this title: مايكروسوفت تستعرض المرحلة المبكرة من IE10

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تستعرض المرحلة المبكرة من IE10

بالنسبة لشركة Microsoft، كان IE9 (Internet Explorer 9) مشروعًا يتمتع بقدر كبير من الجاذبية التقنية لدرجة أنه كان من المؤكد أنه سيجعل شبكة الويب العالمية تذوب عند إصداره. على الرغم من أنه لم يكن أداؤه سيئًا منذ إطلاقه رسميًا، إلا أنه لا يستعيد السوق المفقودة أيضًا؛ في الواقع، تم تفكيك جزء كبير من الأراضي المكتسبة من الإصدارات السابقة من متصفح الويب الخاص بشركة Microsoft. ومع ذلك، لا تزال شركة Microsoft مهيمنة على متصفحات الويب في أمريكا الشمالية وتتمتع بمكانة قوية في أوروبا – وهي لا تكتفي بالجلوس وترك المنافسة تتفوق عليها. IE10، بعد كل شيء، قيد المعاينة بالفعل.

تم تقديم العرض التوضيحي الأول في مؤتمر Microsoft Mix11 في لاس فيغاس، نيفادا. هناك عرض نائب رئيس شركة IE، دين هاشاموفيتش، إلى أين ستأخذنا النسخة العاشرة. على عكس IE9، الذي كان يهدف إلى إعادة بناء متصفح الإنترنت بالكامل من الصفر، سيعمل IE10 ببساطة على أن يكون جاهزًا وقادرًا – وسريعًا – على جميع معايير الويب الجديدة.

وقال هاشاموفيتش: “يعتمد IE10 على التسريع الكامل للأجهزة ويواصل تركيزنا على معايير الويب الجاهزة للموقع”. يتضمن ذلك إمكانات HTML 5 وCSS 3. وقد أظهر العرض في Mix11 كيف سيفتح IE10 الطريق لخيارات CSS 3 المتقدمة مثل التدرجات وتخطيطات المربعات المرنة. أظهر العرض التوضيحي أيضًا أن IE10 يتفوق على Chrome في عدد من العلامات الرئيسية، ولكن كان هناك جدل حول شرعية الاختبارات المقارنة التي أجرتها Microsoft في الماضي (يسميها البعض عادلة، والبعض الآخر متحيزًا، والبعض الآخر يصفها بأنها مزورة).

لم يستغرق تطوير IE10 سوى ثلاثة أسابيع في هذه المرحلة، ولكنه متاح بالفعل للتنزيل. ستكون الإصدارات الجديدة متاحة في دورة إصدار مدتها ثمانية إلى 12 أسبوعًا. ومع ذلك، لا توجد معلومات حول الوقت الذي قد يصل فيه هذا الإصدار الجديد إلى نقطة تفتيش “الإصدار المرشح” – ولدى Microsoft الكثير من الأمور التي يتعين عليها القيام بها، مع خروج كل من Firefox 4 وChrome 11 من البوابات.

[via Mashable]