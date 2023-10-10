Rewrite this title: مايكروسوفت تطلق حملة تلفزيونية ضخمة لـ Bing في المملكة المتحدة

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تطلق حملة تلفزيونية ضخمة لـ Bing في المملكة المتحدة

ال الجارديان المملكة المتحدة تفيد التقارير بأن Microsoft Bing يستعد لإطلاق حملة إعلانية تلفزيونية ضخمة تهدف إلى تحدي هيمنة Google في سوق البحث في المملكة المتحدة. وفقًا للتقرير، من المقرر أن يبدأ بث سلسلة إعلانات Bing التليفزيونية الترويجية هذا الأسبوع وسيتم الترويج لـ Bing باعتباره “محرك القرار”.

لقد تعاقدت Microsoft مع وكالة الإعلانات JWT. ويهدف إلى إظهار كيف يعمل محرك البحث Bing على تبسيط “الحمل الزائد للمعلومات” الذي يصاحب نتائج محركات البحث الأخرى – ومن الواضح أنه يصل إلى Google.

وقال آشلي هايفيلد، المدير الإداري لشركة مايكروسوفت في المملكة المتحدة، إن الناس في جميع أنحاء العالم ربما نسوا أن هناك محرك بحث بديل.

قال هايفيلد: “يشعر الناس بالرهبة من الإنترنت وما يجدونه عندما يبحثون”.

تتميز الحملة الإعلانية التليفزيونية المذكورة بأشخاص عاديين يطلبون معلومات ويحصلون على إجاباتهم من Bing، وستستمر لمدة شهر ثم على فترات لمدة أسبوعين حتى منتصف يونيو. يعد النسخ الاحتياطي لحملة Bing TV الإعلانية عبارة عن حملة رقمية ضخمة بنفس القدر عبر شبكة Microsoft والوسائط الأخرى بما في ذلك مواقع الشبكات الاجتماعية.

يبدو أن مايكروسوفت في المرحلة الأخيرة من حملتها الترويجية لـ Bing وهي الآن في حاجة ماسة لكسب المزيد من المستخدمين حتى لو كلف ذلك الشركة حوالي 2 مليار دولار.

وهذا ما صرح به السيد هايفيلد بوضوح بالبيان التالي:

“إنها معركة ليس فقط للعقل، بل للقلب أيضًا. نحن نريد إقامة علاقة عاطفية – نحن نحرث ثلمًا مختلفًا هنا.